«Хам-Кам» — «Сарпсборг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 июня 2022, 16:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Хам-Кам» — «Сарпсборг», который состоится 26 июня 2022 года.

«Хам-Кам»

«Хам-Кам» поднялся с двенадцатого на девятое место в чемпионате Норвегии. С начала сезона «бело-зелёные» набрали двенадцать очков. За десять матчей команда забила четырнадцать голов, пропустила двенадцать. На выезде в восьмом туре «Хам-Кам» разошёлся миром с «Викингом». В позапрошлом туре «бело-зелёные» дома проиграли с разницей в один мяч «Одду». В товарищеской игре «Хам-Кам» с минимальным счётом уступил «Лиллестрёму». В прошлом туре «бело-зелёные» взяли три очка в поединке с командой «Йерв».

В кубковом матче, проигрывая по ходу игры, «Хам-Кам» со счётом 3:1 выиграл «Эльверум» из Третьего дивизиона.

«Сарпсборг»

«Сине-белые» с шестнадцатью очками после десяти матчей занимают пятую строчку турнирной таблицы Высшей лиги чемпионата Норвегии. Команда с начала сезона поразила ворота соперников двадцать два раза и пропустила двенадцать. В игре восьмого тура «Сарпсборг» дома уступил с разницей в один мяч «Мольде». В матче девятого тура в гостях «сине-белые» с разгромным счётом выиграли «Йерв». Открыв счёт первыми, в товарищеской игре со шведской командой «Хеккен», «Сарпсборг» проиграл. В десятом туре с большим счётом «сине-белые» дома одержали победу над «Стрёмсгодсетом».

В 1/32 Кубка Норвегии «Сарпсборг» со счётом 0:1 проиграл «Моссу» из Второго дивизиона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хам-Кам» – 2.70

Ничья – 3.45

Победит «Сарпсборг» – 2.55

Победит «Сарпсборг» с форой -1.5 – 4.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

«Хам-Кам» из десяти последних игр в четырёх взял верх над своими соперниками.

За последнее время «Сарпсборг» проиграл в половине матчей из десяти.

Четыре из пяти последних матчей «сине-белых» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Воодушевлённый победой над «Стрёмсгодсетом» в игре прошлого тура «Сарпсборг» на кураже обыграет в гостях «Хам-Кам». Возможно, «сине-белые» выиграют с разницей в пару мячей. Компания Pinnacle на победу клуба «Сарпсборг» с форой -1.5 предлагает коэффициент 4.65.