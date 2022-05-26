«Вальядолид» — «Уэска»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 мая 2022, 13:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Вальядолид» — «Уэска», который состоится 29 мая 2022 года.

«Вальядолид»

«Вальядолид» находится на третьей строчке турнирной таблицы Сегунды. От первого места его отделяет два очка. «Эйбар», занимающий первое место, в заключительном туре в гостях играет с явным аутсайдером «Алькорконом» и не собирается терять очки в матче с ним. «Альмерия» имеет столько же очков, сколько и «Эйбар». «Бело-фиолетовые» имеют шансы обойти этих соперников, но шансы не велики.

«Вальядолид» в первом круге проиграл на выезде «Уэске» со счётом 2:3. На прошлой неделе в гостях выиграл «Ибицу» со счётом 2:1.

«Уэска»

«Уэска» с тринадцатью победами за сезон занимает одиннадцатое место. От зоны вылета «сине-гранатовые» находятся на безопасном расстоянии в четырнадцать очков. До шестого места, дающего право бороться за выход в Примеру, им тоже не дотянуться. «Уэска» в первом круге обыграла на своём поле «Вальядолид».

В прошлом туре «сине-гранатовые» на последних минутах матча выиграли со счётом 3:2 резервистов «Реал Сосьедада».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» — 1.36

Ничья — 5.25

Победит «Уэска» — 8.10

Победа «Вальядолида» с форой -2.5 — 3.32

Тотал голов больше 3.5 — 2.45

Статистика

В пяти из десяти поединков на своём поле за последнее время «Вальядолид» одержал победы.

Только в трёх из десяти последних выездных матчей «Уэска» взяла три очка.

Из пяти последних очных встреч четыре завершились тоталом больше 3.5 голов за матч.

Прогноз

«Вальядолид» больше трёх лет не выигрывает «Уэску». В первом круге чемпионата «бело-фиолетовые» уступили со счётом 2:3. В последнем туре, тем более, когда есть шанс побороться за первое место, «Вальядолид» обязан взять реванш. Компания Pinnacle предлагает на победу «бело-фиолетовых» с форой -2.5 коэффициент 3.32. «Уэска» не отличается сильной игрой в гостях. «Вальядолид» порадует своих болельщиков результативной и зрелищной игрой.