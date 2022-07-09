Молодежь и дебют Абаскаля. Веские причины посмотреть идеальный финал Суперкубка

1657371584

09 июля 2022, 15:59

«Зенит» — фаворит, но впереди сложная игра.

Уникальный очный финал

Это шикарный финал именно для Суперкубка, поскольку ни одна другая пара не привлечет к себе больше внимания. Ни ЦСКА против петербуржцев, ни одна из вариаций московских дерби. Как-то «Зенит» и «Спартак» раньше разминались. Завершение эры Романцева в российском футболе не совпало с зарождением чемпионского «Зенита», лбом ко лбу в лучших составах последних десятилетий раньше не сталкивались. Также «Спартак» редко играл в финалах Кубка, с «Зенитом» у них ни одной попытки разделить трофей. Это их первый подобный финал в истории. Небогатая на победы история «Зенита» в советское время тоже позволяет добавить тот период – в Кубке СССР команды в решающей битве между собой не играли. Даже в 2017 году Каррера опередил ЦСКА на семь пунктов, а «Зенит» пришел третьим – не было прямой борьбы до последнего тура. А теперь разделят трофей.

Петербуржский синдром гостей

Нельзя проиграть 1:7 и не получить травму. Психологически «Спартаку» сложнее, ведь надо впервые после того унижения вернуться на арену, где публика настроена против гостей. «Спартак» не любит играть в Санкт-Петербурге, часто там проигрывает. Понятно, что сегодня особый случай – ничью можно превратить в итоге в победу, но ее еще нужно заслужить. «Зенит» вместе с правом провести финал Суперкубка дома получил преимущество. Посмотрим, будет ли этот фактор критическим. На нейтральном поле любой команде проще начать диктовать свои условия, а здесь первый ход за парнями в лазурных футболках.

Дебют Гильермо Абаскаля

В тридцать три года Фергюсон еще играл в футбол, Моуриньо только-только присоединился к «Барселоне» как переводчик и учился быть ассистентом главного тренера. Конечно, Гильермо стартовал рано – десять лет назад работал в академии «Севильи», а пять лет назад стал тренером первой команды профессионального клуба. Но для него финал против «Зенита» это большая ответственность. И идеальная возможность начать карьеру в «Спартаке» с празднования трофея. Абаскалю достался интересный проект, но худший соперник для дебюта.

Обновления состава «Зенита»

В два форварда, как с Дзюбой и Азмуном, больше не играют. Подготовили тройку центральных защитников – благо, Сантос универсален. Еще и Клаудиньо открыл в себе тягу к работе центральным полузащитником. Часто работали по более стандартной схеме «4-3-3». Семак входит в сезон с новым вратарем и недавно подписанным форвардом – Одоевский сыграет своей первый финал, как и Кассьерра. В звене доставки мяча главным новичком стал Бакаев – человек из «Спартака», а в защите Алип и Адамов убеждают главного тренера, что готовы играть за основу «Зенита». Добавим Сутормина, которого привыкли видеть правым защитником – получим немало изменений по сравнению с командой, которая выходила на поле в конце прошлого года.

Российская основа «Спартака»

Понятно, что Мартинс и Мозес могли бы выйти на поле, будь в заявке на игру. но без них Абаскаль может использовать в основе против «Зенита» девятерых россиян и всего двух легионеров – Промеса и Рыбуса. Причем второй является новичком команды, списанный «Локомотивом» ветеран. Интересно оценить, как Хлусевич, Умяров, Игнатов и юный Денисов справятся с давлением? К слову, Даниил родом из Санкт-Петербурга и начинал в школе «Зенита», так что однофамилец известного Игоря сегодня проведет необычный матч против клуба, за который точно болел с детства. В схеме «4-3-3» (или «4-3-1-2», если на поле плеймейкер Игнатов) без качественной игры всех россиян, как более опытных – Селихов, Джикия и Соболев, так и не таких готовых к лидерским ролям – Игнатов, Денисов или Пруцев, зависит конечный результат.

Арбитры без офсайдных линий VAR

На днях главный банк России сообщил, что выковыривают чипы из банковских карточек из не активированных, чтобы использовать в новых из-за дефицита. Нечто похожее получается пока с попыткой заменить привычные и опробованные миром системы VAR альтернативными. Новый помощник арбитров пока не умеет чертить линии офсайда. Москалев (при нем у «Спартака» лишь 1 поражение в 14 играх, а у «Зенита» 4 в 22 матчах) и компания останутся без привычной поддержки, если будут моменты с миллиметровыми офсайдами – а они есть почти в каждом матче. Плохая новость, теперь любую явную ошибку можно списать на то, что группа арбитров была лишена технической поддержки. Помощники рефери привыкли, что их решение перепроверяют, сегодня им сложнее.

Возможна сенсационная развязка

Таковой будет только победа «Спартака», ведь в успехе «Зенита» ничего невероятного не найти. С другой стороны, это не упрощает задачу. «Спартак» Ваноли не был безнадежным коллективом, который не мог ничего показать на поле. Но вот превращение москвичей в команду, которая пытается держать мяч – процесс. Его нельзя завершить во время коротких сборов. Не случайно москвичи просили перенести финал на неделю, ведь отдохнуть не успевали. Но во всех просьбах Федуну и его жене было отказано. Вот только Салихова ошибается – этот финал стоит посмотреть. У «Спартака» новая линия полузащиты, где результат зависит от Умярова, Пруцева, Денисова и Игнатова даже в большей мере, чем от привычного Зобнина. У «Зенита» классные бразильцы – Вендел, Клаудиньо и Малком, не говоря о любимцев всех, кто ценит профессионализм – Дугласе Сантосе.