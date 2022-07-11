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В «Локомотив» пришёл четвёртый тренер за год. Разбираемся в немецком векторе клуба

11 июля 2022, 15:00
Циннбауэр
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Успех или неудача?

Прошел ровно год с момента, когда «Локомотив» анонсировал переход команды к немецкому вектору развития. Масштаб кампании был довольно большой. Но к весне из его главных двигателей в клубе остался лишь спортивный директор Томас Цорн. Тем временем в тренерском штабе «железнодорожников» — три специалиста, которые успели какое-то время побыть наставниками столичного коллектива.

У «Локомотива» новый главный тренер, но «за все» отвечает другой

В вопросе нынешнего развития столичного клуба показателен комментарий Заура Хапова, который еще в апреле сам исполнял обязанности главного тренера команды, а теперь вернулся к работе с вратарями:

Циннбауэр активно принимает участие в тренировочном процессе, как и весь тренерский штаб. Понятно, что Комппер отвечает за все. У них совпадают видения, как и у всего тренерского штаба. Каждый высказывает мнения, и уже Марвин принимает решение.

Иными словами, в коллективе вновь непонятная ситуация с тренерами. На зимнюю паузу «Локомотив» уходил с немцем Маркусом Гисдолем на посту наставника, после его отставки исполнять обязанности главного тренера стал Дмитрий Лоськов, но сообщалось, что на самом деле руководил командой Марвин Комппер. В апреле приставка и.о. перешла к Зауру Хапову. В СМИ появлялась информация, что клуб намерен доверить специалисту подготовку команды и к следующему сезону, но теперь появился Циннбауэр. Все эти перестановки – менее чем за полгода.

Прежде всего это может сказаться на взаимопонимании внутри команды – нет четкой вертикали от главного тренера к ассистентам, от ассистентов – к составу. Нет уверенности, что даже Циннбауэр задержится в «Локомотиве» дольше, чем на полгода. И до сих пор нет ответа на вопрос – почему нельзя было оставить у руля Лоськова или Хапова? Последний – в тренерском штабе «железнодорожников», но вот первый ушел в структуру клуба – будет помогать Олегу Пашинину в руководстве программами развития молодежного футбола.

Напрашивается вывод, что руководство столичного коллектива не намерено подпускать к управлению ветеранов столичной команды. Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отметил:

Назначают не тех, кто будет работать, а тех, кто нужен, кто будет послушным. [Циннбауэр] Приедет в Россию заработать деньги и делать то, что ему говорят. Тем более главным он будет чисто формально.

Сравните его с тем же Дмитрием Лоськовым. Олег Пашинин еще есть. Легенды клуба, сделали столько всего хорошего для «Локомотива», знают о нем все, любят свое дело. А их убрали ради непонятных ребятишек, которые ничего из себя не представляли никогда в футболе.

Продолжают делать ставку на немцев, но Рангник давно не в «Локо»

Главным идейным вдохновителем мини-революции в «Локомотиве» были Ральф Рангник и Томас Цорн. Однако первый покинул московскую команду еще прошлой осенью, оставив последнего выстраивать клуб в одиночку. В зимнее трансферное окно пришли Вильсон Изидор (из «Монако»), Марк Мампасси (из «Мариуполя») и Ян Кухта (из «Славии»). Молодой француз уже привлекался к играм основной команды монегасков, к тому же оттуда больше перспектив «пошуметь» в еврокубках – за вариант с Россией в сравнении с «Монако» может говорить разве что финансовый фактор. Кухта же после полугода в России вернулся в родной чемпионат (аренда в «Спарту»).

Можно также вспомнить, как медленно продвигались переговоры с Бека-Бека прошлым летом – немецкий вектор в случае с «Локомотивом» подразумевает большие финансовые затраты, которые попросту неэффективны в современных условиях. Цифры в сделках будут увеличиваться и из-за того, что российские клубы не принимают участия в предстоящем розыгрыше еврокубков.

Но отказываться от намеченного плана в «Локомотиве» не собираются, о чем говорит приглашение Циннбауэра.

