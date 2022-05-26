«Леганес» — «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 мая 2022, 17:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Леганес» — «Альмерия», который состоится 29 мая 2022 года.

«Леганес»

«Леганес» занимает двенадцатое место в Сегунде. У него как есть шанс подняться до десятого места, так и упасть до четырнадцатого. Если не принимать во внимание проигрыш от «Малаги», то в целом «Леганес» в последнее время демонстрирует стабильно неплохую игру на своём поле. Соотношение забитых голов к пропущенным находится на одном уровне.

В матче первого круга «Леганес» в гостях с минимальным счётом 0:1 уступил команде «Альмерия». На прошлых выходных на выезде «Леганес» выиграл «Понферрадину» (3:0).

«Альмерия»

«Красно-белые» с восьмьюдесятью очками находятся на второй строчке в турнирной таблице. Они борются с «Эйбаром» и «Вальядолидом» за первое место. С тридцатью тремя пропущенными голами за сезон у «Альмерии» самая эффективная защита в Сегунде. Только одна команда за чемпионат сумела забить больше голов, чем «красно-белые».

В предпоследнем туре дома «Альмерия», проигрывая по ходу матча со счётом 0:1 «Алькоркону», сумели на пятой добавленной минуте сравнять счёт (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леганес» — 4.95

Ничья — 3.70

Победит «Альмерия» — 1.73

Победа «Альмерии» с форой -1.5 — 2.91

«Обе команды забьют — да» — 1.81

Статистика

Из десяти последних матчей на своём поле «Леганес» проиграл только в двух поединках.

«Альмерия» в гостях не проигрывает более двух месяцев в пяти матчах подряд.

Четыре из пяти очных встреч за последнее время завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

«Леганес» в целом демонстрирует уверенную игру на своём поле, а «Альмерия» умеет адаптироваться к выездным матчам. «Красно-белым» необходимо брать три очка в этом поединке, чтобы претендовать на первое место. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.81 на исход «обе команды забьют — да». В условиях, когда непросто определиться с фаворитом пары, выбор данного исхода наиболее оптимален.