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Урунов не хочет идти на понижение зарплаты, если уйдёт в аренду

18 июля 2022, 10:41

Несколько клубов заинтересованы в аренде полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

По данным источника, сложность в переговорах заключается в том, что Урунов не хочет идти на понижение заработной платы, если уйдёт в аренду в другую команду.

«Спартак» не намерен полностью выплачивать зарплату полузащитнику, а другие клубы не могут удовлетворить финансовые запросы игрока. По этой причине «красно-белые» заинтересованы в продаже, а не в аренде Урунова.

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Все комментарии
протон
протон
18 июля в 23:34
Вещи в ГУМе сами себя не купят, знаете ли
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 июля в 15:38
Надо же как этот барыга Газизов нам с Уруновым подсуропил !!! Хрен выгонишь .
osminog_vasya
osminog_vasya
18 июля в 15:27
На кой шайтан узбек в*йна?
Спросите Вы у чайхана.
альсато
альсато
18 июля в 14:35
Проси больше-есть шанс получить хоть, что то))))
Naherger
Naherger
18 июля в 13:58
А по мне так этот таджик клал на футбол. Он золотую жилу нашел. А на те бабки которые он ещё получит по контракту,он у себя на родине целый город купит
112910415
112910415
18 июля в 13:39
игрок настолько гениален, что только ПСЖ потянет его зарплату !
ABir
ABir ответ bsww (раскрыть)
18 июля в 13:33
Урунова привел в Спартак Газизов, поэтому будут отрабатывать контракт по полной, а потом еще судиться. Узнаю подходы Газизова. Через Урунова свою долю от Спартака будет выбивать.
Carl Lewis
Carl Lewis
18 июля в 13:15
Значит будет не играть.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 12:31
Если учесть , что Газизов его хозяин , то тут все понятно . Видно размер отстежки , ему положенной, его не устраивает.
Кто такой Урунов??? Просто никто, а уже пальцы гнет. Избаловали молодежь до неприличия. Не нравится в России, пусть едет в свой Узбекистан, там вообще за спасибо играть будет.
bsww
bsww
18 июля в 11:29
Уж не Газизов ли ему оклад подписывал?
cska59
cska59
18 июля в 11:00
Вот же какой жадный юноша.
ДСА
ДСА
18 июля в 10:50
Значит будет не играть, а получать большую зарплату на скамейке.
sv_1969
sv_1969
18 июля в 10:42
Супер пупер игрочина)))
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