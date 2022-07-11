«Оренбург», «Торпедо» и «Факел» хотят закрепиться в РПЛ. Но статистика говорит о вылете одного из клубов

1657551576

11 июля 2022, 17:59

Разбираем новичков.

Этим летом представительство Российской Премьер-Лиги изменилось чуть более кардинально, чем ожидалось – состав элитного дивизиона пополнили не только первая и вторая команды ФНЛ («Торпедо» и «Факел»), но и «Оренбург». Последние отобрали место в лиге у «Уфы» по итогам стыковых матчей. Каждая из команд по-своему готовилась к повышению в классе, но уже следующей весной кто-то из них может попрощаться с Премьер-Лигой.

У «Факела» были проблемы со стадионом, «Торпедо» будет играть в «Лужниках»

Подготовка к повышению в классе у команд проходила по-разному – если в «Торпедо» планомерно готовились к переезду в «Лужники», то «Факелу» лишь предстояло решить основные проблемы с домашним стадионом.

В начале июня появилась информация, что Российский футбольный союз одобрил выдачу «Центральному стадиону» профсоюзов» временную лицензию – был установлен срок до 6 июля, к которому воронежцы должны были устранить имеющиеся недочеты. Позднее президент РФС Александр Дюков рассказал, что клубу, среди прочего, требовалось произвести переукладку поля, заняться освещением и улучшить состояние раздевалок. Из заявлений представителей союза следовало, что ситуация находится под контролем организации.

Тем не менее в памяти людей еще остался прецедент со стадионом «Оренбурга» после сезона 2020/2021 – клуб не смог получить необходимую для попадания в РПЛ лицензию, так как арена «Газовик» вмещала 7,5 тысячи зрителей вместо положенных по регламенту 10 тысяч.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, высказываясь о ситуации с «Факелом», отметил:

19 мая у нас было собрание РПЛ . На встрече я задавал вопрос, кто [из клубов ФНЛ ] имеет лицензии на выступление в РПЛ . Мне сказали, что пять клубов, и «Факела» там не было. «Факел» по спортивному принципу попал в РПЛ , это сильная команда, но для меня загадка, как они получили лицензию. Будем ждать ответ от РФС , а дальше посмотрим.

Тем временем «Торпедо» отошло от вопроса со стадионом и сконцентрировалось на комплектовании команды. В начале июля «автозаводцы» объявили о подписании экс-защитника «Спартака» Ильи Кутепова. Футболист уже давно не появлялся в составе красно-белых, но команде-новичку элитного дивизиона в состоянии помочь. Позднее стали появляться слухи о еще более громком трансфере столичного коллектива – москвичи якобы нацелились на Александра Кокорина. К слову, позднее появившуюся информацию опроверг президент «Торпедо» Денис Маслов.

«Оренбург» занялся трансферами

Наиболее плодотворно проходит межсезонье для «Оренбурга». Команда активно ведет себя на трансферном рынке – обзавелась юным талантом из «Спартака» Степаном Оганесяном (аренда) и продлила аренду из «Локомотива» полузащитника Титкова. Также оренбуржцы подписали контракты с тремя легионерами – форвардом Брайаном Мансильей, полузащитником сборной Коста-Рики Джимми Марином Вильчесом и нападающим Диего Акостой. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отмечает, что клуб нацелен на еще одного иностранца:

Сегодня мы стали еще ближе к подписанию еще одного аргентинца – Габриэля Флорентина из «Архентинос Хуниорс». Мы ждем реакцию аргентинской стороны на наше окончательное предложение.

К слову, потерял коллектив тоже немало. Если говорить о наиболее значимых потерях, летом стан оренбуржцев ради «Рубина» покинул лучший бомбардир клуба Джоэл Фамейе – он исправно поставлял мячи в чужие ворота на протяжении последних трех сезонов. Ушел из «Оренбурга» и хорошо знакомый местным болельщикам защитник Адесойе Ойеволе – в общей сложности 6 сезонов он отыграл на уровне РПЛ . За ними последовал Алексей Миронов с шестью голами в прошлом сезоне.

В РПЛ остаться хотят все – но не все смогут

Наиболее проблемной командой в свете событий лета выглядит «Факел» — воронежцы сохранили лучшего бомбардира минувшего розыгрыша ФНЛ Максима Максимова, но не усилились под Премьер-Лигу. Кроме того, команда давно не поднималась так высоко (2001 год стал для «Факела» последним в РПЛ ). Говоря о целях команды на сезон, главный тренер Олег Василенко заявил:

В прошлом сезоне мы прыгнули выше головы. Я не испытываю иллюзий, понимаю, что нельзя жить прошлым сезоном. Наша основная задача сейчас — максимально быстро адаптироваться к РПЛ . Мы начинаем с нуля. Это всегда сложно, всегда тяжело. Мы не собираемся менять массу людей. Делать какие-то ротации… Это не пойдет на пользу.

Статистика последних лет тоже говорит о том, что минимум один клуб, вышедший из ФНЛ , по итогам следующего розыгрыша вылетает обратно:

Сезон 2017/18. Новички РПЛ : «Тосно» (15, вылет в ФНЛ ), « СКА -Хабаровск» (16, вылет в ФНЛ ), «Динамо» (8)

Сезон 2018/19. Новички РПЛ : «Оренбург» (7, вылет в сл. сезоне), «Крылья Советов» (13, вылет в сл. сезоне), «Енисей» (16, вылет в ФНЛ )

Сезон 2019/20. Новички РПЛ : «Тамбов» (14, вылет в сл. сезоне), «Сочи» (12)

Сезон 2020/21. Новички РПЛ : «Ротор» (15, вылет в ФНЛ ), «Химки» (8)

Таким образом: 50% команд за 2017-2021 годы смогли сохранить место в РПЛ . При этом лишь 2 клуба из 10 в последствии не покинули элитный дивизион.

Если «Оренбург» сможет наладить командные взаимодействия и встроить в игру новых футболистов, это будет главный претендент на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге. «Торпедо» же, по всей видимости, предстоит бороться за зону стыковых матчей – команды РПЛ в большинстве своем хорошо адаптированы к реалиям элитного дивизиона.

Но при таком развитии событий второй командой в зоне прямого вылета станет как раз клуб из Премьер-Лиги. «Урал» заиграл в весенней части минувшего чемпионата и сохранил ключевых игроков, так что вряд ли опустится настолько низко – хотя и поборется, чтобы не опуститься в стыки. Вероятно, следующей весной в нижней части турнирной таблицы мы увидим борьбу в исполнении «Торпедо», «Химок», «Пари Нижнего Новгорода» и «Факела» с преимуществом столичного и подмосковного коллективов.