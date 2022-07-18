Аршавин уверен, что «Зенит» заберёт Захаряна. Арсену, как и Пиняеву, лучше отказаться

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18 июля 2022, 13:29

Молодому поколению нужно в Европу.

Руководитель «Зенита» не считается с «Динамо»

Аршавин, обжившись в роли футбольного эксперта, радовал едкими, но вменяемыми оценками. А вот когда у заместителя генерального директора «Зенита» и человека, который де-факто выполняет функции спортивного директора, пробивается высокомерие, то слышим от легенды странные слова:

Я обещал, что «Зенит» пока не будет трогать Захаряна? Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать… пока мы придем за ним [смеется]. Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождем, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его. Пока у Захаряна все складывается хорошо. Не думаю, что в данной политической ситуации кто-то в Европе захочет его взять. Поэтому ему нужно здесь прибавлять, потом перейти в более элитную команду в России, и мы отправим его в Европу.

Во-первых, не надо выдумывать. Даже американцам плевать на паспорта сильных спортсменов, футболистами РПЛ интересуются в Европе. Овечкин спокойно участвует в жизни любимого «Динамо», а затем возвращается в тоже родной Вашингтон. Во-вторых, Аршавин зря сказал, что у «Зенита» нет денег. Этим воспользуются агенты Вендела и компании, получили рычаг для шантажа.

В-третьих, что значат фразы «придем за ним» и «обещал не трогать»? Мнение «Динамо» важно, Захарян не холодильник, который решили украсть. Опять же, можно продлить контракт на много лет, тогда цена наоборот вырастет. Арсен – живой человек, не раз заявлял, что мечтает о вызове на западе, а не миллионах за спиной у Клаудиньо и Малкома. Захарян остался в РПЛ , поскольку ему мало лет, всего девятнадцать.

Западные клубы сомневаются в стабильности, годик выждут. Но не стоит переходить в «Зенит», который не смог спокойно покинуть сам Аршавин. Захарян, если продолжит прогрессировать в РПЛ , должен сразу перебираться в элитную лигу. А потратит два-три года в «Зените» и столкнется с теми же преградами, что Кокорин, Аршавин и Кержаков. Чтобы заиграть, нужно уезжать рано, как Головин в «Монако».

Захарян мог достаться чемпионам за копейки

Уткин правильно напомнил, что Захарян был на просмотре в «Зените», когда уходил из академии имени Коноплёва. Арсен ведь воспитанник «Крыльев Советов», его нашли скауты «Динамо» всего пять лет назад. Изначально армянский папа отвез парнишку в Санкт-Петербург. И как там поступили с игроком? Так же, как с воспитанником петербуржцев Обляковым. Никто не дрался за Арсена. Лишь в «Динамо» предложили просмотр.

Агрессивная политика отбора юных игроков – когда клубы с порога считают детей собственностью и предлагают кланяться в ноги, не раз срывала переговоры. Скольких стабильных основных футболистов для сборной воспитал «Зенит» за десять лет? Скольких центрбеков поставила академия основе клуба, когда Ракицкий ушел, а Ловрен начал вредить в основе? Платят даже за тех, кто шел в руки бесплатно.

Хорошо, что Захарян не попал в «Зенит». Получили бы Соловьева 2.0, максимум – нового Мостового. Это как «Спартак» и «русский Месси». На днях Давыдов перешел в «Химки», где его остроумно представили в настоящей футболке Лионеля, Глушаков одолжил из личной коллекции. Давыдов сейчас это 27-летний нападающий, который докатился до «Знамени Труда». А помните Ананидзе? «Спартак» его для топ-5 тоже не подготовил.

Нельзя навредить новому поколению молодых футболистов из РПЛ . Игроки симпатичные, хотя некоторым подходит характеристика, выданная Ахметову. Ильзат работает слишком медленно, чтобы его подписал клуб из Серии А или Бундеслиги, а не «Краснодар». Захаряну, Пиняеву и остальным нужно думать о выносливости и учиться играть в высоком темпе. Вчера против «Ростова» Арсен откровенно потерялся, но это лишь один неудачный матч.

