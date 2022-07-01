Лукаку вернулся в «Интер», «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона. Будни трансферного рынка Европы

Раскачивают футбольный маятник.
Официально подтвержденные трансферы
«Интер» взял в аренду Ромелу Лукаку
Прошлым летом «Интер» продал Ромелу Лукаку «Челси» за 113 миллионов евро, а теперь берет в аренду за 8 млн, правда, «нерадзурри» взяли на себя обязательства по зарплате перед бельгийским форвардом. В любом случае попахивает аферой века, особенно с оговорками Лукаку о том, что он исполнил обещание, которое дал «Интеру». Обещал развести английских толстосумов на деньги и вернуться в Милан? Да и причины испортившихся отношений с «Челси» звучат странно: говорят, Ромелу обиделся на Тухеля из-за шутки о Конте, которого Томас назвал «твой папочка», а по другой версии остался недоволен тем, что его фигуру сделали слишком маленькой на рождественском коллаже.
Ришарлисон в «Тоттенхэме»
Авторство самого мощного трансфера недели принадлежит «Тоттенхэму». В пятницу «шпоры» официально объявили о подписании контракта с бразильским форвардом Ришарлисоном, который перебирается в Лондон из Ливерпуля, где играл за «Эвертон». Бразилец провел на «Гудисоне» четыре сезона, за это время принял участие в 152 матчах, в которых забил 53 гола и сделал 14 ассистов.
Ришарлисон заключил с «Тоттенхэмом» контракт до 2027 года, а сумма компенсации составит 50 миллионов фунтов, еще 10 млн предполагаются в качестве бонусов за успешные выступления. Сообщается, что «Челси» пытался перехватить бразильца, однако «синие» включились слишком поздно и не смогли сделать столь же привлекательное предложение, как «Тоттенхэм». Интересно, как Антонио Конте собирается размещать в атаке Сона, Кейна и Ришарлисона? Или кто-то из форвардов-старожилов покинет Северный Лондон?
Хвича Кварацхелия стал игроком «Наполи»
Не то чтобы это грандиозная новость, ведь о планах экс-футболиста «Рубина» было известно еще с весны, еще в конце апреля Аурелио Ди Лаурентис поделился счастливой новостью в радиоэфире, а теперь сделка подтверждена официально. Стоит отметить, что Хвича перешел в «Наполи» из «Динамо» (Батуми), где оказался весной после расторжения контракта с «Рубином». Если верить инсайдерам, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а Кварацхелия будет получать в итальянском клубе около 1 миллиона евро в год.
Трансферный блиц
- «Арсенал» пока официально не объявил о переходе Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити», видимо, «канониры» готовят красочную презентацию форварда. Надежные источники уверяют, что сделка завершена, и пути назад у бразильца нет.
- Гарет Бэйл продолжит карьеру в МЛС. Пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Будет играть за одну команду с Джорджо Кьеллини.
- Такуми Минамино перешел из «Ливерпуля» в «Монако». Сумма трансфера — 15+3 млн евро.
- «Ньюкасл» подписал чемпиона Франции в составе «Лилля» Свена Ботмана. 22-летний голландский центрбек обошелся разбогатевшим с приходом новых владельцев «сорокам» в 37 миллионов евро.
- Альфонс Ареоля стал футболистом «Вест Хэма» на постоянной основе. В прошлом сезоне французский вратарь играл за «молотобойцев» на правах аренды из ПСЖ, теперь «Вест Хэм» договорился с парижанами о полноценном трансфере и заключил с Ареоля пятилетний контракт. Ожидается, что Альфонс станет первым номером команды Дэвида Мойеса, в то время как многоопытный Лукаш Фабьянски будет довольствоваться кубковыми турнирами.
- Генрих Мхитарян и Андре Онана официально стали игроками «Интера». Трансферы свободных агентов зарегистрированы в Серии A.
- Полузащитник Корентен Толиссо вернулся в «Лион», из которого он пять лет назад уходил в «Баварию» за 40 миллионов евро. Обратный трансфер не предполагает выплат между клубами, ведь Толиссо полностью отработал свой контракт в Мюнхене.
Топ-3 трансферных сюжета недели
Неуловимый Рафинья из «Лидса»
Один из самых ярких трансферных сюжетов недели развернулся вокруг Рафиньи, который по итогам прошедшего сезона едва не вылетел из АПЛ с «Лидсом». Зато теперь за бразильцем волочатся топ-клубы, а он крутит носом. Первым на трансфер заходил «Арсенал», но предложение «канониров» недотянуло до 50 миллионов фунтов, а потом они и вовсе переключили внимание на Габи Жезуса.
Зато «Челси» деловито договорился с «Лидсом», предложив в районе 60 миллионов фунтов с учетом бонусов. Клубы ударили по рукам, но тут в позу встал сам футболист, отказавшийся согласовывать контракт, потому что ему очень хочется в «Барселону». Важная деталь: интересы Рафиньи представляет экс-игрок «Барсы» Деку. Так вот каталонцы уже по сложившейся традиции сначала окучили игрока, но теперь «Лидс» отказывается принять их предложение из-за уважения к договоренности с «Челси».
