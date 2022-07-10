Футболисты без ума от Карпина. «Ростов» снова собрал интересный состав

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10 июля 2022, 15:01

Готовятся удивить привычных фаворитов.

Задрали цены и могут сохранить лидеров

Полоз точно останется, поскольку ему немало лет. Свои попытки закрепиться в Москве и Санкт-Петербурге уже использовал, пора жить дальше. И это первая хорошая новость для ростовских фанатов, Дмитрий стал настоящим лидером команды. Вторая – ценник на Осипенко и Глебова откровенно отпугивает потенциальных покупателей, хотя желающих много. Правда, скауты «Ростова» не раз демонстрировали чудеса, так что даже уходящие герои будут заменены. Например, ростовчане находили Шомуродова за 300 тысяч евро, а теперь это обладатель еврокубка. Заплутавшего между стопок Ионова направили на путь истинный. Хаджикадунича нашли всего за миллион евро. Зайнутдинова подписали всего за 115 тысяч. И умница Еременко пришел свободным агентом. Кстати, Осипенко обошелся команде 250 тысяч, а сейчас просят 8-10 млн евро. Глебов тоже многим бы пригодился, но он моложе. Разговор с представителями «Ростова» про будущее Данила тоже будет сложным для покупателя. В кои-то веки крепкий середняк может сохранить хотя бы часть лидеров. Потери неизбежны, ведь клубу постоянно нужны деньги, чтобы выжить, но есть скауты, которые готовы предложить альтернативу. Заманивать иностранцев стало сложнее, но что-то обязательно придумают.

Все хотят играть под руководством Карпина

Владельцы «Ростова» должны каждый год делать Дарье Карпиной дорогие подарки. Молодая жена тренера сборной сделала из него человека, с которым хочется общаться. Было видно по тому, как футболисты провожали наставника в сборную. Понятно по тому, что «Ростов» после его возвращения выиграл четыре матча из восьми в РПЛ , а до этого шел рядом с зоной стыковых матчей, выиграв лишь шесть поединков из двадцати двух. Конечно, сам Карпин причастен к части этих поражений, но теперь вернулся, к нему тянутся футболисты. Комличенко прямо сказал – перешел из «Динамо» именно в «Ростов» из-за главного тренера. И не это не попытка задобрить наставника сборной, Николай далёк от вызова в первую команду. Глебов, Осипенко или Байрамян – все довольны тем, что их тренирует именно Карпин, нашел подход, создал атмосферу. Удивительно, но факт – некогда весьма токсичный персонаж в российском футболе стал куда более уютным и адекватным. Вырос человек, хотя уже не сильно молодой и порой срывается на едкие и злобные оценки, как в молодости.

Прошлый сезон получился нелепым и нелогичным

«Ростов» набрал столько же очков, как «Спартак», потратив намного меньше денег. При этом забили на десять мячей больше, чем москвичи. По голам в РПЛ выше только тройка лучших команд дивизиона, ниже – «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА . С такой результативностью помешали лишь нелепые провалы в защите – в шести случаях после двенадцати поражений пропускали от трех голов и больше. Четыре мяча допустили не только в игре против ЦСКА , которая уже значения не имела, но и в матче против «Урала». Ростовчане одновременно с этим являлись самой сильной командой по умению забить из ничего. У них разница между качеством моментов и количеством голов почти -11, а у «Зенита» лишь -2. Карпину стоит признать, что «Ростов» многие мячи забил за счет индивидуального мастерства. Причем в 17 случаях речь о мастерстве одного человека – Дмитрия Полоза, который к 14 точным ударам добавил 3 ассиста. Команда, где на поле были Глебов, Осипенко, Баштуш, Алмквист, Щетинин и Байрамян, могла сыграть еще успешнее.

Теперь все, кроме «Зенита» — обычные смертные

То, что Карпин своими словами обязательно сказал команде. Нет больше в РПЛ коллективов, с которыми «Ростов» не справится, особенно дома. И хотя понятно, что далеко не все легионеры готовы жить в городе, откуда невозможно улететь самолетом – тому же Алмквисту игра в России отрезала нормальные рейсы на родину к родственникам, у ростовчан нет таких существенных кадровых потерь, как были у «Краснодара» в конце зимы. Что «Спартак», что «Динамо», что ЦСКА – команды, с которыми Карпин может потягаться. К тренеру идут приличные футболисты. Чернов вернулся на фланг. Уткин принял предложение родных ростовчан. Комличенко и Щетинин пришли на постоянной основе, а Сильянов пришел в аренду из «Локомотива». Также в заявке есть Прохин. Не забываем про Соу и Байрамяна, легионеры могут под руководством Карпина удивить публику. Фанатов у «Ростова» много, состав собрался приличный. Осталось не прервать поток интересных иностранцев за копейки и развивать молодежь, вроде Мелехина. Всего восемнадцать лет, а уже не худший центральный защитник в РПЛ .

Помешать «Ростову» могут лишь финансовые дыры

Клуб своеобразный и по собственникам, и по методам управления. Зато во всем, что касается самого футбола – скаутинг, работа в социальных сетях, привлечение фанатов, игровой стиль, у «Ростова» в полном порядке. Явно атакующая команда, но если Бабурин или Песьяков выдадут крутой сезон, а защитники в этот раз не подведут, то вместо провала в обороне – пропустили 51 мяч, только у вылетевших «Рубина» и «Арсенала» было больше ошибок в защите, получат куда больше пунктов в таблицу. Уткин может забивать со штрафных. Глебов порадует отборами и дальними ударами. Полоз создаст моменты для Комличенко и Соу. Байрамян добавит своих умных передач. У «Ростова» именно команда, где определены роли. Там есть лидеры. Все морально готовы их потерять и успешно заменить. Карпин подрос, как наставник, и если не будет резкого прекращения финансирования – в этом смысле неприятности могут коснуться через полгода почти всех в РПЛ , то «Ростов» не будет девятым в таблице следующей весной.