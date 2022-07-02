Кварацхелия повторит опыт Каладзе. В топ-5 снова грузинские футболисты

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02 июля 2022, 10:28

«Наполи» подписал техничного вингера.

2022 год. Хвича Кварацхелия

Хвича хотел получить шанс в топ-5, и Спаллетти оказался наставником, который в него поверил. «Наполи» — отличный клуб для вингера. Давно активно играют флангами. Уход Инсинье, проблемы Лосано, наличие Осимхена – для Кварацхелии созданы неплохие условия для дебюта. В том числе, для игр в Лиге чемпионов. Если казанцы включили пункт о доле от трансфера футболиста, который из «Рубина» вернулся на родину, то получат бонус для борьбы за путевку в РПЛ .

2021 год. Гиорги Мамардашвили

Один из самых перспективных молодых вратарей топ-5. Жаль лишь, что состояние у «Лос Чес» скверное, оборона не подарок – худшая среди команд первой десятки. Но 76% отраженных ударов указывают, что именно на Гиорги нужно делать ставку. Молодой, учится играть ногами накоротке, выносы получаются, точно может еще лучше работать на выходах. Мамардашвили запомнился, в 21 год в Ла Лиге таким не каждый вратарь может похвастаться.

2015 год. Джаба Канкава

Лишь у четверых грузинских футболистов есть опыт во Франции. Бывший капитан сборной Грузии попал в Лигу 1 после многолетних выступлений в УПЛ . Канкава выбрал «Реймс» не в лучшие времена, команда вылетела в низший дивизион. Хотя Джаба делал свое дело, жестко встречал соперников и собрал достойную коллекцию желтых карточек, вернулись наверх без него. После удачной игры за «Тобол» Канкава еще раз поиграл во Франции во второй лиге, а теперь в 36 лет в «Словане».

2008 год. Леван Мчедлидзе

О главном грузинском легионере в Серии А будет чуть ниже, а здесь речь о таланте, которому не повезло. Мчедлидзе оказался в «Палермо» в аренде из «Эмполи». Забил «Ювентусу», но вмешались травмы. В «Эмполи» появлялся чаще, в том числе в Серии В, но результат примерно тот же. Тяжелый нападающий не радовал голами, а его команда — результатами. Хотя 11 лет выступал в Италии, принял участие в шести разных сезонах Серии А.

2005 год. Зураб Хизанишвили

Центральный защитник в начале века оказался в Шотландии, играл за «Данди» и «Рейнджерс». Затем его заметили в «Блэкберн Роверс». И хотя позже отдавали в аренду – в «Ньюкасл» и в «Рединг», перед переездом в Турцию Зураб успел поиграть в АПЛ . Провел 62 матча в высшей лиге Англии в составе «бродяг», ведь за остальные свои клубы в Англии играл в низшей лиге. Крепкий защитник, легенда сборной Грузии.

2001 год. Кахабер Каладзе

Мэр Тбилиси – одно из лучших зимних подписаний в истории «Милана». Каладзе прошел школы «Динамо» из Тбилиси и Киева. Выступал слева и в центре защиты, задержался на одиннадцать лет в Серии А. Единственный грузинский футболист, который дважды выигрывал Лигу чемпионов. В первом случае играл в основе, а во втором вышел на замену в концовке. Выступал за клуб Несты и Мальдини, но как игрок ротации проявил себя сполна.

2001 год. Георгий Деметрадзе

Попал в топ-5 в один год с Каладзе. Юркий форвард с опытом игры за «Аланию» и киевское «Динамо» оказался в «Реале Сосьедад», где тогда еще не было Карпина, но уже был Хохлов. И если российские футболисты принесли пользу, то Деметрадзе в Испании не заиграл. А после завершения карьеры связался с криминальными элементами. Получил срок в шесть лет, но быстро вышел на свободу. Теперь работает с юношами. Хороший форвард, а на западе играл, как Смолов – немножко «Фейеноорда», немножко Ла Лиги.

