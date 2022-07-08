«Лиллестрём» — «Викинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 июля 2022, 21:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Лиллестрём» — «Викинг», который состоится 10 июля 2022 года.

«Лиллестрём»

«Лиллестрём» занимает последнюю строчку турнирной таблицы Высшей лиги Норвегии. После тринадцати матчей «канарейки» набрали тридцать очков, забили двадцать семь голов и пропустили двенадцать. С начала сезона «Лиллестрём» уступил своим соперникам только в одном поединке. В десятом туре на своём поле «канарейки», пропустив первыми, обыграли «Русенборг», забив им три мяча в ответ. В 1/32 Кубка Норвегии «Лиллестрём» прошёл команду «Юнкерен». «Стрёмсгодсет» оказался первым и пока единственным клубом, который смог с начала чемпионата одержать победу над «канарейками». «Синие» не только забили три мяча, но и сохранили свои ворота сухими. В следующем этапе Кубка Норвегии «Лиллестрём» с минимальным счётом дома выиграл команду «Олесунн».

На выезде в матче двенадцатого тура, проигрывая по ходу матча, «канарейки» уверенно со счётом 3:1 переиграли «Кристиансунн».

«Викинг»

«Викинги» находятся на третьем месте в чемпионате Норвегии. С начала сезона команда набрала двадцать два очка. «Викинг» отстаёт на восемь очков от первого места и провёл на одну игру больше. За четырнадцать матчей «тёмно-синие» поразили ворота своих соперников двадцать пять раз, а пропустили восемнадцать. В девятом туре в гостях «Викинг» на три пропущенных мяча от «Стрёмсгодсета» сумел ответить только двумя. На своём поле в матче десятого тура «викинги», открыв счёт первыми, в итоге проиграли «Сандерфьорду». В 1/32 Кубка Норвегии «тёмно-синие» прошли «Хаугесунд» из Дивизиона 2. В позапрошлом туре, открыв счёт в матче первыми уже на четвёртой минуте, «викинги» на свои два забитых мяча в ответ пропустили в два раза больше от «Хёугесунна».

В двенадцатом туре «Викинг» дома раскатал ничью со счётом 1:1 с «Русенборгом». Автогол Перейры позволил «викингам» избежать поражения.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лиллестрём» – 2.14

Ничья – 3.60

Победит «Викинг» – 3.25

Победит «Лиллестрём» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

«Лиллестрём» выиграл в семи играх из десяти последних.

Только в трёх матчах из десяти за последнее время «Викинг» взял верх над своими соперниками.

Четыре поединка из пяти последних на поле «Лиллестрёма» завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

С одной стороны, «Канарейки» на данном этапе находятся в неплохой форме и будут играть на своём поле. С другой, статистика очных встреч указывает нам на тот факт, что «викинги» для «Лиллестрёма» являются одними из самых неудобных соперников. В этом году исполнилось пять лет с последней победы «канареек» над ними. Что же мы предлагаем? В трёх последних матчах между этими клубами было забито тринадцать мячей. В среднем за игру 4,33 гола. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.73 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Сделав ставку на данный исход, можно наслаждаться результативным и зрелищным футболом, не отдавая предпочтение той или иной команде.