«Вальядолид» — «Уэска»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Вальядолид» — «Уэска», который состоится 29 мая 2022 года.
«Вальядолид»
«Вальядолид» находится на третьей строчке турнирной таблицы Сегунды. От первого места его отделяет два очка. «Эйбар», занимающий первое место, в заключительном туре в гостях играет с явным аутсайдером «Алькорконом» и не собирается терять очки в матче с ним. «Альмерия» имеет столько же очков, сколько и «Эйбар». «Бело-фиолетовые» имеют шансы обойти этих соперников, но шансы не велики.
«Вальядолид» в первом круге проиграл на выезде «Уэске» со счётом 2:3. На прошлой неделе в гостях выиграл «Ибицу» со счётом 2:1.
«Уэска»
«Уэска» с тринадцатью победами за сезон занимает одиннадцатое место. От зоны вылета «сине-гранатовые» находятся на безопасном расстоянии в четырнадцать очков. До шестого места, дающего право бороться за выход в Примеру, им тоже не дотянуться. «Уэска» в первом круге обыграла на своём поле «Вальядолид».
В прошлом туре «сине-гранатовые» на последних минутах матча выиграли со счётом 3:2 резервистов «Реал Сосьедада».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вальядолид» — 1.36
- Ничья — 5.25
- Победит «Уэска» — 8.10
- Победа «Вальядолида» с форой -2.5 — 3.32
- Тотал голов больше 3.5 — 2.45
Статистика
- В пяти из десяти поединков на своём поле за последнее время «Вальядолид» одержал победы.
- Только в трёх из десяти последних выездных матчей «Уэска» взяла три очка.
- Из пяти последних очных встреч четыре завершились тоталом больше 3.5 голов за матч.
Прогноз
«Вальядолид» больше трёх лет не выигрывает «Уэску». В первом круге чемпионата «бело-фиолетовые» уступили со счётом 2:3. В последнем туре, тем более, когда есть шанс побороться за первое место, «Вальядолид» обязан взять реванш. Компания Pinnacle предлагает на победу «бело-фиолетовых» с форой -2.5 коэффициент 3.32. «Уэска» не отличается сильной игрой в гостях. «Вальядолид» порадует своих болельщиков результативной и зрелищной игрой.