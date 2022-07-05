Ориги перешёл в «Милан», а Роналду хочет уйти из МЮ. Нашли всех, кто забивал в финалах Лиги чемпионов

1657044368

05 июля 2022, 21:06

Какие имена!

*в скобках указано общее количество голов каждого футболиста в финалах Лиги чемпионов на момент конкретного матча. Результаты футболистов, отличившихся во втором и следующих финалах помечены знаком «*».

1993. (1) Базиль Боли («Марсель»)

Автор победного гола в ворота «Милана» в первом финале после преобразования Кубка чемпионов в Лигу чемпионов и сейчас трудится на благо «Марселя». С 2016-го Базиль Боли занимает пост спортивного координатора, действующий контракт рассчитан до 2023 года.

1994. (2) Даниэле Массаро, (1) Деян Савичевич, (1) Марсель Десайи («Милан»)

В 1993-м Десайи выиграл Лигу чемпионов с «Марселем», праздновал гол Боли в ворота «Милана», а в следующем году установил окончательный счет в финале, который завершился неожиданным разгромом «Барселоны» Йохана Кройфа. После завершения карьеры Десайи какое-то время работал скаутом «Милана», а потом отправился жить на историческую родину, в Гану. Недавно Десайи стал послом ЧМ -2022 во Франции. Массаро на протяжении четверти века работает в «Милане» на административных должностях, а Деян Савичевич с 2004 года занимает пост президента Футбольного союза Черногории.

1995. (1) Патрик Клюйверт («Аякс»)

Победу над «Миланом» в финале 1995 года «Аяксу» принес бывший глава молодежного департамента «Барселоны» и нынешний исполняющий обязанности главного тренера сборной Кюрасао.

1996. (1) Яри Литманен («Аякс») — (1) Фабрицио Раванелли («Ювентус»)

Литманен ведет спокойную семейную жизнь, в последний раз напомнил о себе два года назад, когда рассказал, как переболел коронавирусом: «Никогда не был в такой плохой форме». Раванелли пытался тренировать, но особых успехов не добился и стал футбольным экспертом на телевидении.

1997. (2) Карл-Хайнц Ридле, (1) Ларс Риккен («Боруссия Дортмунд») — (1) Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»)

Автор победного дубля в ворота «Ювентуса» в мюнхенском финале занимается спортивным маркетингом, владеет четырехзвездочным отелем и является международным послом дортмундской «Боруссии». Ларс Риккен с 2008-го работает в молодежном секторе «Боруссии», два года назад он стал главой департамента. Что касается Дель Пьеро, то Сандро стал футбольным аналитиком, работал на Sky Sport Italia, а в 2020-м перешел на ESPN.

1998. (1) Предраг Миятович («Реал»)

С 2006-го работал спортивным директором «Реала», но после смерти 15-летнего сына Андрея в 2009-м на некоторое время ушел из профессии и вел замкнутый образ жизни. Предраг и по сей день не занимает официальных должностей, но напоминает о себе комментариями в прессе (в основном о «Реале») и знает все входы и выходы на Балканах, а услуги высококлассного посредника щедро оплачиваются.

1999. (1) Тедди Шерингем, Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») — Марио Баслер («Бавария»)

Баслер с февраля тренирует «Тюркгюджю Оснабрюк» из восьмого дивизиона Германии. Проиграл приятелю в сквош, на кону стояло желание, и хитрый победитель заставил чемпиона Европы тренировать любителей. Сульшер восстанавливает нервишки после работы главным тренером «Манчестер Юнайтед», а Шерингем после малопримечательной тренерской карьеры ведет жизнь успешного и обеспеченного английского джентльмена со всеми полагающимися по статусу чудачествами. Пару лет назад участвовал в британском реалити-шоу «Певец в маске», где предстал в образе дерева.

2000. (1) Фернандо Морьентес, Стив Макманаман, Рауль («Реал»)

Морьентес занимается поиском молодых футболистов для новорожденного итальянского клуба «Расинг» (Капри). Макманаман — профессиональная «говорящая голова» от футбола, работает в СМИ с 2005-го, а в прошедшем сезоне комментировал матчи испанской Ла Лиги на ESPN. Рауль тренирует «Кастилью», отказывает другим клубам и ждет своего шанса в «Реале», который надеется возглавить в обозримом будущем.

