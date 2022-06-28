«Цинцинати» – «Нью-Йорк Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Цинцинати» – «Нью-Йорк Сити», который состоится 30 июня 2022 года
«Цинцинати»
«Цинцинати» выступает с переменным успехом в чемпионате и за пять последних туров одержал всего две победы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает седьмое место в восточной конференции с набранными 23 баллами. В домашнем матче с одним из лидеров турнирной таблицы у футболистов есть шанс проявить себя и сократить отставание в случае победы от «Нью-Йорк Сити» на один балл. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.
25 июня «Цинцинати» обыграл на своем поле «Орландо Сити» (1:0), а 19 числа команда сыграла вничью с «Филадельфией Юнион» (1:1).
«Нью-Йорк Сити»
Коллектив идет на втором месте в восточной конференции МЛС и в последних двух поединках не смог одержать победы. Таким образом в активе «Нью-Йорк Сити» 27 баллов, а отставание от лидера составляет два пункта, при этом команда имеет на одну игру меньше. В случае победы в предстоящем поединке с «Цинцинати», гости сумеют вернуться на вершину турнирной таблицы и продолжить бороться за первое место.
27 июня «Нью-Йорк» проиграл на выезде «Филадельфии Юнион» (1:2), а ранее в кубке США крупно уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Цинцинати» – 3.35
- Ничья – 3.65
- Победит «Нью-Йорк Сити» – 2.08
Статистика
- «Цинцинати» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Нью-Йорк Сити» выиграл только три выездных матча из последних десяти
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Два поединка между клубами на поле «Цинцинати» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Нью-Йорк Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Команда имеет хороший шанс вернуться в лидеры чемпионата, и мы предполагаем, что в предстоящем поединке ей удастся добиться победы и трех баллов в копилку турнирной таблицы.