В «Зените» открыт бразильский квартал. Семак превращается в Луческу

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26 июня 2022, 19:59

Петербуржцы копируют «Шахтёр».

Мечтаешь усилить состав – покупай бразильцев. Эту формулу Луческу успешно продал «горнякам». Позже Мирча шутил, что ему нужно выдать орден за подготовку бразильских футболистов. Матузалем, Жадсон, Илсиньо, Фернандиньо, Виллиан, Тейшейра, Луис Адриано, Дуглас Коста и многие другие заиграли в «Шахтёре».

Вместе выиграли Кубок УЕФА , в финале сыграло пять бразильцев. У некоторых сложилась карьера в топ-5, как у Фернандиньо, капитана «Манчестер Сити». Но «Зенит» не планирует прощаться со своими бразильцами, не сыграет в еврокубках, чтобы их мотивировать. И Семак далеко не такой хитрый, как Луческу.

Но Сергей Богданович в шаге от получения команды, где семь легионеров из Бразилии. Вместо Альберто в Санкт-Петербург агент Малкома и Клаудиньо хочет забросить вратаря Ивана и атакующего хавбека Густаво Мантуана. Голкипер нужен, а вот пригодится ли молодой игрок в атаке? Густаво тащит мяч, техничный, но скорее как Дриусси или Мостовой, чем как Альберто.

Также заговорили о переходе Родригао из «Сочи» — вместо Ловрена. Федотов отказывался считать южан фарм-клубом «Зенита», но Касьерра и Родригао могут выбрать именно команду Семака. Добавьте Малкома, Ивана, Мантуана, Клаудиньо, Вендела и Дугласа – получите семь легионеров из одной страны. Пора понять, что могут дать команде или какие опасности таит в себе бразильский квартал.

Сила. «Joga bonito»

«Играй красиво» от первоисточника. Даешь миллионы – получаешь зрелище. Никаких гарантий, что карнавал надолго, но к мастерству Ивана, Дугласа, Вендела, Клаудиньо или Малкома нет вопросов. Юри Альберто не успел адаптироваться, но в Бразилии тоже показал наличие школы. Она роднит всех заокеанских игроков в команде Семака. И тех, кто есть, и тех, кто должен приехать. В РПЛ сложно найти 21-летнего футболиста с таким напором, как у Мантуана, а Карпин не отказался бы от защитника класса Родригао в сборной.

Слабость. Капризность

Луческу приказывал бразильцам выучить русский язык. В итоге сам освоил португальский. Марио Фернандес играл за сборную, а не знает языка. Захотел уйти из ЦСКА – контракт не остановил. В «Зените» будет перебор непостоянства. Орлов, знакомый с закулисными делами клуба, рассуждал на эту тему – мол, нельзя собирать слишком много эмоциональных парней, сложно удержать команду вместе. Теперь говорит, что семьи бразильцев счастливы в Санкт-Петербурге, но забывает уточнить, что Малком или Клаудиньо – ребята с характером. Без еврокубков и Кубка РПЛ с интересными матчами могут начаться капризы.

Сила. Атмосфера

Луческу является специалистом по работе с бразильцами с мировым именем. Мирча говорит, что те соглашаются на работу только в клубах, где создали правильную атмосферу. Перепады в игре Халка в «Зените», возможно, можно теперь объяснить как раз тем, что далеко не один Денисов создавал проблемы в раздевалке? Но если в команде окажется семь бразильцев, то Семаку нужно быть идеальным учителем, а это непросто. Но не плохо, что доверяют «Зениту», как доверяли «Шахтёру». Значит, по сарафанному радио передают друг другу, что и деньги огромные платят, и отношение нормальное.

Слабость. Создание клана

Народы отличаются от наций. Бразильцы самоутвердились, чем отличаются от стран, где много народностей и нет общего менталитета. Клановые ребята, как итальянцы. Бразильцы всегда создают свой квартал в любом клубе, где их больше трех. Семь бразильцев – опасность, что вступят в войну с разобщенными по возрасту и интересам россиянами. А когда «Зенит» воюет между собой и разделен в раздевалке, то всегда проигрывает. В этом случае в одном котле окажутся целые бразильские семьи, ведь теперь нужно, чтобы каждая девушка, жена или родной брат захотели жить в России. Вот семья Альберто уже отказалась.

Сила. Полноценная обойма

Нельзя одновременно поставить всю семерку бразильцев, Барриоса и Касьерру, ведь есть лимит. Получается, минимум два бразильца будут в резерве. С другой стороны, что в этом плохого? Чистяков и Родригао сыграют в центре защиты, Вендел и Барриос в середине поля. Кузяев, Ерохин и Сутормин выйдут на замену. Сергееву нужно быть круче, чем бразильцы и Касьерра, чтобы попасть в основу. Наконец, вратарь Иван приедет, чтобы Кержаков и Одоевский не теряли бдительность. Родригао и два бразильца вместо Альберто усиливают состав, которому изначально требовались новички. Для формирования грамотного состава бразильцы в теории подходят.

Слабость. Зависимость от них

Сергей Богданович не вожак в «Зените», это очевидно. У него капитаном был Ловрен, который уехал, вернулся, но не играл. Дзюба взял на себя столько формальной и неформально власти, что понадобился маленький дворцовый переворот, чтобы Артем покинул расположение «Зенита». Азмун не уважил Семака культурным прощанием, сбежал зимой. Альберто тоже было плевать на интересы тренера. Барриос еще может встать и выйти, как и отдельные бразильцы с опытом игры в РПЛ . Тогда их станет меньше, а Сергей Богданович уже сделал финт Луческу и уже возлагает надежды на легион.

Мнение читателей. Оцените бразильский «Зенит»

Набирая людей во все линии, чемпион точно усиливается, поскольку Родригао и Касьерра не худшие новички. А вот по Ивану и его одноклубнику Густаво пока вопрос открытый. Но закроется на поле в первых поединках в июле. Семак понимает, что надо хватать легионеров, пока получается. Вот только не попадает ли клуб в зависимость от одного агента, если сразу четыре его клиента в составе? Плюс никто не спрашивал у Малкома, Вендела или Дугласа Сантоса, хотят ли они поиграть в топ-5.

У всех спрашивают об игре в РПЛ , а лучше говорить об амбициях, будущем. Конечно, никто в лицо не скажет, что думает, невежливо отвечать, что в Санкт-Петербурге оказался в первую очередь из-за денег. Странная ситуация, семь бразильцев в европейской команде это много. Даже если Родригао не окажется в составе, то остается непредсказуемая толпа. «Зенит» пытается перехитрить конкурентов, теряющих легионеров, став бразильским клубом с Караваевым, Чистяковым и еще одним россиянином на выбор в основе.

Причем местным легко может стать Глебов или Баринов, если Барриос намеревается уехать. Сейчас Семак такой же наблюдатель, как и вы. Альберто сам решил, что не вернется. Агент Клаудиньо и Малкома сам выбрал для «Зенита» новичков из числа своих клиентов, не скауты отобрали новых бразильцев. Отдает решением взять Педро Рошу, когда менеджеры «Спартака» отправились за Луаном. Что их этого всего получится? Как минимум интересная ситуация, как максимум – полезная для чемпионской интриги, если ставка не сыграет.