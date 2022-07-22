Жоау Канселу стал «семёркой» «Ман Сити». Необычные истории с номерами в футболе

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вчера, 12:38

Буффон, Давидс и «1+8» от Саморано.

Жоау Канселу — № 7 в «Манчестер Сити»

После перехода в «Челси» Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити» освободился козырный номер. Впрочем, «семерка» недолго грустила без хозяина, ее забрал Жоау Канселу. Яркий, техничный и атакующий, но все-таки крайний защитник. Многие игроки на этой позиции носят №7 на спине? Очередное подтверждение, что в команде Хосепа Гвардиолы царит демократия, подчеркнуто уравнивающая всех членов команды. Правда, фанаты не оценили такой выбор клуба и Канселу, «Ман Сити» даже пришлось скрывать оскорбительные и саркастичные комментарии в социальных сетях.

Асамоа Гьян — № 3 в сборной Ганы

Третий номер для защитников? Лидер атак сборной Ганы начала XXI века не согласен, более того, Асамоа нередко дублировал «тройку» на футболке в своей прическе — выкрашивал цифру на виске. Однажды Гьян объяснился:

Футболку с третьим номером я носил подростком в Гане в то время, когда формировался мой талант и характер. Когда вы должны поднять что-то тяжелое, то считаете до трех прежде, чем приступить. Если вы хотите кого-то предупредить, то делаете одно замечание, второе, а на третий раз начинаете действовать.

Убедительно растолковал? Кстати, Асамоа Гьян является рекордсменом сборной Ганы по количеству сыгранных матчей (109) и забитых голов (51), но и свой промах с пенальти в матче с Уругваем на ЧМ -2010 он будет помнить до конца дней. Мог вывести «черных звезд» в полуфинал чемпионата мира.

Джанлуиджи Буффон — № 88 в «Парме»

На протяжении большей части карьеры в «Ювентусе» и сборной Италии Буффон играл под первым номером, как и положено вратарю, правда, после возвращения в «Старую Синьору» из ПСЖ взял 77-й, но в начале карьеры у Джиджи был куда более скандальный номер из двух одинаковых цифр. № 88 имеет прочные связи с неонацизмом, а еще у Буффона по молодости была майка с надписью «Смерть трусам» («Boia chi molla»), эту фразу использовали в качестве лозунга последователи Бенито Муссолини. Отмазывался Джанлуиджи хитро, но не слишком убедительно:

Я выбрал № 88, потому что это число похоже на четыре шара. А в Италии мы все знаем, что значит иметь «шары»: сила и решительность. На самом деле, я бы предпочел № 00, но лига сказала мне, что это невозможно.

Руй Патрисиу — № 11 в «Вулверхэмптоне»

Сейчас у португальского вратаря в «Роме» вполне стандартная «единичка», но еще недавно он играл под двумя «единичками» в «Вулверхэмптоне», хотя № 11 больше подходит для нападающего. И это не блажь Патрисиу. До прихода Руя в «Вулверхэмптон» № 1 принадлежал Карлу Икеме, у которого была диагностирована лейкемия, ставшая причиной преждевременного завершения карьеры. Патрисиу решил не брать первый номер то ли из благородства, то ли из суеверий, а так как у второго и третьего вратарей «волков» были № 21 и № 31, Руй взял № 11, чтобы было красиво и понятно, кто есть кто. Но какими бы ни были причины, номер весьма необычный для голкипера.

Иван Саморано — № 1+8 в «Интере»

«Иван Грозный» на протяжении всей карьеры играл под «девяткой», что соответствовало его позиции на поле — центральный нападающий. Но куда важнее тот факт, что № 9 Иван носил в память об отце, которого потерял в 13 лет: Саморано-старший тоже играл в футбол и тоже под № 9. Однако в 1998 году «Интер» подписал звездного Роберто Баджо, и спортивный директор Сандро Маццола позвал чилийца на разговор, в котором попросил Саморано уступить свою «девятку» Роналдо, чтобы тот в свою очередь передал «десятку» Баджо. Чилийцу предложили любой номер с цифрой 9 на конце, но он поступил иначе: взял № 18 и договорился с клубом, что между двумя цифрами появится знак «+». Под столь необычным номером Саморано на протяжении двух сезонов выходил на поле в Серии A и даже в Лиге чемпионов.

Эдгар Давидс — № 1 в «Барнете»

Эдгар Давидс — знаковый футболист для всех, кто полюбил футбол в 90-е годы прошлого века. Впечатляющая манера игры в опорной зоне, за которую голландец получил прозвище «Питбуль», и яркая внешность, дополненная серебряно-оранжевыми солнцезащитными очками Nike, которые Эдгар носил постоянно. Шансов не заметить или не запомнить Давидса не оставалось. Он выиграл Лигу чемпионов с «Аяксом», семь лет провел в «Ювентусе», где носил № 26, а потом успел поиграть за «Барселону», «Интер» и «Тоттенхэм».

На закате карьеры Давидс присоединился к английскому «Барнету» на правах играющего тренера и выдал себе первый номер. Эдгар утверждал, что стоит у истоков «нового тренда», согласно которому номера в футбольной команде будут распределяться не по позиционному принципу, как раньше. Но что-то пошло не так: с «единичкой» на спине Давидс схлопотал три удаления в первых восьми турах чемпионата (Лига 2), после чего решил завершить карьеру и сосредоточиться на тренерских обязанностях. В чем тоже не преуспел.

Вне конкурса. Усэйн Болт — № 9.58 в благотворительном матче

Ямайский легкоатлет по прозвищу «Молниеносный» не скрывает своей любви к футболу, и он сам не прочь попинать мяч, даже пытался начать футбольную карьеру. В прошлом году Усэйн принимал участие в благотворительном матче под эгидой «Unicef» и вышел на поле «Этихада» в футболке под номером 9.58. Эти цифры — мировой рекорд Болта в секундах в спринте на 100 метров. Знаменитый бегун пренебрег футбольным этикетом и похвастался своим достижением, использовав в качестве номера дробное число.