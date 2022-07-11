Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Неймар посетил показ мод, Камавинга стал моделью. Как провели выходные известные футболисты

11 июля 2022, 09:00
Неймар
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник
00:00 / 00:00

Очередная подборка самых интересных постов футболистов в соцсетях.

Кевин Де Брюйне и Вирджил ван Дейк весело проводят отпуск.

Форвард «Реала» Карим Бензема сходил к повару Нусрету.

Дани Алвес же предпочитает блюда Бурака.

Футболист «Барселоны» Мемфис Депай следит за модой, на этот раз он выбрал необычную балаклаву.

Эдуардо Камавинга поиграл в футбол на пляже с отдыхающими.

Также француз удивил всех появлением на подиуме.

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман показал свой роскошный отдых.

Иско еще не нашел себе новый клуб, но зато нашел хорошее настроение во время отпуска с женой.

Легендарный Кафу показал своего железного друга.

А Маркос Льоренте из «Атлетико» тоже не остался без компании.

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг покатался на канатке.

Эдерсон решил не отставать от товарища.

Форвард ПСЖ Неймар посетил показ мод в Париже.

Легендарный Роберто Карлос — фанат «Симпсонов»

Всем хорошей недели! Берем пример с Луки Модрича!

Конкурс капитанов РПЛ. Только два легионера, вечный Акинфеев и проигрывающие конкуренцию
Вчера, 17:57Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Жоау Канселу стал «семёркой» «Ман Сити». Необычные истории с номерами в футболе
Вчера, 12:38Александр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии8
Куртуа сходил на дискотеку, Лукаку спел песню. Как провели выходные известные футболисты
20 июляЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Агуэро опубликовал фото с Анри из Майами
18 июля Фото
«Тяжёлая работа». Роналду опубликовал фотографию из спортзала
15 июля Фото
«Спартак» выпустил промо к Суперкубку в стиле сериала «Очень странные дела»
08 июля Видео
Сортировать
Все комментарии
Павел Ермак
Павел Ермак
11 июля в 17:03
Круть
Roger Young
Roger Young
11 июля в 15:14
А что за мужик держит Лорьенте на руках?)
Elliada
Elliada
11 июля в 11:47
Я посмотрел Тор 4, разочаровался. За окном 2 дня поливал дождь, поэтому сидел дома. Постирал, сделал уборку в квартире. Так прошли мои выходные. Звезды мне завидуют
sihafazatron
sihafazatron ответ karnager (раскрыть)
11 июля в 11:14
"не смотрите наверх" вроде так
karnager
karnager ответ sihafazatron (раскрыть)
11 июля в 10:46
что за фильм?
sihafazatron
sihafazatron ответ karnager (раскрыть)
11 июля в 10:13
С этим не поспоришь. Недавно фильм смотрел с Ди Каприо, там эта тема фигурирует. Довольно-таки забавное кино
karnager
karnager ответ sihafazatron (раскрыть)
11 июля в 09:58
народ - это стадо. не забывайте
sihafazatron
sihafazatron
11 июля в 09:34
А чем так прославился этот повар, у которого Бенз был? Что теперь почти все футболеры идут к нему видео снимать. А то получается как обычно: кто-то один снял видос с ним и теперь все остальные тупо повторяют
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 