Слезоточивый газ, поддельные билеты и беспредел от полиции. 36 минут, толкнувших «Ливерпуль» к поражению в ЛЧ

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29 мая 2022, 12:28

Неадекватность французской полиции против хитрости англичан.

Автобус «Ливерпуля» попал в пробку, а «Реал» играл в карты

Страх сцены – нормальное явление, даже для опытного артиста. Певцы и люди, выступающие перед толпами, всегда отмечают, что волнение остается хорошим знаком, если не переходит в паническую атаку. Но во всем важна мера, излишнее волнение видно. Любой зритель непроизвольно гадает при серии пенальти, когда за мгновение до удара пытается прочитать по лицу бьющего, промажет или попадет.

Вчера в момент выхода футболистов «Ливерпуля» на разминку шестое физиологическое чувство могло записать невербальные сигналы – то, как Салах зажато смотрел вокруг, как Мане угрюмо водил головой, как в глазах скалы Ван Дейка промелькнула растерянность. Только Кейта вышел на поле с мячом на голове, но матч показал – лучше бы оказался не таким бесстрашным и сначала думал, а лишь затем делал.

Парижане ужасно организовали финал, поэтому автобус «Ливерпуля» попал в пробку. В результате финал перенесли на 14 минут. Дальше добавились проблемы с проходом болельщиков «красных». Себальос говорит, что в это время Карвахаль, Модрич и Бензема играли в карты. Салах и Мане до такого уровня самоконтроля не дожили, а Куртуа даже после финала выглядел так, словно жарит стейки на заднем дворе и немного устал готовить для друзей.

Бесстрашность «Реала» позволила им победить в плей-офф грозных соперников вопреки законам футбола. Обычно чаще побеждает тот, кто создает больше качественных моментов. Разговоры, что цифры не работают – наглая ложь. Даже простецкие алгоритмы оценок на основе статистики покажут, что Куртуа и Каземиро – герои финала, так оно и есть. Великие чемпионы играли в карты, а потом вышли и сломали запуганный «Ливерпуль», отчаянно пытавшийся на старте матча притвориться чемпионом.

Ливерпульские фанаты пришли на матч с поддельными билетами

Не будем делать из английских фанатов святых. Еще в 2007-м в Афинах видели беспорядки накануне финала «Милана» и «Ливерпуля». В УЕФА не раз криво организовывали продажу билетов, а если речь о невнимательных хозяевах финала – быть беде. Греки пустили на стадион около 5 тысяч человек без билетов и с поддельными пропусками. Квота «Ливерпуля» составляла 17 тысяч, а в Афины приехало намного больше людей.

Были даже единичные случаи, когда пьяные фанаты вырывали билеты с чужих рук, убегали и проходили с ними через турникеты. В результате организаторы заявили, что стадион забит под завязку, но за турникетами ждали тысячи болельщиков с настоящими билетами. Полицейские редко бывают хорошими парнями, когда встречают толпу – пошли в дело слезоточивый газ и дубинки с электрошоком. После матча руководство «Ливерпуля» обвиняло УЕФА , а некоторые чиновники – фанатов.

Отметим, что поклонники «Милана» спокойно прошли на стадион. Среди фанатов «Ливерпуля» точно есть особы, которые сознательно приезжают на финалы ЛЧ с поддельными пропусками. Но понятно, что с такой хитростью должны бороться организаторы. Нельзя, чтобы страдали невинные люди, а вчера в Париже повторилась афинская история. В УЕФА снова скажут, что дело в плохих англичанах, и отчасти будут правы. Но лишь отчасти, поскольку был полицейский беспредел.

Полицейские вели себя неадекватно, пострадали невинные люди

Вчера заклинило турникеты, когда завалилась толпа с поддельными билетами. Это пока основная версия УЕФА , судя по реакции конторы Чеферина. Такое могло случиться и в Санкт-Петербурге. Заметьте, что фанаты «Реала» спокойно прошли на стадион задолго до матча. Учтем эту часть – некоторые поклонники «красных» знали, что у них на руках фантик, но нагло пытались проскочить на стадион. Вот только организаторы финала могли поставить кордоны и отбирать ненастоящие билеты.

