Ди Мария в гневе на руководство ПСЖ. Хавбек считает, что его предали

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сегодня, 21:51

Полузащитник ПСЖ считает, что ПСЖ нарушил устную договоренность.

Le Parisien сообщает, что зимой руководство парижского клуба устно договорилось с 34-летним игроком, что он останется в команде. Однако через некоторое время боссы клуба передумали, не предложив Анхелю новый контракт. Срок действующего соглашения с аргентинцем истекает в июне.

Отмечается, что Ди Мария в гневе от такого отношения клуба и считает, что ПСЖ его предал. При этом в клубе отрицают, что у клуба были какие-либо договоренности с игроком.

Ранее появлялась информация, что Ди Мария интересен «Барселоне» и «Атлетико».