2001. (1) Штефан Эффенберг («Бавария») — (1) Гаиска Мендьета («Валенсия»)

Эффенберг в качестве тренера одержал 2 победы в 15 матчах с «Падерборном», а потом пробовал себя в роли спортивного директора «Юрдингена». Был уволен после того, как привез команду на тренировочный сбор в отель без футбольного поля. Мендьета пошел по пути наименьшего сопротивления и стал футбольным экспертом, как и многие бывшие футболисты, умеющие связать пару слов.

2002. (2*) Рауль, (1) Зинедин Зидан («Реал») — (1) Лусио («Байер»)

Рауль стал первым футболистом, которому удалось отличиться в двух разных финалах Лиги чемпионов. Зинедин Зидан, отправивший «Байер» в нокаут своим росчерком циркуля, стал успешным тренером и трижды выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов. Сейчас ждет работу своей мечты в сборной Франции, от предложения ПСЖ отказался. Лусио объявил о завершении футбольной карьеры в 2020 году и пока не придумал, что хочет делать дальше.

2003. «Ювентус» и «Милан» голов с игры не забили, извините.

2004. (1) Карлос Алберто, Деку, Дмитрий Аленичев («Порту»)

Карлос Алберто в 2019 году повесил бутсы на гвоздь и перешел на бразильские пляжи. Деку является футбольным агентом и скаутом «Барселоны» на бразильском рынке. В частности, Деку представляет интересы Рафиньи из «Лидса» и сыграл решающую роль в перехвате нападающего «Барселоной» у «Челси». Аленичев тренировал «Арсенал», «Спартак» и «Енисей», но уже три года не работает тренером, зато его можно увидеть в матчах легенд «Спартака». Должен сыграть и против ветеранов «Зенита» в ближайшую пятницу.

2005. (1) Паоло Мальдини, (2) Эрнан Креспо («Милан») — (1) Стивен Джеррард, (1) Владимир Шмицер, (1) Хаби Алонсо («Ливерпуль»)

Авторы голов ярчайшего финала в тридцатилетней истории Лиги чемпионов и сейчас на виду. Паоло Мальдини — технический директор «Милана», Стивен Джеррард — главный тренер «Астон Виллы». Эрнан Креспо сейчас тренирует катарский «Аль-Духаиль», а до этого успел поработать в Италии, Аргентине и Бразилии. Хаби Алонсо три года работал с «Реалом Сосьедад Б», а сейчас открыт к новым вызовам. Владимир Шмицер в прошлом году собирался стать вице-президентом Федерации футбола Чехии, но проиграл выборы.

2006. (1) Самуэль Это`О, (1) Жулиано Беллетти («Барселона») — (1) Сол Кэмпбелл («Арсенал»)

Самуэль Это`О в прошлом году стал президентом Федерации футбола Камеруна. Жулиано Беллетти до недавних пор входил в тренерский штаб «Крузейро», а Сол Кэмпбелл не занимается ничем определенным после ухода с поста главного тренера «Саутенд Юнайтед», который при нем вылетел из третьего дивизиона в четвертый.

2007. (2) Филиппо Индзаги («Милан») — (1) Дирк Кейт («Ливерпуль»)

Оба стали тренерами. Индзаги уже сменил несколько итальянских клубов, последнее место работы — «Брешиа», а до этого возглавлял «Милан», «Болонью», «Беневенто» и «Венецию». Дирк Кейт с нового сезона будет работать главным тренером голландского клуба «Ден Хааг», это его первый самостоятельный опыт на профессиональном уровне.

2008. (1) Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — (1) Фрэнк Лэмпард («Челси»)

Спустя 14 лет после своего дебютного гола в финалах Лиги чемпионов Криштиану Роналду по-прежнему представляет «Манчестер Юнайтед», куда вернулся прошлым летом, правда, уже рвется покинуть «Олд Траффорд». Фрэнк Лэмпард — главный тренер «Эвертона».

2009. (2*) Самуэль Это`О, (1) Лионель Месси («Барселона»)

Это`О уже разыскали в Камеруне, а Месси никуда и не пропадал с большой сцены, только сменил «Барселону» на ПСЖ в 2021 году.

2010. (2) Диего Милито («Интер»)

В 2017-2020 провел успешную работу в качестве спортивного директора аргентинского «Расинга»: собранная Милито команда выиграла чемпионат Аргентины. Ушел из-за разногласий с руководством клуба и с тех пор пропал с радаров.

