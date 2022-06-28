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«Цинцинати» – «Нью-Йорк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 июня 2022, 19:21
«Цинцинати» – «Нью-Йорк Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Цинцинати» – «Нью-Йорк Сити», который состоится 30 июня 2022 года

«Цинцинати»

«Цинцинати» выступает с переменным успехом в чемпионате и за пять последних туров одержал всего две победы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает седьмое место в восточной конференции с набранными 23 баллами. В домашнем матче с одним из лидеров турнирной таблицы у футболистов есть шанс проявить себя и сократить отставание в случае победы от «Нью-Йорк Сити» на один балл. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.

25 июня «Цинцинати» обыграл на своем поле «Орландо Сити» (1:0), а 19 числа команда сыграла вничью с «Филадельфией Юнион» (1:1).

«Нью-Йорк Сити»

Коллектив идет на втором месте в восточной конференции МЛС и в последних двух поединках не смог одержать победы. Таким образом в активе «Нью-Йорк Сити» 27 баллов, а отставание от лидера составляет два пункта, при этом команда имеет на одну игру меньше. В случае победы в предстоящем поединке с «Цинцинати», гости сумеют вернуться на вершину турнирной таблицы и продолжить бороться за первое место.

27 июня «Нью-Йорк» проиграл на выезде «Филадельфии Юнион» (1:2), а ранее в кубке США крупно уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Цинцинати» – 3.35
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Нью-Йорк Сити» – 2.08

Статистика

  • «Цинцинати» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Нью-Йорк Сити» выиграл только три выездных матча из последних десяти
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Два поединка между клубами на поле «Цинцинати» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Нью-Йорк Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Команда имеет хороший шанс вернуться в лидеры чемпионата, и мы предполагаем, что в предстоящем поединке ей удастся добиться победы и трех баллов в копилку турнирной таблицы.

Все комментарии
Gahi
Gahi
29 июня в 02:35
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче.
Гость
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