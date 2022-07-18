Урунов не хочет идти на понижение зарплаты, если уйдёт в аренду

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18 июля 2022, 10:41

Несколько клубов заинтересованы в аренде полузащитника «Спартака» .

По данным источника, сложность в переговорах заключается в том, что Урунов не хочет идти на понижение заработной платы, если уйдёт в аренду в другую команду.

«Спартак» не намерен полностью выплачивать зарплату полузащитнику, а другие клубы не могут удовлетворить финансовые запросы игрока. По этой причине «красно-белые» заинтересованы в продаже, а не в аренде Урунова.