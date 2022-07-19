Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Директор «Локомотива» по медицине рассказал о восстановлении Жемалетдинова

19 июля 2022, 11:39

Директор «Локомотива» Хорхе Рентериа по медицине рассказал о восстановлении полузащитника команды Рифата Жемалетдинова.

Он в порядке. В конце июня ему сделали операцию в Барселоне. Сейчас он активно восстанавливается, его состояние намного лучше.

Мы ожидаем, что он вернется в Баковку на этой неделе. Он получит полную медицинскую поддержку здесь. Во второй половине сезона он сможет вернуться на поле.

Обычно восстановление от такой травмы занимает достаточно времени. Но у нас есть технологии, которые мы будем использовать, чтобы восстановление Рифата проходило успешно.

Мы будем проводить анализы, чтобы отслеживать прогресс его восстановления. Мы хотим, чтобы травма не имела каких-то последствий.

Все новости
Джикия получил травму в матче с «Краснодаром»
Вчера, 21:36
ОфициальноКузяев пропустит 4 недели из-за травмы
Вчера, 15:58
Пиняев: «Всем огромное спасибо, скоро увидимся»
Вчера, 13:31 Фото
Семак — о Кузяеве: «У Далера травма достаточно серьёзная на первый взгляд»
22 июля
Осинькин: «Пиняев спокойно ушёл с тренировки, реанимации и скорой не было»
22 июля
Восстановление Пиняева может занять полгода. Ему предстоит операция
21 июля
Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:32
Как бы не говорили плохо о нем временами, в той же игре с ЦСКА в прошлом сезоне или нереализованные 2 подряд пенальти, но ощущается что его не хватает. Порой у него прям хорошо так выстреливает то. По факту то потеря
Локомотива снова самая основная проблема в отсутствии форварда. Надеюсь будут использовать Карпукаса в роли ЦАПа, всё чаще замечаю что играть ему надо выше в связке с Бека.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 11:55
Рифата Локо не хватает очень.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 июля в 11:46
Скорейшего восстановления.
ДАША Д
ДАША Д
19 июля в 11:40
Ну хоть не бросили на произвол и то хорошо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 