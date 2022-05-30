Польша – Уэльс : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1653900349

вчера, 11:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Польша – Уэльс, который состоится 01 июня 2022 года

Польша

Сборная Польши со своим несменным лидером Робертом Левандовски смогла квалифицироваться на чемпионат Мира 2022 в Катаре и теперь может спокойно готовиться к турниру через Лигу Наций. В первом туре коллектив сыграет против крепкого Уэльса и болельщиков ожидает интересный поединок, ведь команды умеют атаковать. Поляки редко проигрывают в последних встречах, поэтому Уэльс ждет серьезное давление.

29 марта Польша обыграла на своем поле Швеции в матче квалификации на ЧМ -2022 (2:0), а 23 числа в товарищеском матче разошлась миром с командой Шотландии (1:1).

Уэльс

Футбольный коллектив из этой небольшой, но красивой страны оказался немного в подвешенном состоянии, ведь до сих пор ждет своего соперника на решающий матч квалификации на чемпионат Мира, ведь встреча Шотландии и Украины была перенесена. Сейчас команда может подготовиться к этому поединку через стартовый тур Лиги Наций, однако мысли у футболистов больше сосредоточены на будущей встрече, которая совсем скоро должна состояться.

29 марта «Уэльс» сыграл вничью в товарищеском матче с Чехией (1:1), а 23 числа оказался сильнее Австрии в квалификации (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 1.78

Ничья – 3.5

Победит Уэльс – 4.9

Статистика

Сборные проиграли всего по одному поединку из десяти последних во всех турнирах

Команда Уэльса забивала только в шести выездных матчах из десяти за последнее время

Три последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Польша выиграла два из трех последних матчей у Уэльса

Прогноз

Поставить на победу сборной Польши, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. На своем поле коллектив выступает очень уверенно и очень хочет начать этот турнир с победы в первом туре. Прогнозируем победу хозяев в один или два мяча.