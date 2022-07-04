Анчелотти, Моуриньо и другие топ-тренеры, работавшие с российскими футболистами в европейских клубах

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04 июля 2022, 12:24

Пересечения футбольных судеб.

Фёдор Чалов вернулся в ЦСКА и с ходу дал комментарий о новом главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале, который тренировал его в «Базеле». Получилось не слишком содержательно:

Мы работали с ним вместе. Всё. Как можно его охарактеризовать? Тактически оснащённый тренер.

Возможно, молодой Абаскаль не смог впечатлить Чалова, или Фёдор посчитал некорректным разглагольствовать о новом тренере принципиального противника ЦСКА . Так или иначе, российских футболистов, отважившихся играть за европейские клубы, тренировали куда более известные и успешные специалисты. Готовы узнать их имена?

Карло Анчелотти тренировал Юрия Жиркова и Игоря Симутенкова

В сезоне 2021/22 Карло Анчелотти вернулся на тренерский небосклон, выиграв с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Уникальный тренер, есть весомые причины назвать итальянца самым успешным в XXI веке, ведь он четырежды побеждал в Лиге чемпионов и выиграл все пять топ-чемпионатов. В обоих случаях Папа Карло единолично владеет абсолютными рекордами.

Среди сотен футболистов, которых довелось тренировать Анчелотти, множество звезд первой величины, а еще пара россиян. Игоря Симутенкова итальянец встретил в «Реджане» на заре своей тренерской карьеры. Дело было в Серии B, откуда «Реджана» незамедлительно поднялась в элиту благодаря таланту еще неопытного Анчелотти и голам Симутенкова (8 в 33 матчах).

15 лет спустя Карло уже в совершенно ином статусе, после многочисленных триумфов с «Миланом», тренировал Юрия Жиркова в «Челси». Под началом итальянского специалиста Жирков выиграл АПЛ , Кубок и Суперкубок Англии, сыграл полсотни матчей (около 3000 игровых минут) и даже забил в ворота «Спартака» в Лиге чемпионов. Анчелотти положительно отзывался обо всех качествах Жиркова, кроме вокальных:

Жирков у нас легенда. У него есть множество талантов, но они перекрываются одним серьезным недостатком — он не умеет петь. Чтобы присоединиться к «Челси», мало подписать контракт и уметь пинать мяч. Каждому новичку уготовано тяжелейшее испытание: ночь караоке, наш священный ритуал. Для Жиркова час истины настал, когда мы были в Лос-Анджелесе. Парни уговаривали его несколько дней, и вот он встал на стул и запел. Признаюсь честно, это было ужасно, ничего подобного я раньше никогда не слышал. Он не попал ни в одну ноту, в него начали лететь куски хлеба и фрукты. Он все равно продолжал петь. Это было похоже на визг застрявшей в заборе свиньи или вопль утопающей кошки. Самое интересное, что никто над ним не сжалился, никто не остановил. Чех даже хотел надеть шлем. Мне кажется, Юрий до сих пор не оправился от этой душевной травмы.

Жозе Моуриньо тренировал Дмитрия Аленичева и Алексей Смертина

В мае Моуриньо стал первым тренером, сумевшим выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций. Не лишним будет напомнить, что в двух первых больших финалах Жозе за его команду забивал российский футболист: голы Дмитрия Аленичева помогли одержать победы над «Селтиком» в финале Кубка УЕФА 2002/03 и «Монако» в решающем матче Лиги чемпионов 2003/04.

Моуриньо называл Аленичева «особым игроком» и «одним из самых умных футболистов, которых встречал». Португалец выпускал Дмитрия на поле 79 раз, в этих матчах россиянин забил 13 голов и 16 ассистов. После перехода из «Порту» в «Челси» в 2004 году Жозе тренировал уже другого нашего соотечественника — Алексея Смертина. Вместе они выиграли Английскую Премьер-Лигу и Кубок Лиги в 2005-м.

А еще 60 минут в кубковом матче за «Реал» под руководством Моуриньо есть у Дениса Черышева, но этот эпизод меркнет на фоне успешного взаимодействия «Особенного» с Аленичевым и Смертиным.

Сэр Алекс Фергюсон тренировал Андрея Канчельскиса

Важным винтиком первой успешной сборки «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона был полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, игравший преимущественно на правом фланге. Канчельскис сыграл 148 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил в них 34 гола и поучаствовал в завоевании двух чемпионских титулов (1993 и 1994). Несмотря на скандальный уход из «Манчестер Юнайтед», Канчельскис и Фергюсон сохранили отношения после разрыва (сэр Алекс винил в произошедшем агента), и во время своих визитов в Англию Андрей неизменно берет из России пару баночек икры, чтобы угостить шотландца.

Арсен Венгер тренировал Андрея Аршавина

Знаете, какой тренер чаще других выпускал Андрея Аршавина на поле? Правильно, Арсен Венгер. Француз позволил Аршавину провести 144 матча за лондонский «Арсенал», Андрей отплатил 31 голом и 46 результативными передачами. На втором месте Властимил Петржела, под его руководством Аршавин провел 122 матча в футболке «Зенита», третий — Дик Адвокат (80 матчей). Сейчас даже сложно представить, что российский футболист играл за одну из сильнейших команд Англии и был на хорошем счету у Венгера, который доволен карьерой Аршавина в «Арсенале»: