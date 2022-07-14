ЦСКА больше не чемпион Москвы. «Спартак» и «Динамо» мечтают финишировать выше

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14 июля 2022, 08:27

Впереди старые дерби с новыми тренерами.

«Локомотив» — самый успешный в чемпионатах

В этом сезоне в РПЛ будет пять клубов из Москвы, ведь «Торпедо» спустя много лет вернулось в элиту. Но если суммировать результаты последних пяти сезонов высшей лиги для четырех команд, учитывая их места в таблице, то получится, что самый успешный на этой дистанции – «Локомотив». Были чемпионами, дважды приходили вторыми, ни у кого другого из Москвы на этом отрезке нет титула.

В трех из пяти случаев «железнодорожники» были выше всех. Если награждать пунктами за места в таблице, следуя простой логике: за первое – 16 баллами, за второе – 15, и так далее, то можно составить представление о результатах столичных команд в таблице. У «Локомотива» набирается 71 пункт, у ЦСКА – 64, «Спартак» приходит третьим – 58, а «Динамо», учитывая, что не так давно вернулись из ФНЛ и искали приличную игру несколько сезонов, замыкает четверку – 49 пунктов.

Ниже всех из москвичей почти наверняка финиширует «Торпедо». Остальные столичные клубы намного мощнее и богаче. Но поскольку в «Локомотив» привезли Циннбауэра, ведь у Комппера нет необходимой лицензии, Федотов возглавил ЦСКА , «Спартак» назначил Абаскаля, а «Динамо» пригласило Йокановича вместо Шварца, то предугадать, кто будет выше всех из них практически нереально. «Локомотив» тоже терял и попробует доверять молодым. Подведут – опыта Гильерме точно не хватит.

ЦСКА держит рекорд по новым титулам и кубкам

Благодаря семи победам в Суперкубке – у «Спартака» всего один успех в турнире из одного поединка, «армейцы» опережают всех москвичей по трофеям. ЦСКА выиграл 6 чемпионств (у «Спартака» 10), но чаще побеждал в кубке – 7 против 4. Также есть победа в еврокубках, у «армейцев» набирается 21 трофей, а у «Спартака» 15. С ними наравне «Локомотив» благодаря 9 кубковым успехам. Но если бы «железнодорожники» лучше сражались за Суперкубок, то могли бы остаться выше.

А когда говорим о ЦСКА и его перспективах, то выше всего стоит вопрос доверия Федотова к скаутам «армейцев». Очевидно, что без Языджи, Фернандеса, Бийола, Эджуке, Дзагоева, Магнуссона и Ахметова совершенно другая команда. При этом новичок пока один – Гайич. У «армейцев» есть внутренние резервы, но все надежды на главного тренера. И на умение играть в дерби, ведь даже в прошлом сезоне с Березуцким ЦСКА стал «чемпионом Москвы» — 4 победы и 2 поражения в шести дерби.

Пока клуб меняет владельца, поскольку ВЭБ под санкциями, Федотов готовится к старту сезона. Как обычно, надежда на Акинфеева и Дивеева в защите, ждут, что приедет центральный полузащитник, верят, что Обляков найдет себе правильное место в схемах нового тренера, и что иностранцы не оправдают разговоры о своей нестабильности. Хватит команде Гайча, ведь аргентинец подавал надежды, но до сих пор не радовал результативностью и мотался по арендам. Гинер, как заявили в ЦСКА , остался у руля, а от Бабаева ждут трансферов. Без них никуда.

«Динамо» побаивается синдрома второго сезона

Пусть на второе место в РПЛ не попали, в тройке финишировали. Получается, что «Динамо» — чемпион Москвы в РПЛ в 2022-м не по результатам дерби, как ЦСКА , а по месту в итоговой таблице. Получается три разных лидера: на дистанции, по играм с глазу на глаз и в таблице, где выше всех оказался Шварц. Разброс позволяет усомниться, что даже в «Динамо» сейчас предметно контролируют футбольные процессы, а не сузили планы до недели.

Команду покинули, кроме главного тренера, также Ордец, Бальбуэна, Шиманьски, Н’Жи, Евгеньев и Комличенко (Моро держим в уме). Не все основные в прошлом сезоне, но ситуация напоминает «армейскую», массовый отток игроков. Уехавших много, новичков пока нет вообще. Йокановичу, чтобы задержать футболистов в команде, нужен какой-то трофей, а непонятно, кто же будет играть, например, в центре защиты? Вопросы без ответов, руководство клуба витает в облаках создания новых лиг.

Не без благословления «Динамо» пытаются сделать Кубок РПЛ , поэтому генеральный директор клуба так активно вовлечен в переговоры. Готовы на революционные эксперименты, воют с телеканалом, принадлежащим владельцам «Зенита». А на фоне Бувач отчаянно ищет новичков, ведь все пошло не по плану. Шварц планировал работать минимум еще один год, мечтал попасть в Лигу чемпионов. С Шиманьским и Захаряном можно было штурмовать вершину с приличными новичками. Теперь и резерв неполный, и основные защитники ушли.

«Спартак» уверен, что впереди год приключений

С «красно-белыми» все просто – могут быть как первыми, так и шестнадцатыми в таблице. Оба результата не трудно объяснить наперед, хотя дважды речь о сенсациях. А вот финиш между вторым и десятым местами уже абсолютно никого не удивит. Озадачивает скорее, как быстро «Локомотив», где всегда были внутренние распри, но хватало кубковых и не только успехов, превращается в аналог «Спартака» по методам управления. Как у «Динамо» появились проблемы с поисками новичков, которых не так давно не было. Как ЦСКА перенял часть привычек «красно-белых».

Но до «Спартака» даже им далеко. Вчера ушел спортивный директор Каттани, до этого влетели «Зениту» 0:4 в Суперкубке. Впереди у москвичей привычно сложный сезон, но теперь 8 из 30 туров означают дерби в родном городе. Важно напомнить, что «красно-белые» — худшие по результатам в московских битвах прошлого сезона. Целых 5 из 6 дерби в РПЛ не принесли им три очка. Будет ли команда, которую покинули Бакаев и Жиго, сильнее той, с которой работали наставники в прошлом сезоне?

Ставить крест после финала Суперкубка точно рано. Зиньковский, Соболев и Промес – перспективная тройка в атаке, в середине поля будут ждать правильной работы от молодежи. Абаскаль получит пару месяцев, поскольку точно не получит по ушам в еврокубках, чтобы это сказалось на отношении к его творчеству. И «Спартак» на фоне того же ЦСКА , или «Динамо» без опытных центральных защитников еще неплохого устроился. Можно добавить парочку новичков, но даже если Федун пресечет трансферную кампанию, то нынешний состав не обескровленный и не состоит сплошь из молодежи.

Ведущие московские команды пережили шок, поэтому интересно узнать ваше мнение. В каком порядке в таблице финишируют клубы из Москвы? На каких именно местах? Удивительная пора в истории столичных клубов – вообще непонятно, кто из них сейчас самый сильный.