К старту сезона могут потерять Баринова – так же уходили Мухин и Иосифов

В это летнее трансферное окно «железнодорожники» не спешат с приобретениями – еще весной состав команды пополнил нападающий Марко Раконьяц, в июне объявили о покупке бразильского защитника Фассона. Но опять могут потерять добротного футболиста с российским паспортом – Дмитрия Баринова. В СМИ появилась информация, что 25-летний полузащитник может перебраться в «Динамо», также существует вариант с «Зенитом». Агент Тимур Гурцкая заявил, что новый наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо хочет видеть Дмитрия в своей команде:

Я точно знаю, что он есть в шорт-листе у Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал, и он есть в шорт-листе, но я не представляю, чтобы сейчас российский игрок поехал в Испанию. Рино приезжал в Москву, он очень хорошо знает чемпионат России и хорошо знает Диму.

Сам Баринов не стал опровергать возможность ухода из «Локомотива»:

Уход из «Локо»? Поживем-увидим. Дождемся следующей недели — там будет видно. Не переживайте. Надеюсь, все будет нормально. Посмотрим.

Еще одной потерей стал Дмитрий Рыбчинский – выходец и академии «Локомотива», который второй сезон к ряду появлялся в основе «железнодорожников». Следующую кампанию он проведет в «Пари Нижнем Новгороде» на правах аренды. В перспективе он вполне может закрепиться в старте столичной команде, поэтому остается вопрос, почему нельзя было дать ему шанс.

Для «Локомотива» стало тенденцией отдавать доморощенных футболистов – годом ранее в ЦСКА отправился Максим Мухин, а в обратном направлении последовал Константин Марадишвили. Кроме того, «Вильярреалу» отдали Никиту Иосифова. Все эти игроки в скором времени могли дорасти до уровня основной команды – тогда не пришлось бы терпеть затраты.

Состав «железнодорожников» на новый сезон видится укомплектованным – и все-таки продолжает пугать тот факт, что клуб спокойно отпускает талантливых игроков, но тратит большие деньги на иностранцев. Чтобы осознать уровень эффективности последних действий менеджмента столичного коллектива, достаточно вспомнить – еще в 2019-м «Локомотив» обыгрывал «Зенит» в борьбе за Суперкубок, а весной 2021 года выиграл Кубок России и проиграл лишь 1 матч из 15.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
15 июля в 22:40
Немцы оккупировали ржд
dеigandre
dеigandre ответ DXTK (раскрыть)
12 июля в 11:20
    DXTK
    DXTK ответ dеigandre (раскрыть)
    12 июля в 08:50
    я так понял тебя немцы в Локо и клуб который снова стремительно становится середняком в чемпионате полностью устраивает.))))))) А кто там Комппер или Цинбауэр тренер уже без разницы приятного просмотра в будущем сезоне))))))
    112910415
    112910415
    12 июля в 06:28
    имеются разные смутные сомнения
    dеigandre
    dеigandre ответ mtarasov_96 (раскрыть)
    12 июля в 01:38
    Каких своих игроков Локо отпускает?
    Локо ставит и.о формально. Поставили Лоськова, а он двух слов связать не может на пресс-конференциях. Убрали, поставили Хапова, который только вратарей тренирует. Доработали сезон так. К новому сезону привезли Компперу помощника, Цинбауэра, единственного своего помощника. И назначили его и.о. Где тут что-то не бесплатно было? Ни Лоськову, ни Хапову никаких неустоек не платили.
    dеigandre
    dеigandre ответ DXTK (раскрыть)
    12 июля в 01:23, ред.
      mtarasov_96
      mtarasov_96 ответ dеigandre (раскрыть)
      11 июля в 19:59
      Зачем перестановки и.о.? Это точно не бесплатно происходит. Зачем отпускают своих игроков?
      DXTK
      DXTK ответ dеigandre (раскрыть)
      11 июля в 19:55
      я лишь знаю что после Гисдоля и.о был Лоськов, еще Хавпов, а кто там дальше на бровке находился, я не следил, так как РФПЛ в принципе не смотрю и за Локо не слежу))))))

