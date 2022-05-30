Испания – Португалия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Испания – Португалия, который состоится 02 июня 2022 года
Испания
Испанская сборная частично переживает смену поколений, однако результаты команды остаются на высоком уровне. Коллектив стартует в турнире в Лиге А, где простых соперников не бывает никогда. Предстоящая встреча с Португалией поможет тренерскому штабу понять в каком состоянии находятся вызванные футболисты и наиграть состав в течении следующего месяца, а также определиться с футболистами, которые поедут на чемпионат мира в Катаре.
29 марта Испания разгромила Исландию в товарищеском поединке (5:0), а 26 числа минимально обыграла Албанию (2:1).
Португалия
Команда Португалии также уже пробилась на чемпионат Мира в Катаре 2022 и за счет поединков Лиги Наций может подготовиться к этом важному турниру. Коллектив прошел не самую простую квалификацию и был вынужден играть в стыковых поединках, но в предстоящих встречах футболисты смогут постараться сыграть в свой футбол против равных соперников и порадовать болельщиков забитыми голами.
29 марта Португалия обыграла в квалификации Северную Македонию (2:0), а 24 числа оказалась сильнее Турции (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Испания – 2.15
- Ничья – 3.25
- Победит Португалия – 3.6
Статистика
- Испания выиграла четыре последних матча во всех турнирах
- Сборная Португалии забивала в восьми из десяти последних встреч во всех турнирах
- Три последних матча между сборными завершились ничейным результатом
- Семь из восьми встреч коллективов за последнее время закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. На своем стадионе коллектив обязан хорошо стартовать и порадовать болельщиков, которые уже успели соскучиться по матчам сборных стран. Прогнозируем успех хозяев в этом противостоянии.