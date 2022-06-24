«Шахтер» Солигорск – «Торпедо-БелАЗ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 15:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Шахтер» Солигорск – «Торпедо-БелАЗ», который состоится 25 июня 2022 года

«Шахтер» Солигорск

Команда старается не отставать от группы лидеров турнирной таблицы и набрала 12 очков в пяти последних поединках. Перед очередным туром «горняки» занимают четвертое место с 21 баллом, а отставание от ближайшего соперника составляет всего один балл. В предстоящем матче с «Торпедо-БелАЗ» от хозяев ждут исключительно победы, которая теоретически поможет им продвинуться по турнирной таблице.

22 июня «Шахтер» Солигорск в кубке страны обыграл «Островец» (2:1), а 19 числа одолел «Арсенал» Дзержинск в чемпионате с тем же счетом.

«Топедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» выступает с переменным успехом и располагается в нижней части турнирной таблицы. Коллектив набрал 11 баллов и вынужден расположиться лишь на 12 позиции, уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. Игра с «Шахтером» будет очень сложный, ведь оппонент борется за самые высокие места и на своем поле будет крайне мотивирован, тем не менее шансы у гостей будут появляться.

22 июня «Торпедо-БелАЗ» обыграл в кубке страны «Жодино» Южное (2:0), а 17 числа оказался сильнее «Витебска» на выезде в чемпионате Беларуси (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтерск» Солигорск – 1.4

Ничья – 4.3

Победит «Торпедо-БелАЗ» – 7.6

Статистика

«Шахтер» Солигорск проиграл только два поединка из последних десяти

Три из пяти последних домашних встреч «Слуцка» завершились ничейным результатом

Четыре их шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Шахтер» Солигорск выиграл три последних матча у «Торпедо-БелАЗ»

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера» Солигорск с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. У хозяев хорошая статистика личных встреч с соперником и мы предполагаем, что «горняки» одержат победу с комфортным для себя преимуществом.