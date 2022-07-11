Неймар посетил показ мод, Камавинга стал моделью. Как провели выходные известные футболисты

Очередная подборка самых интересных постов футболистов в соцсетях.
Кевин Де Брюйне и Вирджил ван Дейк весело проводят отпуск.
Форвард «Реала» Карим Бензема сходил к повару Нусрету.
Дани Алвес же предпочитает блюда Бурака.
Футболист «Барселоны» Мемфис Депай следит за модой, на этот раз он выбрал необычную балаклаву.
Эдуардо Камавинга поиграл в футбол на пляже с отдыхающими.
Также француз удивил всех появлением на подиуме.
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман показал свой роскошный отдых.
Иско еще не нашел себе новый клуб, но зато нашел хорошее настроение во время отпуска с женой.
Легендарный Кафу показал своего железного друга.
А Маркос Льоренте из «Атлетико» тоже не остался без компании.
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг покатался на канатке.
Эдерсон решил не отставать от товарища.
Форвард ПСЖ Неймар посетил показ мод в Париже.
Легендарный Роберто Карлос — фанат «Симпсонов»
Всем хорошей недели! Берем пример с Луки Модрича!