«Мольде» — «Тромсё»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 июля 2022, 23:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Мольде» — «Тромсё», который состоится 10 июля 2022 года.

«Мольде»

«Мольде» занимает второе место в турнирной таблице Высшей лиги Норвегии. С начала сезона «МФК» набрал двадцать семь очков и отстаёт от первого места всего лишь на три очка. За тринадцать матчей «сине-белые» забили двадцать три мяча в ворота соперников, а пропустили двенадцать. «Будё-Глимт» был повержен в девятом туре. В товарищеском матче «сине-белые» взяли верх над шведским клубом « АИК ». В десятом туре на выезде «МФК» выиграл с разницей в один мяч у «Одда». В 1/32 Кубка Норвегии «Мольде» за четыре минуты до конца поединка вырвал победу у «Браттвага» из Дивизиона 2. На следующем этапе розыгрыша кубка «сине-белые» с разгромным счётом одержали победу над «Эйдсвольдом». В двенадцатом туре «МФК» раскатал нулевую ничью в гостях с «Хам-Камом».

В среду на своём поле «Мольде», не забив пенальти на тридцать пятой минуте матча, упустили возможность заработать три очка в игре с «Йервом». Поединок завершился со счётом 1:1.

«Тромсё»

В турнирной таблице чемпионата «Парни» из Тромсё находятся на одиннадцатой строчке. Команда с начала сезона набрала тринадцать очков. За одиннадцать матчей «парни» пятнадцать раз поразили ворота соперников, а пропустили восемнадцать. Дома в матче девятого тура «Тромсё» раскатал ничью с «Лиллестрёмом». В товарищеской игре, забив пять мячей, «Тромсё» обыграл клуб «Йерв». На своём поле в десятом туре команда сыграла вничью с «Хёугесунном». В 1/32 Кубка Норвегии «парни» с большим счётом выиграли «Шервёй».

Забив гол за девять минут до конца поединка, «Тромсё» избежал поражения от «Сандерфьорда» в игре одиннадцатого тура. Матч закончился со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мольде» – 1.61

Ничья – 4.30

Победит «Тромсё» – 5.20

Победит «Мольде» с форой -1.5 – 2.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

«Мольде» не проигрывает с мая месяца в двенадцати играх подряд.

Беспроигрышная серия «Тромсё» насчитывает десять матчей.

Девять из десяти очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

К данному поединку обе команды подходят в оптимальной форме. Более двух месяцев ни один из этих клубов не уступал своим соперникам. Сложно отдать предпочтение какой-либо одной из них. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.61. Минимум три мяча мы точно увидим в этом поединке. Статистика свидетельствует, что такой исход встречался за последние годы их противостояния чаще всего.