«Нога Бога» и «Все на Никольскую!» Окунаемся в атмосферу победы над Испанией на ЧМ-2018

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01 июля 2022, 17:56

Время-то как летит.

В этом году у сборной России не будет чемпионата мира, поэтому нам остается только предаваться приятным воспоминаниям. И сегодня есть повод: 1 июля 2018 года сборная России под руководством Станислава Черчесова в серии пенальти переиграла сборную Испании в 1/8 финала ЧМ -2018 и вышла в четвертьфинал домашнего мундиаля. Одно из самых ярких и радостных футбольных событий за последние годы. Помните, где смотрели игру в тот день? А что кричали, когда Игорь Акинфеев совершил решающий сэйв?

Поможем вам собрать воедино крупицы памяти. На «Соккер.ру» по итогам матча вышла статья под заголовком «Верьте своим глазам! Сборная России выбила Испанию». Поверили, и многие глаза увлажнились от сильных эмоций:

Это подвиг, но подвиг заслуженный и выстраданный. Черчесов провел лучший матч в жизни, Акинфеев не допустил ни единой ошибки, очень круто отработали три центральных защитника (и Кудряшов тоже дрался в центре и на фланге). А Фернандес сыграл так, что теперь именно он по праву лучший правый защитник этого ЧМ . Заслужили каждый отбитый удар, каждую перехваченную передачу и каждый выигранный верховой мяч. Вот это называется «сделали, что смогли». Поражения так нельзя называть, а мужскую победу так можно смело именовать. Сборная России теперь в числе героев чемпионата мира. Празднуй, страна!

Слова после победы России над Испанией

Недостатка в комментариях не было, а к странице матча на «Соккер.ру» прикрепились 146 новостей об игре. Для сравнения, у прошедшего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» только 77 записей. Такой масштаб событий. И конечно, было много комментариев по горячим и теплым следам, в том числе из первых рук — от участников матча. Кстати, скольких сможете назвать, не подсматривая?

Состав сборной России: Акинфеев — Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Гранат) — Головин, Зобнин, Кузяев (Ерохин), Самедов (Черышев) — Дзюба (Смолов).

Состав сборной Испании: Де Хеа — Начо (Карвахаль), Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Коке, Иско — Д. Сильва (Иньеста), Асенсио (Родриго), Д. Коста (Аспас).

Станислав Черчесов:

Мужчины, мои ребята — мужчины. Матч стоил нам много сил и эмоций. Мы всё время говорим болельщикам спасибо, а сейчас — вдвойне. Глядя на трибуны сейчас, я думаю, что мы не зря эти два года работали. Хорошо поработали.

Артем Дзюба:

Мы счастливы. Вся страна гордится нами, и для нас это самое главное. Мы подарили праздник всем и себе. Мы верили в этот успех до последнего. Сегодня приходилось терпеть, терпеть и терпеть. В конце верили уже в Акинфеева. Давайте просто насладимся, порадуемся. Столько всего вытерпели, столько г***а, извините за выражение. Давайте просто кайфанем и порадуемся.

Игорь Акинфеев:

Сейчас ощущаю опустошение. Радость от победы и опустошение, потому что вы сами видели: на протяжении второго тайма и в дополнительное время мы оборонялись, старались сохранить свои ворота на замке, что нам удалось. Чего греха таить, надеялись на пенальти, потому что против Испании всегда тяжело играть. Получилось. Не всегда же испанцам должно везти? Слава богу.

Роман Зобнин:

У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнёра, который идёт бить пенальти. Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка.

Александр Самедов:

Это лучший матч в моей карьере, самая выдающаяся победа – другого мнения быть не может. Все ребята бились до последнего на каждом участке поля, сделали всё для успеха и добились его. Эмоции абсолютно непередаваемые.

Серхио Рамос:

Пытаемся прийти в себя. Очень больно проигрывать вот так. Россияне с самого начала стремились к серии пенальти, ведь это единственный способ нас одолеть. Надеюсь, это не последний чемпионат мира для наших игроков. Я горжусь ими как капитан, мы играли с сердцем и старались победить, сделали всё возможное.

Андрес Иньеста:

Завершается великолепный этап в моей личной карьере. Это действительно был мой последний матч за национальную команду. Конечно, мы все, игроки и болельщики, ожидали другого, желали, чтобы все сложилось иначе, но не всегда все получается так, как хочется. Я завершаю карьеру в сборной не на самой приятной ноте, но такое в футболе бывает.

Иско:

Сегодня самый печальный день в моей карьере... Но это футбол, жизнь не останавливается. Пришло время подняться, как мы всегда и делали. Горжусь, что представляю свою страну.

Давид Де Хеа:

Спасибо всем, кто нас поддерживал, переживал и критиковал с уважением. Нас поимели, но мы снова поднимемся и никогда не сдадимся.

Виталий Мутко прослезился, когда 80 тысяч человек в «Лужниках» пели гимн, а Сергей Шнуров посвятил Игорю Акинфееву стихотворение, не забыв упомянуть и мемную «ногу бога»:

Посмотрел немного строго, И сомнения развеяв, Мяч отбил ногою бога. Триумфатор Акинфеев! Мы не верили покуда, Не увидели воочи, Как он нам явил всем чудо! А теперь, до встречи в Сочи!

Много писали о сенсационной победе сборной России над испанцами и в зарубежной прессе. В частности, мощно выступили итальянцы из «La gazzetta dello sport»: