«Шахтер» Солигорск – «Торпедо-БелАЗ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Шахтер» Солигорск – «Торпедо-БелАЗ», который состоится 25 июня 2022 года
«Шахтер» Солигорск
Команда старается не отставать от группы лидеров турнирной таблицы и набрала 12 очков в пяти последних поединках. Перед очередным туром «горняки» занимают четвертое место с 21 баллом, а отставание от ближайшего соперника составляет всего один балл. В предстоящем матче с «Торпедо-БелАЗ» от хозяев ждут исключительно победы, которая теоретически поможет им продвинуться по турнирной таблице.
22 июня «Шахтер» Солигорск в кубке страны обыграл «Островец» (2:1), а 19 числа одолел «Арсенал» Дзержинск в чемпионате с тем же счетом.
«Топедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» выступает с переменным успехом и располагается в нижней части турнирной таблицы. Коллектив набрал 11 баллов и вынужден расположиться лишь на 12 позиции, уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. Игра с «Шахтером» будет очень сложный, ведь оппонент борется за самые высокие места и на своем поле будет крайне мотивирован, тем не менее шансы у гостей будут появляться.
22 июня «Торпедо-БелАЗ» обыграл в кубке страны «Жодино» Южное (2:0), а 17 числа оказался сильнее «Витебска» на выезде в чемпионате Беларуси (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтерск» Солигорск – 1.4
- Ничья – 4.3
- Победит «Торпедо-БелАЗ» – 7.6
Статистика
- «Шахтер» Солигорск проиграл только два поединка из последних десяти
- Три из пяти последних домашних встреч «Слуцка» завершились ничейным результатом
- Четыре их шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Шахтер» Солигорск выиграл три последних матча у «Торпедо-БелАЗ»
Прогноз
Поставить на победу «Шахтера» Солигорск с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. У хозяев хорошая статистика личных встреч с соперником и мы предполагаем, что «горняки» одержат победу с комфортным для себя преимуществом.