«Манчестер Юнайтед» без трансферов и страсти по Френки
Сам тот факт, что «Манчестер Юнайтед» после удручающего сезона и прихода нового тренера не подписал ни одного новичка к 1 июля, является сенсацией. Предсезонная подготовка уже стартовала, и на первых тренировках под руководством Эрика тен Хага было полтора десятка футболистов. Не все сборники доехали до Каррингтона, но и пробелы в составе очевидны. Главная летняя цель МЮ — Френки Де Йонг, но его трансфер из «Барселоны» затягивается, хотя Фабрицио Романо докладывает, что клубы, наконец, согласовали сумму компенсации в размере 65+20 млн евро.
«Барселона» не может договориться с «Баварией» о трансфере Левандовского
В центре всех трех главных трансферных сюжетов недели «Барселона». У каталонцев по-прежнему нет договоренности с «Баварией» по трансферу Левандовского, хотя поляк со своей стороны сделал все, чтобы уйти. Роберт настроил против себя клуб и партнеров своими публичными заявлениями, кулуарно договорился с «Барселоной», вот только разъяренная таким поведением «Бавария» не спешит давать форварду вольную. Скорее всего, в конце концов отпустят, но заставят понервничать. Имеют право на такое поведение, ведь Левандовски первым перешел черту.
Очень крутой трансфер для шпор. Единственное чего не понимаю это как Конте будет распоряжаться игровым временем для Ришарлисона, Сона и Кейна. Перед ЧМ всем важно набрать форму и быть в игровом тонусе. Ну а так что, при 4 4 2 или любимые контевские 3 5 2 в атаке будут играть Ришарлисон с Кейном, Сон с Кулусевски на флангах. Ришарлисон это ролевая модель а ля Мартинеса для Антонио. Места в основе хватит всем. Так что решение очень правильное и обоснованное + не забываем, что в следующем сезоне в АПЛ будет разрешено 5 замен за матч, да и травмы не исключены, поэтому все кто достоин получат свои минуты
А что там себе Эвертон думает ?.... или они уже готовы опускать в чемпионшип ?... они и так чудом еще в прошлом сезоне не опустились туда, а теперь вообще мрак какой то ...
Очень крутой трансфер для шпор. Единственное чего не понимаю это как Конте будет распоряжаться игровым временем для Ришарлисона, Сона и Кейна. Перед ЧМ всем важно набрать форму и быть в игровом тонусе. Ну а так что, при 4 4 2 или любимые контевские 3 5 2 в атаке будут играть Ришарлисон с Кейном, Сон с Кулусевски на флангах. Ришарлисон это ролевая модель а ля Мартинеса для Антонио. Места в основе хватит всем. Так что решение очень правильное и обоснованное + не забываем, что в следующем сезоне в АПЛ будет разрешено 5 замен за матч, да и травмы не исключены, поэтому все кто достоин получат свои минуты
А что там себе Эвертон думает ?.... или они уже готовы опускать в чемпионшип ?... они и так чудом еще в прошлом сезоне не опустились туда, а теперь вообще мрак какой то ...
А вот Минамино жалко. Перешел в Монако, это шаг назад. Клопп не до конца проверил японца, тот может намного больше.
А вот Минамино жалко. Перешел в Монако, это шаг назад. Клопп не до конца проверил японца, тот может намного больше.
Тоттенхэм тоже не плохо укрепляется, взяли хорошего опорника Биссума, сейчас берут Ришарлисона который может и на флангах играть, и в центре нападения, вот только не понятно сколько игрового времени у бразильца будет, ведь сложно будет бороться с Соном и Кейном. Лично для бразильца этот переход нелогичен, т.к перед ЧМ нужна постоянная игровая практика, а в Тоттенхэме место в основе ему придется выгрызать.
Арсенал уже подписал Жезуса, который будет выступать под "9" номером. Лично я не знаю чего ожидать от бразильца, но хочется верить в лучшее, Артета явно знает лучше нас для чего ему нужен именно этот игрок.
МЮ - пока непонятно что от них ждать, ни одного игрока которого хочет Тен Хаг клуб пока ему не приобрел, ни де Йонга, ни Антони, ни Мартинеса, да и чистку состава нормальную сделать не могут.
За Хвичу рад, очень надеюсь что заиграет в СерииА.
Сага с Лёвой, если честно поднадоела, да и вообще что происходит с Барселоной? Как долго они будут разгружать свою з/п ведомость? Когда начнут уже покупать новых игроков?!
Тоттенхэм тоже не плохо укрепляется, взяли хорошего опорника Биссума, сейчас берут Ришарлисона который может и на флангах играть, и в центре нападения, вот только не понятно сколько игрового времени у бразильца будет, ведь сложно будет бороться с Соном и Кейном. Лично для бразильца этот переход нелогичен, т.к перед ЧМ нужна постоянная игровая практика, а в Тоттенхэме место в основе ему придется выгрызать.
Арсенал уже подписал Жезуса, который будет выступать под "9" номером. Лично я не знаю чего ожидать от бразильца, но хочется верить в лучшее, Артета явно знает лучше нас для чего ему нужен именно этот игрок.
МЮ - пока непонятно что от них ждать, ни одного игрока которого хочет Тен Хаг клуб пока ему не приобрел, ни де Йонга, ни Антони, ни Мартинеса, да и чистку состава нормальную сделать не могут.
За Хвичу рад, очень надеюсь что заиграет в СерииА.
Сага с Лёвой, если честно поднадоела, да и вообще что происходит с Барселоной? Как долго они будут разгружать свою з/п ведомость? Когда начнут уже покупать новых игроков?!