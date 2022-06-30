«Зенит» — южноамериканский клуб. Касьерра — второй колумбиец и 25-й легионер из Южной Америки

1656611849

30 июня 2022, 20:57

Вспомним всех.

От «Селекции 12» до клуба, опирающегося на южноамериканцев

В нашумевшем в свое время манифесте фанатов «Зенита» «Селекция 12» были такие строки:

Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой – впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за «Зенит» выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой, и это вызывает только обратную реакцию. Полёт в Латинскую Америку имеет смысл, только если мы честно и профессионально испробовали все возможности по поиску игроков в своем регионе, России и Европе.

За десять лет многое изменилось: фанатов вытесняет с трибун Fan ID, а «Зенит» в своей трансферной политике стал полагаться на выходцев из Южной Америки. Арендный обмен Юри Альберто на двух его соотечественников увеличил количество бразильцев до шести, а Матео Касьерра стал вторым колумбийцем в текущем составе после Вильмара Барриоса.

Итого, восемь южноамериканцев против двух легионеров, представляющих Евразию: Деян Ловрен (Хорватия) и Нуралы Алип (Казахстан). Общее количество южноамериканцев, надевавших футболку «Зенита», выросло до четверти сотни. Сколько фамилий из 25 назовете, не подглядывая?

Бразилия (11 футболистов) = 554 матча и 141 гол на всех

Кто они? Халк, Дуглас Сантос, Малком, Маурисио, Эрнани, Жулиано, Вендел, Клаудиньо, Юри Альберто, Иван Куарежма, Густаво Мантуан.

Халк — абсолютно сильнейший бразилец, когда-либо игравший за «Зенит». Кроме того, Живанильдо подтверждает свой статус статистикой: среди соотечественников он рекордсмен по количеству матчей (148) и голов (75) за «сине-бело-голубых». Например, Малком провел в два раза меньше встреч, а отличился в пять раз меньше, зато трижды побеждал в Российской Премьер-Лиге, в то время как у Халка только один титул, что кажется исторической несправедливостью.

Кстати, Халк был первым бразильцем в «Зените», к команде он присоединился в 2012 году, так что четверть сотни выходцев из Южной Америки сыграли за «сине-бело-голубых» за последние десять лет. Шесть из названных выше одиннадцати бразильцев являются футболистами «Зенита» сейчас: Дуглас Сантос и Малком в команде с 2019 года, Вендел пришел в 2020-м, а Клаудиньо — в 2021-м.

В начале 2022 года «Зенит» подписал контракт с Юри Альберто, таким образом, пополнив состав бразильским футболистом в четвертом календарном году подряд. А теперь в Санкт-Петербург едут еще двое — Густаво Мантуан и Иван Куарежма. Иван — это вообще особый случай, ведь он первый южноамериканский вратарь в «Зените», до этого петербуржцы подписывали только полевых футболистов.

Аргентина (8 футболистов) = 506 матчей и 61 гол

Кто они? Алехандро Домингес, Кристиан Ансальди, Эсекель Гарай, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эммануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони.

По общему количеству матчей за «Зенит» аргентинцы не сильно отстают от бразильцев, но это пока, ведь отрыв будет расти: футбольных представителей «Серебряной страны» в Санкт-Петербурге не осталось, в то время как бразильцев сразу шесть. Зато аргентинский футболист сыграл за «Зенит» на пять лет раньше бразильца. Алехандро Домингес присоединился к «сине-бело-голубым» в 2007 году, с ходу стал чемпионом, причем в концовке золотого матча с «Сатурном» совершил спасение на линии ворот, которое болельщики до сих пор вспоминают.

Второй зенитовский аргентинец тоже приехал из Казани, речь об Ансальди, а потом на берега Невы пожаловал Эсекьель Гарай и впечатлил всех в России мастерской игрой в обороне. Ну, а настоящая аргентинская экспансия случилась летом 2017-го, когда «Зенит» формировал состав под Роберто Манчини. Сразу пять аргентинских футболистов прибыли в Санкт-Петербург, но сходу добились только пятого места в РПЛ . Дальнейшие судьбы сложились по-разному, больше всех сыграл и забил Дриусси, который сейчас разрывает МЛС .

Колумбия (2 футболиста) = 119 матчей и 2 гола

Кто они? Вильмар Барриос, Матео Касьерра.

За колумбийцев пока отдувался только Вильмар Барриос, ведь счетчик новобранца, взявшего 30-й номер, еще не запустился. Зато в «Зените» уже предвкушают рост количества колумбийских голов, ведь Барриос играет вдали от чужих ворот, а Матео станет новым центром притяжения в атаке.

Венесуэла (2 футболиста) = 74 матча и 28 голов

Кто они? Саломон Рондон, Йордан Осорио.

Осорио играл за «Зенит» на правах аренды из «Порту» в сезоне 2019/20. Йордан стал чемпионом России и выиграл Кубок, но на поле не был частым гостем: принял участие в 16 матчах, меньше 1000 игровых минут в общей сложности. Рондон — гораздо более заметная персона, Саломон выдал классный по результативности отрезок в Санкт-Петербурге (28 голов в 58 матчах) и укатил покорять АПЛ , где тоже не затерялся.

Эквадор (1 футболист) = 22 матча и 1 гол

Кто он? Кристиан Нобоа.

Нобоа в «Зените» не повезло. Роберто Манчини не видел его в составе, а при Семаке начал мощно, но порвал «кресты» и упустил шанс закрепиться в составе. Впрочем, не жалеет, что оказался в «Сочи».

Чили (1 футболист)

Кто он? Николас Пеньяилильо.

До матчей за первую команду этот чилийский парень так и не добрался, зато провел 15 матчей за молодежку «Зенита».