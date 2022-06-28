«Цинцинати» – «Нью-Йорк Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 июня 2022, 19:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Цинцинати» – «Нью-Йорк Сити», который состоится 30 июня 2022 года

«Цинцинати»

«Цинцинати» выступает с переменным успехом в чемпионате и за пять последних туров одержал всего две победы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает седьмое место в восточной конференции с набранными 23 баллами. В домашнем матче с одним из лидеров турнирной таблицы у футболистов есть шанс проявить себя и сократить отставание в случае победы от «Нью-Йорк Сити» на один балл. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.

25 июня «Цинцинати» обыграл на своем поле «Орландо Сити» (1:0), а 19 числа команда сыграла вничью с «Филадельфией Юнион» (1:1).

«Нью-Йорк Сити»

Коллектив идет на втором месте в восточной конференции МЛС и в последних двух поединках не смог одержать победы. Таким образом в активе «Нью-Йорк Сити» 27 баллов, а отставание от лидера составляет два пункта, при этом команда имеет на одну игру меньше. В случае победы в предстоящем поединке с «Цинцинати», гости сумеют вернуться на вершину турнирной таблицы и продолжить бороться за первое место.

27 июня «Нью-Йорк» проиграл на выезде «Филадельфии Юнион» (1:2), а ранее в кубке США крупно уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Цинцинати» – 3.35

Ничья – 3.65

Победит «Нью-Йорк Сити» – 2.08

Статистика

«Цинцинати» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Нью-Йорк Сити» выиграл только три выездных матча из последних десяти

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Два поединка между клубами на поле «Цинцинати» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Нью-Йорк Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Команда имеет хороший шанс вернуться в лидеры чемпионата, и мы предполагаем, что в предстоящем поединке ей удастся добиться победы и трех баллов в копилку турнирной таблицы.