В «Локомотив» пришёл четвёртый тренер за год. Разбираемся в немецком векторе клуба

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11 июля 2022, 15:00

Успех или неудача?

Прошел ровно год с момента, когда «Локомотив» анонсировал переход команды к немецкому вектору развития. Масштаб кампании был довольно большой. Но к весне из его главных двигателей в клубе остался лишь спортивный директор Томас Цорн. Тем временем в тренерском штабе «железнодорожников» — три специалиста, которые успели какое-то время побыть наставниками столичного коллектива.

У «Локомотива» новый главный тренер, но «за все» отвечает другой

В вопросе нынешнего развития столичного клуба показателен комментарий Заура Хапова, который еще в апреле сам исполнял обязанности главного тренера команды, а теперь вернулся к работе с вратарями:

Циннбауэр активно принимает участие в тренировочном процессе, как и весь тренерский штаб. Понятно, что Комппер отвечает за все. У них совпадают видения, как и у всего тренерского штаба. Каждый высказывает мнения, и уже Марвин принимает решение.

Иными словами, в коллективе вновь непонятная ситуация с тренерами. На зимнюю паузу «Локомотив» уходил с немцем Маркусом Гисдолем на посту наставника, после его отставки исполнять обязанности главного тренера стал Дмитрий Лоськов, но сообщалось, что на самом деле руководил командой Марвин Комппер. В апреле приставка и.о. перешла к Зауру Хапову. В СМИ появлялась информация, что клуб намерен доверить специалисту подготовку команды и к следующему сезону, но теперь появился Циннбауэр. Все эти перестановки – менее чем за полгода.

Прежде всего это может сказаться на взаимопонимании внутри команды – нет четкой вертикали от главного тренера к ассистентам, от ассистентов – к составу. Нет уверенности, что даже Циннбауэр задержится в «Локомотиве» дольше, чем на полгода. И до сих пор нет ответа на вопрос – почему нельзя было оставить у руля Лоськова или Хапова? Последний – в тренерском штабе «железнодорожников», но вот первый ушел в структуру клуба – будет помогать Олегу Пашинину в руководстве программами развития молодежного футбола.

Напрашивается вывод, что руководство столичного коллектива не намерено подпускать к управлению ветеранов столичной команды. Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отметил:

Назначают не тех, кто будет работать, а тех, кто нужен, кто будет послушным. [Циннбауэр] Приедет в Россию заработать деньги и делать то, что ему говорят. Тем более главным он будет чисто формально. Сравните его с тем же Дмитрием Лоськовым. Олег Пашинин еще есть. Легенды клуба, сделали столько всего хорошего для «Локомотива», знают о нем все, любят свое дело. А их убрали ради непонятных ребятишек, которые ничего из себя не представляли никогда в футболе.

Продолжают делать ставку на немцев, но Рангник давно не в «Локо»

Главным идейным вдохновителем мини-революции в «Локомотиве» были Ральф Рангник и Томас Цорн. Однако первый покинул московскую команду еще прошлой осенью, оставив последнего выстраивать клуб в одиночку. В зимнее трансферное окно пришли Вильсон Изидор (из «Монако»), Марк Мампасси (из «Мариуполя») и Ян Кухта (из «Славии»). Молодой француз уже привлекался к играм основной команды монегасков, к тому же оттуда больше перспектив «пошуметь» в еврокубках – за вариант с Россией в сравнении с «Монако» может говорить разве что финансовый фактор. Кухта же после полугода в России вернулся в родной чемпионат (аренда в «Спарту»).

Можно также вспомнить, как медленно продвигались переговоры с Бека-Бека прошлым летом – немецкий вектор в случае с «Локомотивом» подразумевает большие финансовые затраты, которые попросту неэффективны в современных условиях. Цифры в сделках будут увеличиваться и из-за того, что российские клубы не принимают участия в предстоящем розыгрыше еврокубков.

Но отказываться от намеченного плана в «Локомотиве» не собираются, о чем говорит приглашение Циннбауэра.

К старту сезона могут потерять Баринова – так же уходили Мухин и Иосифов

В это летнее трансферное окно «железнодорожники» не спешат с приобретениями – еще весной состав команды пополнил нападающий Марко Раконьяц, в июне объявили о покупке бразильского защитника Фассона. Но опять могут потерять добротного футболиста с российским паспортом – Дмитрия Баринова. В СМИ появилась информация, что 25-летний полузащитник может перебраться в «Динамо», также существует вариант с «Зенитом». Агент Тимур Гурцкая заявил, что новый наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо хочет видеть Дмитрия в своей команде:

Я точно знаю, что он есть в шорт-листе у Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал, и он есть в шорт-листе, но я не представляю, чтобы сейчас российский игрок поехал в Испанию. Рино приезжал в Москву, он очень хорошо знает чемпионат России и хорошо знает Диму.

Сам Баринов не стал опровергать возможность ухода из «Локомотива»:

Уход из «Локо»? Поживем-увидим. Дождемся следующей недели — там будет видно. Не переживайте. Надеюсь, все будет нормально. Посмотрим.

Еще одной потерей стал Дмитрий Рыбчинский – выходец и академии «Локомотива», который второй сезон к ряду появлялся в основе «железнодорожников». Следующую кампанию он проведет в «Пари Нижнем Новгороде» на правах аренды. В перспективе он вполне может закрепиться в старте столичной команде, поэтому остается вопрос, почему нельзя было дать ему шанс.

Для «Локомотива» стало тенденцией отдавать доморощенных футболистов – годом ранее в ЦСКА отправился Максим Мухин, а в обратном направлении последовал Константин Марадишвили. Кроме того, «Вильярреалу» отдали Никиту Иосифова. Все эти игроки в скором времени могли дорасти до уровня основной команды – тогда не пришлось бы терпеть затраты.

Состав «железнодорожников» на новый сезон видится укомплектованным – и все-таки продолжает пугать тот факт, что клуб спокойно отпускает талантливых игроков, но тратит большие деньги на иностранцев. Чтобы осознать уровень эффективности последних действий менеджмента столичного коллектива, достаточно вспомнить – еще в 2019-м «Локомотив» обыгрывал «Зенит» в борьбе за Суперкубок, а весной 2021 года выиграл Кубок России и проиграл лишь 1 матч из 15.