Урунов не хочет идти на понижение зарплаты, если уйдёт в аренду

Несколько клубов заинтересованы в аренде полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
По данным источника, сложность в переговорах заключается в том, что Урунов не хочет идти на понижение заработной платы, если уйдёт в аренду в другую команду.
«Спартак» не намерен полностью выплачивать зарплату полузащитнику, а другие клубы не могут удовлетворить финансовые запросы игрока. По этой причине «красно-белые» заинтересованы в продаже, а не в аренде Урунова.
Спросите Вы у чайхана.
Спросите Вы у чайхана.
Кто такой Урунов??? Просто никто, а уже пальцы гнет. Избаловали молодежь до неприличия. Не нравится в России, пусть едет в свой Узбекистан, там вообще за спасибо играть будет.
Кто такой Урунов??? Просто никто, а уже пальцы гнет. Избаловали молодежь до неприличия. Не нравится в России, пусть едет в свой Узбекистан, там вообще за спасибо играть будет.