Анчелотти придумал, как омолодить линию полузащиты «Реала»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти считает, что клуб не должен тратить деньги на новых полузащитников, пишет AS.
Итальянец уверен, что легендарное трио в лице Каземиро, Луки Модрича и Тони Крооса способны заменить Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и Дани Себальос.
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Что касается итогового рейтинга за месяц, который публикуется в соответствующем блоге (ссылка на него - https://www.soccer.ru/blogs/narod), то авторы решают кто туда попадёт, и кто будет на каком месте.
Если речь о пометках этим хэштегом комментариев, то любой комментарий с достаточным содержанием юмора может быть помечен ответом с хэштегом Народный_Обозреватель одним из модераторов. Это могут делать и пользователи, в том числе писать юмористичные комментарии и вписывать данный хэштег в поле Хэштеги, но нужно чтобы хэштег был более-менее подходящим к комментарию, например не следует добавлять его к прогнозам, обзорам, серьёзным комментариям.
Что касается итогового рейтинга за месяц, который публикуется в соответствующем блоге (ссылка на него - https://www.soccer.ru/blogs/narod), то авторы решают кто туда попадёт, и кто будет на каком месте.
Тому яркое подтверждение Лига Чемпионов !
Тому яркое подтверждение Лига Чемпионов !