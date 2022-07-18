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Аршавин заявил, что в будущем «Зенит» подпишет Захаряна

18 июля 2022, 11:17

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе в питерский клуб полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Я обещал, что «Зенит» пока не будет трогать Захаряна? Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать… Пока мы придем за ним (смеется). Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождем, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его.

Пока у Захаряна все складывается хорошо. Не думаю, что в данной политической ситуации кто-то в Европе захочет его взять. Поэтому ему нужно здесь прибавлять, потом перейти в более элитную команду в России, и мы отправим его в Европу.

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Все комментарии
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
18 июля в 23:26
На сегодняшний день, Захарян в Зените был бы игроком ротации (как Мостовой и Бакаев). В Динамо есть возможность ещё прибавить в мастерстве и уверенности.
112910415
112910415
18 июля в 14:44
бандерлоги, ближе !
Бубнин
Бубнин
18 июля в 14:40
Рано или поздно ты услышишь смех Аршавина за дверью. Это "Зенит" пришел взять тебя..
Naherger
Naherger
18 июля в 13:56
Ага,вы отправите, как же.
Более статусная...😂 Убрать бабки Газпрома - куда денется ваш престиж?
Птица Феникс
Птица Феникс
18 июля в 13:17
А он не хочет.
альсато
альсато
18 июля в 12:41
ну давайте спросим любого из молодых (и не очень) футболистов: Хотел бы ты играть за Зенит?..А теперь и думайте..почему они отвечают: ДА!))))
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 12:34
Ненасытный "крокодил" присмотрел очередную жертву.
A.S.A
A.S.A
18 июля в 12:22
К сожалению деньги сейчас решают многое....и не стоит исключать, переход Арсена в Зенит....
Зенит пользуясь случаем, вожет собрать всех более мение хороших российских игроков, и стать базовым клубом для Сборной России!
Capral
Capral
18 июля в 12:18
Ну а чего не перейти в Зенит, у них же форма не красная. Ведь именно это главное для молодых динамовцев....
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 11:53
Осталось подписать только Захаряна и Орлова, а так уже всех "переписали"!))
Kolenok
Kolenok
18 июля в 11:49
За 50т. руб. возьмут,этой конторе не привыкать.
stanichnik
stanichnik
18 июля в 11:46
Может даже и платить не придется, а перейдет бесплатно свободным агентом.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
18 июля в 11:44
А Захарян в курсе?
ZIBO rock
ZIBO rock
18 июля в 11:42
Так и ищут халяву!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ we5mkgc4wuzs (раскрыть)
18 июля в 11:35
Захарян, кстати, воспитанник "Крыльев Советов", если что, и тоже оттуда перебрался в "Динамо"))
Zenit_84
Zenit_84
18 июля в 11:34
Истину глаголит. Так и будет)
we5mkgc4wuzs
we5mkgc4wuzs
18 июля в 11:21
а воспитать своего не пробовал?..
Гость
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