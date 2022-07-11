«Оренбург», «Торпедо» и «Факел» хотят закрепиться в РПЛ. Но статистика говорит о вылете одного из клубов

Разбираем новичков.
Этим летом представительство Российской Премьер-Лиги изменилось чуть более кардинально, чем ожидалось – состав элитного дивизиона пополнили не только первая и вторая команды ФНЛ («Торпедо» и «Факел»), но и «Оренбург». Последние отобрали место в лиге у «Уфы» по итогам стыковых матчей. Каждая из команд по-своему готовилась к повышению в классе, но уже следующей весной кто-то из них может попрощаться с Премьер-Лигой.
У «Факела» были проблемы со стадионом, «Торпедо» будет играть в «Лужниках»
Подготовка к повышению в классе у команд проходила по-разному – если в «Торпедо» планомерно готовились к переезду в «Лужники», то «Факелу» лишь предстояло решить основные проблемы с домашним стадионом.
В начале июня появилась информация, что Российский футбольный союз одобрил выдачу «Центральному стадиону» профсоюзов» временную лицензию – был установлен срок до 6 июля, к которому воронежцы должны были устранить имеющиеся недочеты. Позднее президент РФС Александр Дюков рассказал, что клубу, среди прочего, требовалось произвести переукладку поля, заняться освещением и улучшить состояние раздевалок. Из заявлений представителей союза следовало, что ситуация находится под контролем организации.
Тем не менее в памяти людей еще остался прецедент со стадионом «Оренбурга» после сезона 2020/2021 – клуб не смог получить необходимую для попадания в РПЛ лицензию, так как арена «Газовик» вмещала 7,5 тысячи зрителей вместо положенных по регламенту 10 тысяч.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, высказываясь о ситуации с «Факелом», отметил:
19 мая у нас было собрание РПЛ. На встрече я задавал вопрос, кто [из клубов ФНЛ] имеет лицензии на выступление в РПЛ. Мне сказали, что пять клубов, и «Факела» там не было. «Факел» по спортивному принципу попал в РПЛ, это сильная команда, но для меня загадка, как они получили лицензию. Будем ждать ответ от РФС, а дальше посмотрим.
Тем временем «Торпедо» отошло от вопроса со стадионом и сконцентрировалось на комплектовании команды. В начале июля «автозаводцы» объявили о подписании экс-защитника «Спартака» Ильи Кутепова. Футболист уже давно не появлялся в составе красно-белых, но команде-новичку элитного дивизиона в состоянии помочь. Позднее стали появляться слухи о еще более громком трансфере столичного коллектива – москвичи якобы нацелились на Александра Кокорина. К слову, позднее появившуюся информацию опроверг президент «Торпедо» Денис Маслов.
«Оренбург» занялся трансферами
Наиболее плодотворно проходит межсезонье для «Оренбурга». Команда активно ведет себя на трансферном рынке – обзавелась юным талантом из «Спартака» Степаном Оганесяном (аренда) и продлила аренду из «Локомотива» полузащитника Титкова. Также оренбуржцы подписали контракты с тремя легионерами – форвардом Брайаном Мансильей, полузащитником сборной Коста-Рики Джимми Марином Вильчесом и нападающим Диего Акостой. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отмечает, что клуб нацелен на еще одного иностранца:
Сегодня мы стали еще ближе к подписанию еще одного аргентинца – Габриэля Флорентина из «Архентинос Хуниорс». Мы ждем реакцию аргентинской стороны на наше окончательное предложение.
К слову, потерял коллектив тоже немало. Если говорить о наиболее значимых потерях, летом стан оренбуржцев ради «Рубина» покинул лучший бомбардир клуба Джоэл Фамейе – он исправно поставлял мячи в чужие ворота на протяжении последних трех сезонов. Ушел из «Оренбурга» и хорошо знакомый местным болельщикам защитник Адесойе Ойеволе – в общей сложности 6 сезонов он отыграл на уровне РПЛ. За ними последовал Алексей Миронов с шестью голами в прошлом сезоне.