А вот «девятка» «Крыльев Советов» Пиняев теперь в старте. Осинькин грамотно подводит 17-летнего подростка к основе, но после Самары атакующему хавбеку не нужны клубы из Москвы или «Зенит». Надо уезжать сразу, пусть и не в МЮ . Семак гонится за результатом, в его команде не готовили Дзюбу для английского футбола. Кузяев даже свободным агентом не смог уехать. Обидно, ведь второй жизни нет ни у Далера, ни у Арсена.

Не адаптируются юными – не добьются успехов

Возраст имеет значение в футболе. Над бедным ветераном Роналду смеется «Спартак», даже ему тяжело найти новый клуб. От форварда отказались «Бавария» и ПСЖ . Если самые талантливые в РПЛ побегут на скамейку «Зенита» за спины латиноамериканцам, ведь там зарплата и высокие шансы на трофеи, то проиграют все. Петербуржцам комфортно в роли иностранного легиона, который поддерживают Чистяков, Сергеев и российский голкипер.

Пусть не сбудется самоуверенный план Аршавина о захвате Захаряна. «Зенит» не подготовил к элитной лиге ни Дзюбу, ни Халка, ни Данни, ни многих других. Витсель в Бундеслигу и Примеру попал после Китая, но это исключение. Паредес играл в Серии А до Парижа. Вендела с руками не отрывают «Милан» или «Севилья». О Клаудиньо и Барриосе не мечтают в Риме или Дортмунде, хотя легионеров Семака можно выманить со скидкой, идеальный момент.

«Зенит» в особе Аршавина переоценивает родной клуб как площадку для подготовки стабильных футболистов для Европы. Захарян, Пиняев, Сафонов, Глебов или Баринов должны сделать все, чтобы попасть в крутую лигу в обход «Спартака» и «Зенита». Это выгодно сборной России, те же датчане и хорваты не играют дома. Выгодно РПЛ , поскольку надо учиться зарабатывать на трансферах. А, как сказал Аршавин, больших денег нет даже у «Зенита».

Но оставлять парня талантов Захаряна в РПЛ – ломать естественный ход современной футбольной истории. Де Брюйне не мог всю жизнь провести в «Генке». Да, не заиграл в «Челси», но проявил себя в «Манчестер Сити». Захарян тоже не всюду закрепится, но уедет рано и где-то заиграет. Это как Де Кетеларе, не нужно ему торчать в «Брюгге». Пора в «Милан», чтобы расти. Захаряна можно сравнивать с Шарлем, оба любят свободу.

Нельзя законсервировать РПЛ и получить более сильную версию лиги, чем в мире, где Захарян и Пиняев уедут, а их места займут новые молодые россияне, которым пора активно доверять. Жаль лишь, что проблема не строго в политике «Зенита», который предпочитал срывать продажи игроков и закупался россиянами, поскольку мог. «Спартак», «Динамо» или ЦСКА тоже не сильны в своевременных успешных расставаниях.

Всем пора подучиться, как и «Краснодару» с «Локомотивом». Нельзя десятилетиями повторять одни и те же ошибки в надежде на иной результат. Плохо, что таланты поколения Аршавина не были готовы к западному футболу. Многие сильные, вроде Жиркова, банально не адаптировались. Захарян или Пиняев из другой эпохи, но даже хоккей четко отвечает на вопрос, куда надо уезжать, если желаешь добра талантливому спортсмену.

В сильнейшие лиги мира в конкретном виде спорта. Испортить такого парня, как Захарян – совершить преступление против футбола. Впрочем, растущего Сафонова, Пиняева, даже Облякова, если Федотов направит его к прогрессу, формула тоже касается. Не все одинаково одаренные от природы. Но каждого достойного игрока нужно испытать в топ-5. Вернуться никогда не поздно, а не уедут – будут жалеть до конца жизни.