Тите назвал тренеров Неймара ослами. Бразильца ждут в «Челси», но мешает дикая зарплата

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29 июня 2022, 16:30

Тухель убеждает лондонцев рискнуть.

У любой большой сделки есть плюсы и минусы. Продажа или аренда Неймара в лондонский клуб будет именно такой. Откроет список больших трансферов новой эпохи с другими владельцами «Челси». Тиаго Силва намекнул на интерес англичан к атакующему хавбеку ПСЖ . Аренда или полноценный трансфер – посмотрим, но президент французского клуба начал в интервью говорить о дисциплине и профессионализме.

Более чем прозрачные намеки на то, что в коллективе есть люди, чье поведение за полем мешает играть стабильно. Также был уход от ответа на вопрос о будущем Неймара. Говорят, слова Аль-Хелайфи предсказуемо задели футболиста: в ПСЖ отказались подтвердить, что бразилец остается. А в «Челси» не кричат, что им такой футболист не нужен. Сначала обсудим минусы сделки, потом перейдем к плюсам, и поймем, стоит ли игра свечь.

Против трансфера

1. Желание остаться в ПСЖ . Во-первых, чемпионат мира на носу, игрок боится потерять тонус, не заиграв в другом клубе. Во-вторых, выносливость. Неймар будет рассказывать, как сожалеет, что не играет по 50-60 матчей за сезон, но вместе с тем жалуется, что не дают отпраздновать день рождения бабушки. В Париже себе многое позволяет, в Лондоне или другом городе будет иначе. Футболист боится метода кнута, хочет остаться в окружении латиноамериканцев в ПСЖ . Не исключено, что верит в финал ЛЧ с Месси и Мбаппе.

2. Частые травмы. Неймар не играет от звонка до звонка во Франции. Рискованно подписывать такого футболиста, а потом видеть его половину сезона на трибунах «Стэмфорд Бридж», а не на поле. Мелких травм хватало, встречают в АПЛ жестко. Неймар в тридцать лет не похож на человека, который легко выдержит серьезные нагрузки. Это не Фирмино, не Фабиньо и не Фернандиньо с Жезусом.

3. Зарплата футболиста. Лукаку платили много, но Неймар потребует еще больше. 35 млн евро чистыми – невероятная сумма, даже «Челси» будет сложно выдать такую зарплату новичку, чтобы не разозлить никого в команде. Но часть ветеранов, вроде Аспиликуэты, уедут. Маунт и Хаверц могут признать, что статус Неймара позволяет получать больше всех. Но отработает ли бразилец деньги? Полноценный трансфер рискованный, а вот аренду или обмен на нескольких игроков сейчас обсуждают.

4. Лондонцам важнее форвард. «Челси» может усилить состав, не обращаясь к опасной связи с Неймаром. Говорят о сделке с Рафиньей, постоянно всплывают фамилии футболистов «Манчестер Сити». Тухель собирает команду, и хотя ему не хватает настолько звездной фигуры, неужели Неймар важнее, чем новый нападающий? Лукаку ушел, Хаверц не наконечник, Вернер не вписался. Лучше отдать деньги форварду.

5. Сложный характер Неймар. Говорят, что Тите нужен в Катаре Дани Алвес в составе сборной, никто другой не может контролировать Неймара. В «селесао» ему заглядывают в рот, но в клубе так нельзя. Тухель знаком с футболистом, в «Челси» играли Диего Коста, Азар и другие ребята с характером. Но они все жесткие, а Неймар мягкотелый. Ему сложнее влиться в коллектив тех, кто умеют выполнять приказы, как Канте или Ковачич.

За трансфер

1. Звезды нужны бренду «Челси». Процесс накачки АПЛ супергероями нельзя прерывать, чтобы сохранять статус популярной лиги. Холанд не пошел в Ла Лигу, а Салах пока не покинул АПЛ . Появятся молодые, вроде Альварес и Нуньеса, приедут интересные защитники и хавбеки. Будет расти молодежь. Неймар интересен для продвижения бренда. В АПЛ у бразильцев начало получаться, появление у «Челси» сильного игрока – потенциальный козырь по пути к борьбе за титул.

2. Неймар сгинул в Лиге 1. Ему не интересно, а когда человеку с характером скучно, то и мелкие травмы найдутся, и желания драться за ПСЖ станет меньше. На классе накручивает соперников, но не реализовал потенциал. В АПЛ не будешь стоя встречать чужие атаки, Неймару выгодно полгода потренироваться и поиграть в темпе такой сильной лиги – и для сборной Бразилии плюс, и для него самого.

3. В основе ПСЖ нет ему места. Месси, Неймар и Мбаппе не сформировали ударное трио. Лионель больше не правый вингер, Килиан никогда не был центральным форвардом, а Жуниор не чистый латераль, к чему еще вернемся. Ди Мария лучше вписывался, но с ним не продлили контракт. Любой тренер видит, что ПСЖ нужен центральный форвард, их как раз все гранды ищут и подписывают. В схеме «4-3-3» Месси и Мбаппе могут быть в атаке с новым Ибрагимовичем, а Неймар лишний.

4. «Челси» нужны чемпионские слои. Для удачного старта в прошлом сезоен АПЛ характера и порядка хватило, но дальше откатились. «Челси» немного прямолинейный. Не проиграли «Реалу» в футбол, но вылетели из-за ключевых игроков Анчелотти. Канте и Жоржиньо, Вернер и Лукаку выдали не лучшие сезоны в карьере. Менди спасал, Рюдигер был хорош, но травмы и отсутствие длиннющей мощной обоймы сказались. Поэтому идут за игроками «Ман Сити», Рафиньей и Неймаром. Тухелю нужны чемпионские слои – эшелоны атаки и обороны.

5. Тактическая схема Тухеля. В АПЛ по модели, которая идеально подходит Неймару – «3-4-2-1». Поскольку потеряли Рюдигера и Аспиликуэту, то будут новые центральные защитники. Но вряд ли Тухель выберет «4-3-3». А Тите считает ослом каждого, кто ставит Неймара на фланг. Почеттино и многие другие часто так делали, считая, что Жуниор не выдержит темп игры в центре. Но в «Челси» ему предложат роль левого инсайда, а не чистого вингера. В АПЛ работают в атаке сложно, ни Стерлинг, ни Маунт, ни Харвец не будут привязаны четко к одной позиции у Тухеля.

Неймар очень яркий, но опасный новичок

Можно ли заявить, положа руку на сердце, что «Челси» не хватает именно Неймара? Возможно, даже для сборной Бразилии он одновременно награда и наказание. Полезен, когда и так есть преимущество над соперником. И опасен в критические моменты, когда бесится, не может собраться и теряется на поле, хотя буквально в прошлом матче всех раскатывал. Сам не инициирует расставание с ПСЖ , но если парижане сообщили отцу игрока, что пора искать другую команду, то «Челси» — один из самых вероятных и понятных кандидатов.