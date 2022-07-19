Директор «Локомотива» по медицине рассказал о восстановлении Жемалетдинова

Директор «Локомотива» Хорхе Рентериа по медицине рассказал о восстановлении полузащитника команды Рифата Жемалетдинова.
Он в порядке. В конце июня ему сделали операцию в Барселоне. Сейчас он активно восстанавливается, его состояние намного лучше.
Мы ожидаем, что он вернется в Баковку на этой неделе. Он получит полную медицинскую поддержку здесь. Во второй половине сезона он сможет вернуться на поле.
Обычно восстановление от такой травмы занимает достаточно времени. Но у нас есть технологии, которые мы будем использовать, чтобы восстановление Рифата проходило успешно.
Мы будем проводить анализы, чтобы отслеживать прогресс его восстановления. Мы хотим, чтобы травма не имела каких-то последствий.
Локомотива снова самая основная проблема в отсутствии форварда. Надеюсь будут использовать Карпукаса в роли ЦАПа, всё чаще замечаю что играть ему надо выше в связке с Бека.
Локомотива снова самая основная проблема в отсутствии форварда. Надеюсь будут использовать Карпукаса в роли ЦАПа, всё чаще замечаю что играть ему надо выше в связке с Бека.