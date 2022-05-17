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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2021/2022

Ди Мария в гневе на руководство ПСЖ. Хавбек считает, что его предали

сегодня, 21:51

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария считает, что ПСЖ нарушил устную договоренность.

Le Parisien сообщает, что зимой руководство парижского клуба устно договорилось с 34-летним игроком, что он останется в команде. Однако через некоторое время боссы клуба передумали, не предложив Анхелю новый контракт. Срок действующего соглашения с аргентинцем истекает в июне.

Отмечается, что Ди Мария в гневе от такого отношения клуба и считает, что ПСЖ его предал. При этом в клубе отрицают, что у клуба были какие-либо договоренности с игроком.

Ранее появлялась информация, что Ди Мария интересен «Барселоне» и «Атлетико».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:04
Этот не пропадёт!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 22:53
С одной стороны я удивлён действиям ПСЖ, игрок он хороший. С другой стороны, человек он хлипкий и малодушный. Так и надо ему , это за МЮ и его грязный рот в сторону этого клуба.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:09
Анхель хныкал в Манчестере, уйдя поливал клуб грязью, а теперь куда он перешёл его Исполнили)))) Красота! Карма, весёлая штука!!!
Elliada
Elliada
сегодня в 22:06
Даже ребенок знает, что слова ничего не значат, если они не подтверждены документально. Ди Мария может винить только себя. Нужно было настаивать на подписание контракта
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 21:55
Плохо что так вышло.
beefs
beefs
сегодня в 21:52
ну что же в гейевропе это бывает...
David Young
David Young
сегодня в 21:52
Плохо что так вышло.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:52
Ну и правильно! Так их!
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