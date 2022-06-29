О Погба сняли худший сериал в истории. Зато снова будет с «десяткой» в «Ювентусе»

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29 июня 2022, 22:00

Вспоминаем больших звезд из Турина.

Презентация Погба в «Ювентусе» откладывается на начало июля. Тем временем документальный сериал о французе с названием «Pogbamentary» разнесли критики и зрители. На известном сайте IMDB у него оценка 1 из 10. Каждый второй комментатор использует фразу – поставил бы ноль, но такой возможности не существует. Фанаты МЮ не простили ему скандальных заявлений и жалоб. Зато талант молодого Погба ценили в Турине. Но посмотрим, что покажет спустя много лет на старом месте? В юности был хорош – 178 матчей, 34 гола, заметная «десятка», пускай речь не о плеймейкере или форварде, а о центральном полузащитнике.

Не стал Дибала новым Дель Пьеро, не стал совершенно точно. Вероятный уход в «Интер» будет еще одним доказательством. Это не переход из «Фиорентины» в «Ювентус», который разозлит толпу фанатов, как случилось после зимнего трансфера Влаховича, но Дибала не реализовал себя в Турине так, как мог, исходя из его действий в составе «Палермо». А теперь свободным агентом перейдет в состав принципиального соперника и важного конкурента. Хотя еще посмотрим, где Пауло окажется. Если о сделке «Ювентуса» и Погба говорят прямо, то аргентинец пока выбирает.

До Дибалы в «Ювентусе» был еще один аргентинец, автор 50 голов в 96 матчах. Карлос Тевес ярко зажигал в Турине, добрался до финала Лиги чемпионов. И хотя проиграл, помогал успешными действиями на поле. Вот только Карлитос увлекался гольфом и не увлекался физическими упражнениями. Ушел из «Ювентуса» спустя несколько лет, играл дома и в Китае. Зато помог продолжить чемпионскую серию.

Сандро играл под 9-м, 11-м, 15-м и 16-м номерами в юности, но затем Югович ушел, никто больше не мешал Дель Пьеро выступать под легендарным номером. Итальянец – рекордсмен «Ювентуса» по сыгранным матчам и забитым мячам, легенда клуба, многократный чемпион Италии, чемпион мира со сборной. Вряд ли в обозримом будущем кто-то доберется до 290 голов, и уж точно никто не сыграет 705 матчей, если вечный Буффон не сумел.

Между Баджо и Дель Пьеро в «Ювентусе» многие выступали под легендарным номером – Корини, Плат, Андреас Мюллер, Марокки и Таккинарди. Но в сравнение с «Божественным хвостиком» их футбол не идет. Один из самых стильных итальянских футболистов со скандалом оказался в «Ювентусе» — подлил масла в огонь вражды с «Фиорентиной». Зато выиграл в итоге «Золотой мяч» как игрок туринцев.

Мишель Платини

Между Платини и Баджо тоже неплохой список – Де Агостини, Микаэль Лаудруп, Мауро, Марокки и Заваров примеряли «десятку» после француза. Но после ураганного Мишеля – 3 «Золотых мяча», 2 Скудетто, трагичный кубок чемпионов, Кубок Кубков за год до этого, все классные футболисты казались публике пресными. Особенно с учетом, что после Платини в Серии А правил сам Диего Марадона.

Лиам Брейди

Предтеча Платини, легенда «Арсенала», великолепный левша из Ирландии сыграл за «Ювентус» не так много матчей, но запомнился. Лиам стал чемпионом Италии дважды подряд, и если бы не глупый лимит на легионеров, то Брейди выступал бы рядом с Платини, а не был бы заменен на Мишеля. «Ювентус» от этого глобально не проиграл, но ирландец в «Сампдории» и «Интере» недосчитался трофеев.

После Капелло «десятка» у кого только не была. Защитники Джентиле и Ширеа, жесткий ветеран Бенетти, который вернулся в «Ювентус» спустя годы, и парочка ноунеймов носили крутой номер, пока не пришел Брейди. А Капелло подхватил отметку для героя у Сивори и Хансена. Фабио был приличным полузащитником, стал трехкратным чемпионом Италии в «Ювентусе», и перешел в «Милан», где спустя годы начнет тренерскую карьеру.

Луис Дель Соль

Испанец из Севильи был хавбеком по прозвищу «Семь легких». Играл на позиции «восьмерки». Но и «десятку» в «Ювентусе» успел примерить. Из «Бетиса» перешел в «Реал», где должен был сыграть лучше, чем Диди, выиграл кубок чемпионов, а затем отправился в Турин. Победил на чемпионате Европы со сборной, хотя в финале не играл, замен тогда еще не было. Взял Скудетто в 1967 году, единственный за десять сезонов титул между предпоследним и следующим для «Ювентуса».

Омар Сивори

Один из тех, благодаря кому появилась легенда о «десятке» туринцев. Провел с этим номером несколько сезонов, пока тренер не забрал у Омара его в наказание за поведение. Сивори – аргентинец из Буэнос-Айреса, стал вторым в истории не европейцем после Ди Стефано, которому достался «Золотой мяч». Сивори победил как игрок «Ювентуса» в 1961-м. Много забивал, сумел опередить звезду «Барселоны», «Интера» и сборной Испании — Луиса Суареса.

Йон Хансен

Безумно сильный датский форвард принес «Ювентусу» два Скудетто в начале пятидесятых. Понравился клану Аньелли, когда забил 7 голов на Олимпиаде в 1948 году. Из «Фрема» попал в Турин, где задержался на пять лет. Дальше поиграл за «Лацио», а «Ювентус» спустя пару лет нашел другого высокого и результативного форварда – Джона Чарльза из «Лидса» и сборной Уэльса. Но именно датчанин Хансен был «десяткой». А самое смешное, что после Йона тот же номер взял… Датчанин Хансен, только по имени Карл, тоже форвард, но не настолько результативный.

Джованни Феррари

До Феррари в «Ювентусе» роль «десятки» исполнял Ференц Хирцер – венгерский форвард по прозвищу «Газель», автор 35 голов во втором в истории чемпионском сезоне туринцев. Только два человека забивали за сезон больше, и один из них – Роналду. Но Ференц быстро уехал домой, поскольку фашисты ввели лимит на легионеров в заявке – два человека, и только один мог выйти на поле. Да и не было еще в середине двадцатых годов прошлого века в Италии футболистов с номерами.

Так что первый крутой легионер эпохи Аньелли в «Ювентусе» нам не подходит, а вот легенда тридцатых – Джованни Феррари, выходил на поле с «десяткой», к его рассвету номера уже внедрили повсеместно. Феррари — двукратный чемпион мира, восьмикратный победитель Серии А (выиграл также «Интером» и «Болоньей» после «Ювентуса»). Первая легендарная «десятка» туринцев, а Погба будет первым со времен Дель Пьеро, кто вернул себе «десятку», но после солидной паузы в Манчестере.