В РПЛ остаться хотят все – но не все смогут
Наиболее проблемной командой в свете событий лета выглядит «Факел» — воронежцы сохранили лучшего бомбардира минувшего розыгрыша ФНЛ Максима Максимова, но не усилились под Премьер-Лигу. Кроме того, команда давно не поднималась так высоко (2001 год стал для «Факела» последним в РПЛ). Говоря о целях команды на сезон, главный тренер Олег Василенко заявил:
В прошлом сезоне мы прыгнули выше головы. Я не испытываю иллюзий, понимаю, что нельзя жить прошлым сезоном. Наша основная задача сейчас — максимально быстро адаптироваться к РПЛ. Мы начинаем с нуля. Это всегда сложно, всегда тяжело. Мы не собираемся менять массу людей. Делать какие-то ротации… Это не пойдет на пользу.
Статистика последних лет тоже говорит о том, что минимум один клуб, вышедший из ФНЛ, по итогам следующего розыгрыша вылетает обратно:
Сезон 2017/18. Новички РПЛ: «Тосно» (15, вылет в ФНЛ), «СКА-Хабаровск» (16, вылет в ФНЛ), «Динамо» (8)
Сезон 2018/19. Новички РПЛ: «Оренбург» (7, вылет в сл. сезоне), «Крылья Советов» (13, вылет в сл. сезоне), «Енисей» (16, вылет в ФНЛ)
Сезон 2019/20. Новички РПЛ: «Тамбов» (14, вылет в сл. сезоне), «Сочи» (12)
Сезон 2020/21. Новички РПЛ: «Ротор» (15, вылет в ФНЛ), «Химки» (8)
Таким образом: 50% команд за 2017-2021 годы смогли сохранить место в РПЛ. При этом лишь 2 клуба из 10 в последствии не покинули элитный дивизион.
Если «Оренбург» сможет наладить командные взаимодействия и встроить в игру новых футболистов, это будет главный претендент на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге. «Торпедо» же, по всей видимости, предстоит бороться за зону стыковых матчей – команды РПЛ в большинстве своем хорошо адаптированы к реалиям элитного дивизиона.
Но при таком развитии событий второй командой в зоне прямого вылета станет как раз клуб из Премьер-Лиги. «Урал» заиграл в весенней части минувшего чемпионата и сохранил ключевых игроков, так что вряд ли опустится настолько низко – хотя и поборется, чтобы не опуститься в стыки. Вероятно, следующей весной в нижней части турнирной таблицы мы увидим борьбу в исполнении «Торпедо», «Химок», «Пари Нижнего Новгорода» и «Факела» с преимуществом столичного и подмосковного коллективов.
Ну во первых, радует, что на этот раз без произвола футбольных чиновников и подковёрных игр РФС прошло принятие команд ФНЛ в РПЛ (прошлый год и вспоминать не хочу). Хотя.... Факел, был на волоске, но всё-таки справедливость восторжествовала, и Факел получил возможность попробовать свои силы в высшем дивизионе после долгого отсутствия. Жалко только, что Торпедо в РПЛ без Игнашевича выбрался.
Что касается Оренбурга.... забрал свой абонемент на сезон и был приятно удивлён очереди за абонементами. Эта та очередь, которая радует!😊⚽ и вот так выглядит теперь наш обновлённый стадион! Красавец!
Ну во первых, радует, что на этот раз без произвола футбольных чиновников и подковёрных игр РФС прошло принятие команд ФНЛ в РПЛ (прошлый год и вспоминать не хочу). Хотя.... Факел, был на волоске, но всё-таки справедливость восторжествовала, и Факел получил возможность попробовать свои силы в высшем дивизионе после долгого отсутствия. Жалко только, что Торпедо в РПЛ без Игнашевича выбрался.
Что касается Оренбурга.... забрал свой абонемент на сезон и был приятно удивлён очереди за абонементами. Эта та очередь, которая радует!😊⚽ и вот так выглядит теперь наш обновлённый стадион! Красавец!