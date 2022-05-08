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Анчелотти придумал, как омолодить линию полузащиты «Реала»

сегодня, 13:24

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти считает, что клуб не должен тратить деньги на новых полузащитников, пишет AS.

Итальянец уверен, что легендарное трио в лице Каземиро, Луки Модрича и Тони Крооса способны заменить Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и Дани Себальос.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 16:32
ну в этом сезоне уже получались такие замены, надо и в дальнейшем больше наигрывать молодых и постепенно заменят наших ветеранов!!!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 16:25
Да лан, все мы знаем что у Реала финансовые трудности.. думаю Перес попросил его чтобы он такое сказал.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:12
Теперь ясно, почему это Ливерпуль "опередил" Реал Мадрид в борьбе за Тчуамени. А Себальос разве остаётся, после летнего трансферного окна?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 16:10
Здравствуйте! Спасибо!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:27
Получится или нет, вот вопрос.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:14
И тем уже пора искать замену!
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 13:42
Здравствуйте.

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Что касается итогового рейтинга за месяц, который публикуется в соответствующем блоге (ссылка на него - https://www.soccer.ru/blogs/narod), то авторы решают кто туда попадёт, и кто будет на каком месте.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:41
Время покажет!Получится или нет. По крайней мере перспективно выглядит
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:32
Анчелотти настоящий волшебник !
Тому яркое подтверждение Лига Чемпионов !
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