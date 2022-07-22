Конкурс капитанов РПЛ. Только два легионера, вечный Акинфеев и проигрывающие конкуренцию

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вчера, 17:57

У кого повязка на плече?

«Зенит» = Деян Ловрен (Хорватия) или Дуглас Сантос (Бразилия)

«Зенит» — один из двух клубов Премьер-Лиги, где капитанскую повязку носит легионер. Деян Ловрен стал официальным капитаном «сине-бело-голубых» после всего лишь четырех месяцев в клубе, чему поспособствовал скандал с участием Артёма Дзюбы. Однако в этом году хорватский защитник на поле еще не появлялся, а команду на матчи выводит серьезный бразилец Дуглас Сантос.

«Сочи» = Сослан Джанаев (Россия) или Ибрагим Цаллагов (Россия)

Похожая ситуация в «Сочи», где первый капитан Сослан Джанаев, возможно, будет нечастым гостем на поле. Во всяком случае, в первом туре против «Торпедо» в воротах играл Денис Адамов, оставивший капитана на скамейке запасных. Отличительный знак оказался на плече Ибрагима Цаллагова.

«Динамо» = Даниил Фомин (Россия)

В «Динамо» в межсезонье сменился капитан, причем ответственное решение принял новый главный тренер Славиша Йоканович, назначивший на ответственный пост Даниила Фомина. Опытный Антон Шунин удивился, но заявил, что намерен уважать любое решение тренерского штаба. Шунин был капитаном «Динамо» на протяжении шести лет.

«Краснодар» = Матвей Сафонов (Россия)

Впервые Сафонов примерил капитанскую повязку в «Краснодаре» еще в 2020 году, а сегодня 23-летний Матвей — один из самых молодых капитанов Российской Премьер-Лиги, только один коллега по должности в чемпионате младше Сафонова.

ЦСКА = Игорь Акинфеев (Россия)

В свою очередь 36-летний Игорь Акинфеев — самый пожилой и опытный капитан в РПЛ . Впервые легендарный голкипер «армейцев» был избран капитаном ЦСКА в далеком 2008 году, таким образом, он носит капитанскую повязку родного клуба уже почти полтора десятилетия. Игорь Акинфеев провел в ранге капитана ЦСКА больше 500 матчей, и останавливаться на достигнутом в обозримом будущем не намерен. Абсолютная легенда «красно-синих» и всего российского футбола.

«Локомотив» = Гильерме (Россия) или Дмитрий Баринов (Россия)

У Гильерме не столь внушительный, но тоже весомый опыт выступлений за «Локомотив», в том числе в качестве капитана. Собственно, вратарь остается официальным капитаном «железнодорожников», звания его никто не лишал, а вот места в составе лишил юный Даниил Худяков, который на сегодняшний день выигрывает конкуренцию у опытного бразильца, поигравшего за сборную России. В связи с этим отличительный знак достался Дмитрию Баринову, который мог уйти этим летом, но остался в «Локо».

«Ахмат» = Андрей Семенов (Россия)

Ожидалось, что у «Ахмата» с нового сезона сменится капитан из-за конфликта между Андреем Семеновым и Андреем Талалаевым. Однако за межсезонье тренер и опытный футболист сумели уладить разногласия, и на матч первого тура против «Спартака» Семенов вышел в привычном статусе.

«Крылья Советов» = Александр Солдатенков (Россия)

Солдатенков присоединился к «Крылышкам» в 2020 году и почти сразу стал капитаном. Сам 25-летний защитник говорит, что его главное качество — ответственность, а еще он не боится разговаривать с руководством, признается, что приходилось выбивать двойные премиальные для команды.

«Ростов» = Данил Глебов (Россия)

А вот и самый молодой капитан в Премьер-Лиге, Глебову всего лишь 22 года, но он выглядит не по годам зрелым парнем, да и не только выглядит, раз сумел завоевать расположение Валерия Карпина в столь юном возрасте. Наверное, сказывается и знаменитый сибирский характер: Данил — уроженец Томска и воспитанник томского футбола.

«Спартак» = Георгий Джикия (Россия)

«Спартак» и стабильность связывает только одинаковая первая буква двух этих слов, однако на капитанском мостике «красно-белых» давно царит стабильность: Георгий Джикия уже больше трех лет выходит на поле с капитанской повязкой.

«Пари Нижний Новгород» = Кирилл Гоцук (Россия)

Центральные защитники вообще нередко становятся капитанами. Компанию Ловрена, Семенова, Солдатенкова и Джикии дополняет Кирилл Гоцук из «Пари НН», который недавно признался, что в детстве болел за «Спартак».

«Урал» = Эрик Бикфалви (Румыния)

А вот и второй капитан-легионер после зенитовцев. Предыдущий капитан «Урала» Денис Кулаков покинул команду после 24 февраля, вместо него назначили Эрика Бикфалви, что абсолютно справедливо. Румынский футболист годами тащит «Урал», он как никто другой заслужил знак отличия.

«Химки» = Дмитрий Тихий (Россия)

Еще один центрбек в коллекции капитанов клубов Российской Премьер-Лиги.

«Торпедо» = Александр Рязанцев (Россия) или Артем Самсонов (Россия)

Рязанцев не нуждается в представлениях: Александр становился чемпионом России с «Рубином» и «Зенитом», забивал в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу» и извинялся за пирожки. Сейчас вернулся в Премьер-Лигу в составе «Торпедо», где занимает должность капитана. Правда, в стартовый состав на первый тур Рязанцев не попал, а повязку передал воспитаннику «Торпедо» Артему Самсонову, который уже успел пообещать, что его команда сохранит прописку в РПЛ .

«Факел» = Руслан Магаль (Россия)

Руслан Магаль — уроженец Воронежа, до 30 лет он выступал только в низших российских лигах, а неделю назад дебютировал в РПЛ , да еще и в качестве капитана «Факела».

«Оренбург» = Андрей Малых (Россия)

Малых присоединился к «Оренбургу» (тогда еще «Газовику») в 2010 году, а капитанскую повязку носит с 2017-го. Уже трижды в качестве капитана «Оренбурга» поднимался с командой в Премьер-Лигу и дважды вылетал. Местная легенда.