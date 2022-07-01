«Дандолк» — «ЮКД»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 июля 2022, 00:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» — «ЮКД», который состоится 1 июля 2022 года.

«Дандолк»

«Бело-чёрные» занимают второе место в чемпионате Ирландии и отстают на десять очков от первого. У «Дандолка» на две игры больше в запасе, чем у команды «Шемрок Роверс», возглавляющей турнирную таблицу Премьер Дивизиона. «Дандолк» забил двадцать восемь мячей с начала сезона, пропустил четырнадцать. В матче восемнадцатого тура «бело-чёрные» дома с минимальным счётом обыграли «Сент-Патрикс Атлетик». В позапрошлом туре «Дандолк» взял верх над «Шемрок Роверс». В товарищеском матче «бело-чёрные» с разницей в один мяч выиграли «Ларн» из Северной Ирландии.

На выезде в игре двадцать первого тура «Дандолк» раскатал нулевую ничью с «Шелбурном».

«ЮКД»

Футбольный клуб Ирландского национального университета занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Ирландии. С начала сезона «студенты» набрали девять очков, забили двенадцать голов, пропустили сорок один. В игре семнадцатого тура команда в сухую проиграла «Шелбурну». Дома в следующем туре «студенты» сыграли вничью со «Слайго Роверс». В двадцатом туре на выезде с разницей в один мяч уступили «Сент-Патриксу».

На своём поле с минимальным счётом 0:1 «ЮКД» в матче прошлого тура проиграл «Дерри Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 1.25

Ничья – 5.60

Победит «ЮКД» – 11.00

Победит «Дандолк» с форой -2.5 – 2.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

Восемь матчей из десяти последних «Дандолк» выиграл.

«ЮКД» не выигрывает в пяти матчах подряд.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В матче четырнадцатого тура в гостях «Дандолк» потерял очки в матче с «ЮКД». Игра завершилась ничейным результатом. В этом поединке на своём поле «бело-чёрные» наверстают упущенное. С разницей в три гола и более победу будут праздновать хозяева. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.81 на победу «Дандолка» с форой -2.5.