1999 год. Леван Цкитишвили

После неудач футболистов нового века в Бундеслиге перестали доверять грузинским игрокам. В двадцатом веке все было иначе. Леван из «Динамо» Тбилиси попал во «Фрайбург», где выступал много лет. Полузащитник не был невероятно результативным, но умел порадовать публику дальними ударами, выступал в центре и с оттяжкой на левый фланг. Приличный полузащитник, сыграл 127 матчей в Бундеслиге за «Фрайбург» и «Вольфсбург».

1998 год. Леван Кобиашвили и Александр Иашвили

Два футболиста, с которыми у немцев ассоциируются грузинские игроки в Бундеслиге. Кобиашвили и Иашвили попали в высшую лигу одновременно. Александр быстро уехал в Германию, после «Любека» перешел во «Фрайбург», где спустя полгода уже играл с Цкитишвили. Иашвили был результативным нападающим, забил много мячей и активно раздавал голевые передачи. 34 ассиста и 32 гола в Бундеслиге, 47 точных ударов и 51 правильный пас в Бундеслиге 2. Левана Кобиашвили тоже не нужно представлять. Целых 349 поединков в Бундеслиге за «Фрайбург», «Шальке» и «Герту». Результативный, взрывной, универсальный – один из самых заметных легионеров немецкого футбола своего времени.

1997 год. Темури Кецбая

Сейчас Темури тренирует сборную Кипра, а когда-то из этой страны началась его международная клубная карьера. Из АЕКа попал в «Ньюкасл», затем играл за «Вулверхэмптон», но уже в низшей лиге. А вот за «сорок» Кецбая провел немало сильных матчей в АПЛ , особенно в первом сезоне. Поздновато оказался в Англии, в двадцать девять лет, но физически и морально был готов к большим вызовам. Кецбая выступал в Лиге чемпионов с «Ньюкаслом», таким немногие могут пока похвастаться.

1995 год. Георгий Кинкладзе

До приезда в Манчестер хавбек был в аренде в немецком клубе и в «Бока Хуниорс». В середине девяностых «горожане» были аутсайдерами, но один сезон в АПЛ , а потом два года во второй по счету лиге Георгий за них отыграл ярко. Признавался лучшим футболистом года в «Манчестер Сити», а затем перебрался в «Аякс». В Амстердаме не закрепился, но вернулся в АПЛ , три сезона выступал за «Дерби». Заканчивал карьеру в РПЛ , куда его пригласил Бердыев, но в «Рубине» как еще один ветеран с опытом в АПЛ — Сергей Ребров, проявить себя не сумел.

1993 год. Кахабер Цхададзе

Появлялся в «Спартаке», где провел неплохой короткий отрезок, выиграл чемпионат. Затем перешел в «Динамо» и оказался в «Айнтрахте». Цхададзе был эмоциональным игроком, жестким защитником, от него страдали и Мостовой, и Дюгарри. Хайнкес не оценил рвение Кахабера и его взрывной характер, Кахабер надолго в Германии не задержался. В «Алании» защитник тоже не закрепился, зато позже оказался в «Манчестер Сити», правда, не в АПЛ . Цхададзе подавал надежды, нередко переезжал с места на место, но не отличался стабильностью.

Техничность, моральные качества и непостоянство отличают многих грузинских футболистов нового времени. Зато после серьезной паузы у грузинских молодых талантов появился шанс заявить о себе в топ-5. Посмотрим, насколько вырастут Микаутадзе, Меквабишвили, Цитаишвили и Чакветадзе, чей «Гамбург» не сумел поднятья в Бундеслигу, но может сделать это с грузинским хавбеком в основе в новом сезоне. А пока центры притяжения в Валенсии и в Неаполе, где базируются клубы главных молодых звезд грузинского футбола. Удачи Кварацхелии. Если в Неаполе, где не поскупились, подписывая грузина, будут серьезнее относиться к футболу, чем в Казани, то у технаря большое будущее.