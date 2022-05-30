Польша – Уэльс : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Польша – Уэльс, который состоится 01 июня 2022 года
Польша
Сборная Польши со своим несменным лидером Робертом Левандовски смогла квалифицироваться на чемпионат Мира 2022 в Катаре и теперь может спокойно готовиться к турниру через Лигу Наций. В первом туре коллектив сыграет против крепкого Уэльса и болельщиков ожидает интересный поединок, ведь команды умеют атаковать. Поляки редко проигрывают в последних встречах, поэтому Уэльс ждет серьезное давление.
29 марта Польша обыграла на своем поле Швеции в матче квалификации на ЧМ-2022 (2:0), а 23 числа в товарищеском матче разошлась миром с командой Шотландии (1:1).
Уэльс
Футбольный коллектив из этой небольшой, но красивой страны оказался немного в подвешенном состоянии, ведь до сих пор ждет своего соперника на решающий матч квалификации на чемпионат Мира, ведь встреча Шотландии и Украины была перенесена. Сейчас команда может подготовиться к этому поединку через стартовый тур Лиги Наций, однако мысли у футболистов больше сосредоточены на будущей встрече, которая совсем скоро должна состояться.
29 марта «Уэльс» сыграл вничью в товарищеском матче с Чехией (1:1), а 23 числа оказался сильнее Австрии в квалификации (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Польша – 1.78
- Ничья – 3.5
- Победит Уэльс – 4.9
Статистика
- Сборные проиграли всего по одному поединку из десяти последних во всех турнирах
- Команда Уэльса забивала только в шести выездных матчах из десяти за последнее время
- Три последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»
- Польша выиграла два из трех последних матчей у Уэльса
Прогноз
Поставить на победу сборной Польши, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. На своем поле коллектив выступает очень уверенно и очень хочет начать этот турнир с победы в первом туре. Прогнозируем победу хозяев в один или два мяча.