2011. (1) Педро, (2*) Лионель Месси, (1) Давид Вилья («Барселона») — Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»)

Педро — футболист римского «Лацио». Давид Вилья инвестирует в свой клуб «Квинсборо» (Квинси, Нью-Йорк, США ) и зарабатывает деньги в Индии, где консультирует аборигенов на футбольные темы. Уэйн Руни в двух последних сезонах тренировал «Дерби» и отчаянно сражался за выживание в Чемпионшипе. Со второй попытки все-таки вылетел и оставил свой пост.

2012. (1) Дидье Дрогба («Челси») — (1) Томас Мюллер («Бавария»)

Томас Мюллер стал легендой «Баварии», за которую играет по сей день, а Дидье Дрогба остается амбассадором африканского футбола и пробует себя в роли шоумена. Вел церемонии вручения «Золотого мяча» в 2019-м и 2021-м.

2013. (1) Марио Манджукич, (1) Арьен Роббен («Бавария») — (1) Илкай Гюндоган («Боруссия Дортмунд»)

Манджукич и Роббен завершили футбольные карьеры и перешли на тренерскую работу: Марио помогает Златко Даличу в сборной Хорватии, а Арьен тренирует юношей клуба «Би Квик 1987». За команду 14-летних играет в том числе сын бывшего футболиста «Баварии» Лука. Что касается Гюндогана, то он отправился за титулами в «Манчестер Сити» и выиграл уже четыре чемпионата Англии, но также проиграл второй для себя финал Лиги чемпионов. Надо умудриться, чтобы проиграть финалы и у Клоппа, и у Гвардиолы.

2014. (1) Серхио Рамос, (1) Гарет Бэйл, (1) Марсело, (2*) Криштиану Роналду («Реал») — (1) Диего Годин («Атлетико»)

В «Реале» не осталось уже никого из забивавших в схватке за «Десиму»: Роналду ушел еще в 2018-м, Рамос прошлым летом перешел в ПСЖ , а Бэйл и Марсело покинули Мадрид после пятой победы в Лиге чемпионов в этом году. Марсело пока рассматривает варианты продолжения карьеры, а Гарет уже присоединился к «Лос-Анджелесу». Что касается Година, чей гол мог стать победным для «Атлетико», если бы не шоу Рамоса на 90+3 минуте, то Диего пару недель назад сменил бразильский «Атлетико Минейро» на аргентинский «Велес Сарсфилд».

2015. (1) Иван Ракитич, (1) Луис Суарес, (1) Неймар («Барселона») — (1) Альваро Мората («Ювентус»)

Ракитич вернулся из «Барселоны» в «Севилью», Суарес после ухода из «Барсы» два сезона провел в «Атлетико» и сейчас без клуба, а Неймар в 2017 году перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро и до сих пор чиллит в Париже. Мората два последних сезона провел в «Ювентусе» на правах аренды, но сейчас вернулся в «Атлетико», который владеет его контрактом.

2016. (2*) Серхио Рамос («Реал») — (1) Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»)

Рамос теперь в одной команде с Неймаром и Месси, а Карраско со времен своего гола в финале Лиги чемпионов сгонял в Китай и вернулся обратно в «Атлетико».

2017. (4*) Криштиану Роналду, (1) Каземиро, (1) Марко Асенсио («Реал») — (2*) Марио Манджукич («Ювентус»)

Криштиану Роналду отличился в трех из пяти своих финалов Лиги чемпионов, забив в общей сложности 4 гола. Уникальные достижения. Каземиро и Асенсио по-прежнему в «Реале», в этом году выиграли Лигу чемпионов без Роналду. А вот он без них и «Мадрида» пока не смог.

2018. (1) Карим Бензема, (3*) Гарет Бэйл («Реал») — (1) Садио Мане («Ливерпуль»)

Карим Бензема внезапно стал лучшим игроком планеты и главным претендентом на «Золотой мяч», а Садио Мане сменил «Ливерпуль» на «Баварию».

2019. (1) Мохамед Салах, (1) Дивок Ориги («Ливерпуль»)

Мохамед Салах на днях продлил контракт с «Ливерпулем», чем порадовал огромную армию болельщиков «красных», а Дивок Ориги буквально сегодня стал футболистом «Милана».

2020. (1) Кингсли Коман («Бавария»)

Все еще играет за «Баварию».

2021. (1) Кай Хаверц («Челси»)

По-прежнему футболист «Челси».

2022. (1) Винисиус Жуниор («Реал»)

Начнет новый сезон с подписания нового контракта с «Реалом» на улучшенных условиях.