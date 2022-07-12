Мундиаль раздора. Нетрадиционный зимний чемпионат мира, и как он повлияет на футбольный сезон

Путешествие в неизведанное.
Футбольные чемпионаты Азии и особенно Африки, которые проводятся в разгар сезона, раздражают клубных тренеров, но чемпионат мира в ноябре и декабре — это нечто совершенно новое и непонятное. Нас ждет насыщенный и странный сезон, по ходу которого конфликты между клубами и сборными неизбежно обострятся, а «катарский эксперимент» вряд ли получит позитивные оценки. Скорее всего, это первый и последний подобный опыт, тем интереснее его пережить и законспектировать. А пока делимся ожиданиями.
Осторожные звезды
В традиционном сезоне чемпионат мира проходит в июне и июле. Игроки завершают клубный сезон, проходят мини-сборы с национальными командами и пускаются в новое приключение. Футболисты топ-клубов и топ-сборных должны оставаться в лучшем тонусе с апреля по июль: сначала решающие матчи чемпионатов и еврокубков, потом подготовительная передышка и великий быстротечный турнир.
В концовке клубного сезона играть вполсилы не получается из-за важности матчей, но теперь мундиалю предшествуют сентябрь и октябрь, когда клубы только разгоняются, а до судьбоносных матчей еще далеко. Нет сомнений, что футболисты, готовящиеся принять участие в матчах ЧМ-2022, сознательно или подсознательно будут себя беречь, чтобы не пропустить крупный турнир из-за травмы. Этот вопрос будет в головах у игроков, и он неизбежно будет управлять клубным футболом в августе, сентябре и октябре:
Что будет, если я получу травму перед чемпионатом мира? Как мне этого избежать?
И очевидно, что это заденет в первую очередь звездных футболистов, которые не сомневаются в своем попадании в заявку на чемпионат мира. Полагаю, что осенью привычные герои будут беречь свой блеск.
Дерзкие претенденты
По самым грубым оценкам, 80-85% участников чемпионата мира в Катаре известны уже сейчас, не определены только 15-20% от общего числа из 832 футболистов, которые будут заявлены на мундиаль (по 26 человек в каждой из 32 сборных). На эти 130-150 вакансий претендуют 200-250 футболистов, для которых месяцы перед ЧМ-2022 станут еще большим стрессом, ведь им нужно проявить себя и выгрызть место в заявке, но вместе с тем не выйти из строя пытаясь.
Думаю, осенний клубный футбол получится весьма контрастным из-за перестраховывающихся звезд и отчаянных парней, пытающихся сесть в последний вагон поезда, уезжающего в направлении Катара. Вместе с тем такая разница в настроениях может отразиться и на матчах чемпионата мира: не все могут по щелчку переключать режимы, поэтому у раскочегарившихся дерзких претендентов есть шанс блеснуть в Катаре, в то время как не все звезды смогут выйти из энергосберегающего и травмозащитного режима. Можем получить неожиданных героев ЧМ-2022.
Конфликт интересов между клубами и сборными
Разнополярные интересы клубов и сборных — это кремень и кресало, которые неизбежно будут биться друг о друга и высекать искру. Футболисты захотят принять участие в чемпионате мира любой ценой, медицинские штабы национальных команд будут настаивать, чтобы клубные медслужбы ограничивали участие игроков в матчах и тренировках в случае малейших сомнений. Чемпионат мира посреди сезона создает благодатную почву для того, чтобы игроки ставили личные интересы выше интересов своих клубов. Будут уговоры, споры, ругань и симуляция травм.
Иные крепкие отношения испортятся, коммуникации клубов и футбольных федераций зачастую будут вестись на повышенных тонах, не исключены шантаж и угрозы. Для одних чемпионат мира станет большой витриной и возможностью заявить о себе, для других это способ добыть величие. Мундиаль — слишком большой и важный по сравнению с «какими-то» сентябрьскими и октябрьскими матчами в чемпионатах и еврокубах, вот только зарплаты игрокам по-прежнему платят клубы, которые в такой конфигурации сезона оказываются в незавидном положении.