Российские полицейские, которые задерживали 400 человек после игры ЦСКА и «Зенита», а еще провоцировали конфликт на стадионе в Санкт-Петербурге с ультрас местного клуба, тоже могли применить силу к англичанам в случае попытки проникнуть на стадион через ограждения. Вот только парижская полиция распыляла слезоточивый газ через ограждения, за которыми стояли спокойные молодые парни, старики, девушки и даже дети.

На всех видео обычная для футбола толпа, никаких злых банд. При этом парижская полиция и стюарды не сумели поймать всех, кто забегал на стадион без проверки. Хотя не исключаем, что у бегущих людей были настоящие билеты, просто турникеты перестали работать. Повезло, что не возникла давка – все-таки большинство зрителей попали на матч, масштабы катастрофы не стоит переоценивать. Жаль каждого пострадавшего, но обошлось без трагедии.

Задержано за весь день финала всего 53 человек, многих за пьяные драки в самом городе и в парижском метро – мелочь для любого поединка такого уровня. С испанцами проблем не было, это одни из самых скучных фанатов в Европе за пределами стадиона. Но «Реал» вышел на разминку и увидел белое море на трибунах. Исполнение гимна клуба с поющим Раулем видел весь мир. А вот фанатам «Ливерпуля» испортили праздник. Не каждый человек может себе позволить из-за работы или из-за финансового состояния кататься на выездные матчи любимого клуба.

Были поклонники «красных», ждавшие вчера главного футбольного матча в жизни. Некоторых из них криворукие французы банально не пустили на стадион, ведь на арену забежали безбилетники и заняли чужие места. Стюарды никого не выводили, боясь драк, получили хаос вместо порядка. Французская полиция даже удаляла видео инцидентов с телефонов журналистов, что попросту незаконно. Фанатам «Ливерпуля» нужно подавать коллективные иски, Париж должен заплатить тысячи евро моральной компенсации.

Куртуа и «Реал» выиграли финал, но и «Ливерпуль» им помог

36 минут задержки это почти целый тайм. Биологические часы существуют, организмы игроков восприняли вторую половину как овертайм. Не удивляет, что темпа не хватило. «Ливерпуль» из кожи вон лез – нанесли 4 точных удара после перерыва, а «Реал» держал удар в обороне, но сумел реализовать единственный меткий выстрел в протоколе матча. Испанцы не шли на стадион с поддельными билетами, а массовые попытки англичан схитрить навредили именно их клубу.

Бензема был собран, хотя тоже немного волновался. Но фирменные пасы Карима, когда стопа почти не двигается, доказали, что француз контролировал себя. А вот обводки Салаха в стиле ФНЛ – предсказуемые и преступно медленные, напомнили, что в футболе выигрывают характерные. Когда «Ливерпуль» в Стамбуле оказался морально мощнее, выжив под прессом первого тайма, то дрогнул даже великий флегматичный «Милан» Анчелотти.

Хитрецу Дудеку судьба разрешила выйти на два метра из ворот перед ударом, чтобы отразить попытку Пирло в серии пенальти. Сейчас бы Ежи показали желтую карточку, а Андреа дали шанс перебить пенальти в серии. И он бы забил, ведь перед финалом ЧМ -2006 через год хавбек будет спать до обеда, потом поиграет на приставке, а затем выйдет и забьет Бартезу в серии. «Ливерпуль» вчера потерял покой, а Винисиус после великолепной передачи Вальверде сделал разницу.

Футболисты «Реала» между собой точно шутят, что Перес продал душу дьяволу, чтобы его любимая команда сочетала в себе класс, везение и волю. Убийственная комбинация, поэтому у «Реала» 14 кубков чемпионов, а у второго в истории «Милана» вдвое меньше. «Ливерпуль» проиграл великой стихии, а Клоппу остается только шутить, что раз следующий финал в Стамбуле, то фанаты уже могут бронировать билеты.

Юрген знает, что у судьбы можно и нужно брать реванши. А вот его парни пересидели в автобусе и в раздевалке, перегорели. Александер-Арнольд вчера смотрел на мир глазами игрока «Манчестер Сити», а не парня, который подал тот самый угловой с «Барселоной». Результат перевоплощения не удивил. Куртуа – герой финала и сезона, но оборона «Реала» позволила создать явные моменты. Любой точный удар Салаха и характерный «Реал» мог поплыть. Не только волевая испанская команда выиграла, но и недосказанная английская проиграла.