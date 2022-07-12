Мундиаль раздора. Нетрадиционный зимний чемпионат мира, и как он повлияет на футбольный сезон

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12 июля 2022, 14:57

Путешествие в неизведанное.

Футбольные чемпионаты Азии и особенно Африки, которые проводятся в разгар сезона, раздражают клубных тренеров, но чемпионат мира в ноябре и декабре — это нечто совершенно новое и непонятное. Нас ждет насыщенный и странный сезон, по ходу которого конфликты между клубами и сборными неизбежно обострятся, а «катарский эксперимент» вряд ли получит позитивные оценки. Скорее всего, это первый и последний подобный опыт, тем интереснее его пережить и законспектировать. А пока делимся ожиданиями.

Осторожные звезды

В традиционном сезоне чемпионат мира проходит в июне и июле. Игроки завершают клубный сезон, проходят мини-сборы с национальными командами и пускаются в новое приключение. Футболисты топ-клубов и топ-сборных должны оставаться в лучшем тонусе с апреля по июль: сначала решающие матчи чемпионатов и еврокубков, потом подготовительная передышка и великий быстротечный турнир.

В концовке клубного сезона играть вполсилы не получается из-за важности матчей, но теперь мундиалю предшествуют сентябрь и октябрь, когда клубы только разгоняются, а до судьбоносных матчей еще далеко. Нет сомнений, что футболисты, готовящиеся принять участие в матчах ЧМ -2022, сознательно или подсознательно будут себя беречь, чтобы не пропустить крупный турнир из-за травмы. Этот вопрос будет в головах у игроков, и он неизбежно будет управлять клубным футболом в августе, сентябре и октябре:

Что будет, если я получу травму перед чемпионатом мира? Как мне этого избежать?

И очевидно, что это заденет в первую очередь звездных футболистов, которые не сомневаются в своем попадании в заявку на чемпионат мира. Полагаю, что осенью привычные герои будут беречь свой блеск.

Дерзкие претенденты

По самым грубым оценкам, 80-85% участников чемпионата мира в Катаре известны уже сейчас, не определены только 15-20% от общего числа из 832 футболистов, которые будут заявлены на мундиаль (по 26 человек в каждой из 32 сборных). На эти 130-150 вакансий претендуют 200-250 футболистов, для которых месяцы перед ЧМ -2022 станут еще большим стрессом, ведь им нужно проявить себя и выгрызть место в заявке, но вместе с тем не выйти из строя пытаясь.

Думаю, осенний клубный футбол получится весьма контрастным из-за перестраховывающихся звезд и отчаянных парней, пытающихся сесть в последний вагон поезда, уезжающего в направлении Катара. Вместе с тем такая разница в настроениях может отразиться и на матчах чемпионата мира: не все могут по щелчку переключать режимы, поэтому у раскочегарившихся дерзких претендентов есть шанс блеснуть в Катаре, в то время как не все звезды смогут выйти из энергосберегающего и травмозащитного режима. Можем получить неожиданных героев ЧМ -2022.

Конфликт интересов между клубами и сборными

Разнополярные интересы клубов и сборных — это кремень и кресало, которые неизбежно будут биться друг о друга и высекать искру. Футболисты захотят принять участие в чемпионате мира любой ценой, медицинские штабы национальных команд будут настаивать, чтобы клубные медслужбы ограничивали участие игроков в матчах и тренировках в случае малейших сомнений. Чемпионат мира посреди сезона создает благодатную почву для того, чтобы игроки ставили личные интересы выше интересов своих клубов. Будут уговоры, споры, ругань и симуляция травм.

Иные крепкие отношения испортятся, коммуникации клубов и футбольных федераций зачастую будут вестись на повышенных тонах, не исключены шантаж и угрозы. Для одних чемпионат мира станет большой витриной и возможностью заявить о себе, для других это способ добыть величие. Мундиаль — слишком большой и важный по сравнению с «какими-то» сентябрьскими и октябрьскими матчами в чемпионатах и еврокубах, вот только зарплаты игрокам по-прежнему платят клубы, которые в такой конфигурации сезона оказываются в незавидном положении.

Риск травм и некачественного футбола в январе, феврале и марте

Организмы футболистов привыкли к одному ритму, но зимний чемпионат мира переставит стрелки на внутренних часах спортсменов. В июле они проведут полноценную подготовку к сезону со своими клубами, потом поиграют в футбол три месяца и отправятся на сборы с национальными командами, где игроки получат специфические нагрузки, чтобы выдать короткий отрезок на максимальной интенсивности. Вслед за этим неизбежно последует спад.

Вспомните, какими неторопливыми и посредственными получаются стартовые месяцы сезонов, следующих за крупными турнирами. А здесь этот эффект накроет сотни футболистов в начале года. Клубы справедливо заметят, что мундиаль остался позади и пора отрабатывать контракты, но выжимать клубным тренерам предстоит опустошенных футболистов. Причем не только физически, но и эмоционально.

Вспомните, каким в прошедшем сезоне Мохамед Салах был до Кубка Африканских Наций и после. Два разных игрока по степени вовлеченности в игру и эффективности. Физическая и мотивационная яма после чемпионата мира ждет многих, а самым угрюмым последствием станут травмы на фоне усталости. Боюсь, в начале 2023 года будет собран печальный урожай из травм футболистов, принимавших участие в чемпионате мира.