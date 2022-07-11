Неймар посетил показ мод, Камавинга стал моделью. Как провели выходные известные футболисты

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11 июля 2022, 09:00

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Очередная подборка самых интересных постов футболистов в соцсетях.

и весело проводят отпуск.

Форвард «Реала» сходил к повару Нусрету.

же предпочитает блюда Бурака.

Футболист «Барселоны» следит за модой, на этот раз он выбрал необычную балаклаву.

поиграл в футбол на пляже с отдыхающими.

Также француз удивил всех появлением на подиуме.

Полузащитник «Баварии» показал свой роскошный отдых.

еще не нашел себе новый клуб, но зато нашел хорошее настроение во время отпуска с женой.

Легендарный показал своего железного друга.

А из «Атлетико» тоже не остался без компании.

Полузащитник «Манчестер Сити» покатался на канатке.

решил не отставать от товарища.

Форвард ПСЖ посетил показ мод в Париже.

Легендарный — фанат «Симпсонов»

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