Риск травм и некачественного футбола в январе, феврале и марте
Организмы футболистов привыкли к одному ритму, но зимний чемпионат мира переставит стрелки на внутренних часах спортсменов. В июле они проведут полноценную подготовку к сезону со своими клубами, потом поиграют в футбол три месяца и отправятся на сборы с национальными командами, где игроки получат специфические нагрузки, чтобы выдать короткий отрезок на максимальной интенсивности. Вслед за этим неизбежно последует спад.
Вспомните, какими неторопливыми и посредственными получаются стартовые месяцы сезонов, следующих за крупными турнирами. А здесь этот эффект накроет сотни футболистов в начале года. Клубы справедливо заметят, что мундиаль остался позади и пора отрабатывать контракты, но выжимать клубным тренерам предстоит опустошенных футболистов. Причем не только физически, но и эмоционально.
Вспомните, каким в прошедшем сезоне Мохамед Салах был до Кубка Африканских Наций и после. Два разных игрока по степени вовлеченности в игру и эффективности. Физическая и мотивационная яма после чемпионата мира ждет многих, а самым угрюмым последствием станут травмы на фоне усталости. Боюсь, в начале 2023 года будет собран печальный урожай из травм футболистов, принимавших участие в чемпионате мира.
Скажется и климатический фактор: участникам мундиаля дважды за месяц придется сменить много часовых поясов и пройти акклиматизацию. Несвоевременный праздник футбола повлечет за собой неприятные последствия, которые нельзя предотвратить. Об этом сейчас вслух говорят ведущие специалисты в сфере спортивной медицины и действующие врачи профессиональных клубов. ЧМ-2022 надвигается, чтобы разломить надвое привычный футбольный сезон и принести кучу проблем и печалей. Остается надеяться, что радость от футбола сборных в Катаре компенсирует негативные эффекты.
"Конфликт интересов между клубами и сборными...". УЕФА в последнее время отъела бока на Лиге чемпионов, да и глобальное распространение ведущих европейских чемпионатов играет скорее против ФИФА, чем за нее.
Престиж выступления за сборную очевиден, но игроки ведь должны понимать, что их зарплаты складываются как раз за счет увеличения матчей клубов Европы и евротурниров, что никак не перекроют "копейки" от ФИФА. Думается, в случае открытого конфликта игроки также встанут на сторону более денежных турниров - ЛЧ (или Суперлиги богатейших клубов, если до этого дойдет) и клубных чемпионатов.
Пи.Си. В любом случае, заварушка намечается интересная, и мы, зрители, как заказчики и основная целевая аудитория не должны в ней проиграть.
"Конфликт интересов между клубами и сборными...". УЕФА в последнее время отъела бока на Лиге чемпионов, да и глобальное распространение ведущих европейских чемпионатов играет скорее против ФИФА, чем за нее.
Престиж выступления за сборную очевиден, но игроки ведь должны понимать, что их зарплаты складываются как раз за счет увеличения матчей клубов Европы и евротурниров, что никак не перекроют "копейки" от ФИФА. Думается, в случае открытого конфликта игроки также встанут на сторону более денежных турниров - ЛЧ (или Суперлиги богатейших клубов, если до этого дойдет) и клубных чемпионатов.
Пи.Си. В любом случае, заварушка намечается интересная, и мы, зрители, как заказчики и основная целевая аудитория не должны в ней проиграть.
Как по мне ЧМ мира это самое обалденное мероприятие придуманное человеком и что бы ни было оно все равно станет праздником футбола даже в Катаре и даже зимой, потому что ЧМ это ЧМ, это футбольный Эверест, где зашкаливает все и вся..
Как по мне ЧМ мира это самое обалденное мероприятие придуманное человеком и что бы ни было оно все равно станет праздником футбола даже в Катаре и даже зимой, потому что ЧМ это ЧМ, это футбольный Эверест, где зашкаливает все и вся..