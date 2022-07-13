«Торпедо» снова в Премьер-Лиге. Новая попытка «автозаводцев»

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13 июля 2022, 08:37

Говорит и показывает Москва.

Как это было в прошлый раз

В последний раз на данный момент «Торпедо» выступал в Премьер-Лиге в сезоне 2014/15. В предыдущем сезоне ФНЛ «автозаводцы» заняли 3-ю строчку, набрав 65 очков и отдалившись на 4 пункта от «Арсенала» со второго места и от «Уфы» с 4-й позиции на такое же количество очков. В соперники по стыковым матчам москвичи получили «Крылья Советов». «Торпедо» одолел самарцев в первой игре, которая прошла в Раменском (2:0), в ответной игре голов не последовало.

Из наиболее известных фамилий в том составе выступали Юрий Жевнов, Владимир Рыков, Кирилл Комбаров, Иван Новосельцев, Динияр Билялетдинов и Резиуан Мирзов. С тренерского мостика коллективом руководил Николай Савичев, а затем Валерий Петраков. Александр Бородюк, который вернул «Торпедо» в элиту, покинул команду перед сезоном, приняв «личное решение».

Предсезонка началась многообещающе, «Торпедо» разгромил сборную Сингапура на сборе в Австрии (3:0). Однако РФПЛ (именно так называлась тогда эта лига), обернулась для новичка жестким испытанием. Всего 5 очков в первых 10 турах: удалось добыть ничьи с «Амкаром» (1:1) и «Уфой» (1:1) и победить «Урал» в гостях (2:0). Однако поражений было больше, особенно горькими стали матчи с ЦСКА (1:4) и «Зенитом» (1:8, рекордный матч по забитым голам одной командой в том сезоне Премьер-Лиги). В Кубке России тоже пошуметь не удалось: В 1/16 одолели «Факел» (2:1), но на следующей стадии уступили «армейцам» (0:2).

Ближе к зимнему перерыву «автозаводцам» удалось поправить ситуацию, в оставшихся 7 турах потерпели лишь 2 минимальных поражения, обыграли «Ростов» (2:1) и «Терек» в гостях (1:0). На перерыв ушили веселой ничьей с «Уфой» (2:2). Что примечательно, на стадион имени Эдуарда Стрельцова «автозаводцы» вернулись лишь ближе к концу осенней части чемпионата, играя домашние встречи в Раменском.

К весеннему отрезку чемпионата «Торпедо» подошел на 12-й строчке, что неплохо, учитывая то, как тяжело команда вошла в новый сезон. Первая победа после перерыва произошла лишь в апреле – одолели «Арсенал» (3:1). После этого – 3 поражения и 3 ничьих, одна из которых с «Зенитом», который в итоге стал чемпионом (1:1). В самом конце сезона «автозаводцы» пришли в себя, победив «Урал» (3:1) и «Мордовию» (2:0), но это не спасло «Торпедо» от вылета в ФНЛ напрямую. «Автозаводцы» расположились на 15-м месте при 29 очках. У «Ростова» было столько же, но южане опередили москвичей по дополнительным показателям.

Как «Торпедо» вернулся

«Торпедо» в 2015 году вылетел сразу в ПФЛ из-за финансовых проблем, однако смог подняться, а по итогам сезона 2021/22 сумел выиграть ФНЛ , на 1 пункт опередив «Оренбург» и «Факел».

Сезон ФНЛ 2021/22 торпедовцы начали мощно: в первых 10 матчах ни одного поражения, лишь 3 ничейных результата с крепкими «Текстильщиком» (0:0), «Балтикой» (1:1) и «Факелом» (2:2). А еще были разгромы «Спартака-2» (5:0) и липецкого «Металлурга» (7:1). После этого произошел небольшой спад, не могли победить в 5 матчах подряд.

В Кубке России на стадии 1/64 финала по пенальти одолели « СКА -Хабаровск», но на элитном групповом раунде взяли лишь вторую строчку, пропустив дальше «Чайку».

На зимний перерыв «автозаводцы» ушли в ранге претендента на повышение, что выглядело многообещающе. Вышел на весенний отрезок чемпионата «Торпедо», начав с веселой ничьей против «Балтики» (2:2). По итогу «Торпедо» смог закрепиться в числе претендентов на РПЛ , даже несмотря на поражение от одного из конкурентов – «Оренбурга» (0:1). Все решилось в последнем туре в матче с «Кубанью». Москвичам для прямого выхода в элиту нужно было не проиграть южанам. Краснодарцы вели в счете вплоть до компенсированного времени, но в самом конце встречи счет сравнял Алексей Померко, точно пробив «с точки».

Что известно перед новым сезоном

«Автозаводцы» продлили соглашение с 38-летним нападающим Игорем Лебеденко, который в прошлом сезоне набрал 11 очков по системе «гол+пас». Согласовали новый контракт с Александром Рязанцевым, главный тренер Александр Бородюк остался. А еще назначили Илью Геркуса на должность директора по стратегическому развитию клуба. Обновленный стадион у клуба появится лишь в 2025 году, поэтому «автозаводцам» придется поиграть в Химках, а потом переехать в «Лужники». При этом в клубе работают реалисты, которые ставят задачи, исходя из реального положения дел. На все оставшиеся вопросы нам уже ответят футболисты своей игрой.

В новом сезоне у «Торпедо» не будет особого времени на адаптацию, в первом же туре матч дома против «Сочи». Хоть команду и покинули некоторые заметные игроки, а также пришел другой главный тренер, южане все равно представляют собой боеспособный коллектив, с которым никому не будет просто играть. Во втором туре – «Динамо», которое наверняка сразу же захочет брать максимум от каждого матча, чтобы реабилитироваться за неудачную концовку прошлого сезона. А уже в 6-м туре у «Торпедо» выезд к «Зениту», что может стать настоящим экзаменом для «автозаводцев». Но не будем сгущать краски, скоро все узнаем.