      Сейчас тренером Локо назначен Циннбауэр, по этому факту я написал. а то что там Комппер где то из-за кулис будет руководить, мне чисто фиолетово. Отвечать будет тот кто на бровке. я скажу просто что надо этих немцев давно выгнать на уй из российского клуба которые отправляют локо стремительно вниз в прошлом сезоне не получилось, в этом они доделают начатое.
      mtarasov_96
      mtarasov_96 ответ Elliada (раскрыть)
      11 июля в 18:17
      Из этого суждения следует, что РПЛ в принципе можно приостановить на сезон-другой
      dеigandre
      dеigandre ответ DXTK (раскрыть)
      11 июля в 18:16
      Ты не сливайся.
      Ты сказал, что прошлый сезон заканчивали своими, поэтому не провалились. Логичный вопрос, кто «свои»? Заканчивал сезон Комппер главным тренером, как и сейчас Комппер является главным. Или чисто выдумал псевдоаргумент, чтобы оправдать свою гениальную теорию?
      Elliada
      Elliada
      11 июля в 17:33
      Чего так тужиться? Чемпионат они не выиграют. В зону еврокубков попадать смысла нет, российские клубы не участвуют в них. До зоны вылета далеко
      DXTK
      DXTK ответ dеigandre (раскрыть)
      11 июля в 16:23
      Ну раз меня поправил, видимо ты фанат Локо и сам сможешь на это ответить.........
      dеigandre
      dеigandre ответ DXTK (раскрыть)
      11 июля в 16:05
      Раскрой нам великую тайну, кто «свои» закончили прошлый сезон?
      dеigandre
      dеigandre
      11 июля в 16:03, ред.
      Скажешь плохо про сотрудников сайта-прилетит бан. Но сказать хорошо после подобного невозможно.
      Для всех «гениев» 86 раз уже сказали, что главный тренер в Локо-Комппер.
      shlomo2
      shlomo2
      11 июля в 15:33
      Спасибо за статью.

      Недолго и неуспешно тренировал основной состав Гамбурга.
      Также без успехов тренировал Санкт-Галлен в Швейцарии.
      Неуспешно работал в ЮАР.
      Остальное - на уровне региональных лиг в Германии и молодежки.

      Печально это всё! Развал Локомотива идет полным ходом.... Желаю Баринову, Жемалетдинову, Антону Миранчуку, Изидору, Едваю (и кто там ещё остался неплохой?....) побыстрее найти нормальные клубы... Работа под началом такого тренера - неминуемый путь к личной деградации игрока!

      Ну а так что, всё понятно, тренер с ярмарки едет, в Германии он нафиг никому не нужен, поэтому ожидать давления на него сильного не стоит. В любом случае не буду хоронить его раньше времени, даже наоборот, пожелаю удачи. Хоть я и не болельщик Локомотива....
      DXTK
      DXTK
      11 июля в 15:30, ред.
      У руля Локомотива сидят одни идиоты и это еще мягко сказано, Рангника и Гисдоля мало было, решили продолжить приглашать нелеквидных немецких шарлатанов и физруков, а это все от того что подпустили кое-кого к кормушке.

      Я считаю что немцы никогда не будут работать в россии на благо чего либо, тем более развивать российский футбол.

      PS А Лучше дать поработать своим российским специалистам и даже экс игрокам. клуба.... только в руководстве локо думают по другому.

      И почему в прошлом сезоне Локо не так сильно в итоге провалился потому что сначала Николич обеспечил необходимым количеством очков, Гисдоль все растерял была просто опа, а финиш закончили свои, немного исправив ситуацию. Вот если бы прошлый сезон начал бы с 1 тура Гисдоль, то из РФПЛ не Рубин вылетел бы, на его месте был бы Локомотив. А Цинбауэр сделает наверно то, что Гисдоль не довершил, отправить Локо окончательно подоткос.
      Roger Young
      Roger Young
      11 июля в 15:08
      Давно понятно, что должность тренера в России абсолютная условность, которая вообще не влияет на результат. Можно посадить очередного немца, можно Палыча, а можно мартышку - результат будет идентичен.
      Гость
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