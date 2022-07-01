Лукаку вернулся в «Интер», «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона. Будни трансферного рынка Европы

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01 июля 2022, 15:12

Раскачивают футбольный маятник.

Официально подтвержденные трансферы

«Интер» взял в аренду Ромелу Лукаку

Прошлым летом «Интер» продал Ромелу Лукаку «Челси» за 113 миллионов евро, а теперь берет в аренду за 8 млн, правда, «нерадзурри» взяли на себя обязательства по зарплате перед бельгийским форвардом. В любом случае попахивает аферой века, особенно с оговорками Лукаку о том, что он исполнил обещание, которое дал «Интеру». Обещал развести английских толстосумов на деньги и вернуться в Милан? Да и причины испортившихся отношений с «Челси» звучат странно: говорят, Ромелу обиделся на Тухеля из-за шутки о Конте, которого Томас назвал «твой папочка», а по другой версии остался недоволен тем, что его фигуру сделали слишком маленькой на рождественском коллаже.

Ришарлисон в «Тоттенхэме»

Авторство самого мощного трансфера недели принадлежит «Тоттенхэму». В пятницу «шпоры» официально объявили о подписании контракта с бразильским форвардом Ришарлисоном, который перебирается в Лондон из Ливерпуля, где играл за «Эвертон». Бразилец провел на «Гудисоне» четыре сезона, за это время принял участие в 152 матчах, в которых забил 53 гола и сделал 14 ассистов.

Ришарлисон заключил с «Тоттенхэмом» контракт до 2027 года, а сумма компенсации составит 50 миллионов фунтов, еще 10 млн предполагаются в качестве бонусов за успешные выступления. Сообщается, что «Челси» пытался перехватить бразильца, однако «синие» включились слишком поздно и не смогли сделать столь же привлекательное предложение, как «Тоттенхэм». Интересно, как Антонио Конте собирается размещать в атаке Сона, Кейна и Ришарлисона? Или кто-то из форвардов-старожилов покинет Северный Лондон?

Хвича Кварацхелия стал игроком «Наполи»

Не то чтобы это грандиозная новость, ведь о планах экс-футболиста «Рубина» было известно еще с весны, еще в конце апреля Аурелио Ди Лаурентис поделился счастливой новостью в радиоэфире, а теперь сделка подтверждена официально. Стоит отметить, что Хвича перешел в «Наполи» из «Динамо» (Батуми), где оказался весной после расторжения контракта с «Рубином». Если верить инсайдерам, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а Кварацхелия будет получать в итальянском клубе около 1 миллиона евро в год.

Трансферный блиц

- «Арсенал» пока официально не объявил о переходе Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити», видимо, «канониры» готовят красочную презентацию форварда. Надежные источники уверяют, что сделка завершена, и пути назад у бразильца нет.

- Гарет Бэйл продолжит карьеру в МЛС . Пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Будет играть за одну команду с Джорджо Кьеллини.

- Такуми Минамино перешел из «Ливерпуля» в «Монако». Сумма трансфера — 15+3 млн евро.

- «Ньюкасл» подписал чемпиона Франции в составе «Лилля» Свена Ботмана. 22-летний голландский центрбек обошелся разбогатевшим с приходом новых владельцев «сорокам» в 37 миллионов евро.

- Альфонс Ареоля стал футболистом «Вест Хэма» на постоянной основе. В прошлом сезоне французский вратарь играл за «молотобойцев» на правах аренды из ПСЖ , теперь «Вест Хэм» договорился с парижанами о полноценном трансфере и заключил с Ареоля пятилетний контракт. Ожидается, что Альфонс станет первым номером команды Дэвида Мойеса, в то время как многоопытный Лукаш Фабьянски будет довольствоваться кубковыми турнирами.

- Генрих Мхитарян и Андре Онана официально стали игроками «Интера». Трансферы свободных агентов зарегистрированы в Серии A.

- Полузащитник Корентен Толиссо вернулся в «Лион», из которого он пять лет назад уходил в «Баварию» за 40 миллионов евро. Обратный трансфер не предполагает выплат между клубами, ведь Толиссо полностью отработал свой контракт в Мюнхене.

Топ-3 трансферных сюжета недели

Неуловимый Рафинья из «Лидса»

Один из самых ярких трансферных сюжетов недели развернулся вокруг Рафиньи, который по итогам прошедшего сезона едва не вылетел из АПЛ с «Лидсом». Зато теперь за бразильцем волочатся топ-клубы, а он крутит носом. Первым на трансфер заходил «Арсенал», но предложение «канониров» недотянуло до 50 миллионов фунтов, а потом они и вовсе переключили внимание на Габи Жезуса.

Зато «Челси» деловито договорился с «Лидсом», предложив в районе 60 миллионов фунтов с учетом бонусов. Клубы ударили по рукам, но тут в позу встал сам футболист, отказавшийся согласовывать контракт, потому что ему очень хочется в «Барселону». Важная деталь: интересы Рафиньи представляет экс-игрок «Барсы» Деку. Так вот каталонцы уже по сложившейся традиции сначала окучили игрока, но теперь «Лидс» отказывается принять их предложение из-за уважения к договоренности с «Челси».

«Манчестер Юнайтед» без трансферов и страсти по Френки

Сам тот факт, что «Манчестер Юнайтед» после удручающего сезона и прихода нового тренера не подписал ни одного новичка к 1 июля, является сенсацией. Предсезонная подготовка уже стартовала, и на первых тренировках под руководством Эрика тен Хага было полтора десятка футболистов. Не все сборники доехали до Каррингтона, но и пробелы в составе очевидны. Главная летняя цель МЮ — Френки Де Йонг, но его трансфер из «Барселоны» затягивается, хотя Фабрицио Романо докладывает, что клубы, наконец, согласовали сумму компенсации в размере 65+20 млн евро.

«Барселона» не может договориться с «Баварией» о трансфере Левандовского

В центре всех трех главных трансферных сюжетов недели «Барселона». У каталонцев по-прежнему нет договоренности с «Баварией» по трансферу Левандовского, хотя поляк со своей стороны сделал все, чтобы уйти. Роберт настроил против себя клуб и партнеров своими публичными заявлениями, кулуарно договорился с «Барселоной», вот только разъяренная таким поведением «Бавария» не спешит давать форварду вольную. Скорее всего, в конце концов отпустят, но заставят понервничать. Имеют право на такое поведение, ведь Левандовски первым перешел черту.