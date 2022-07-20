Куртуа сходил на дискотеку, Лукаку спел песню. Как провели выходные известные футболисты

Очередная порция новостей из закулисья футбольной жизни.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа посетил диджейскую вечеринку.
Футболисты «Ливерпуля» посетили свадьбу Эндрю Робертсона.
Новобранец «Барселоны» Роберт Левандовски в восторге от перехода в каталонский клуб.
Стиляга дня. Полузащитник ПСЖ Марко Верратти.
Игроки «Барселоны» Френки Де Йонг и Мемфис Депай решили позагорать на яхте.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы.
Легенда «Барселоны» Ривалдо вновь стал дедушкой.
Нападающему «Интера» Ромелу Лукаку после возвращения в клуб пришлось спеть песню.
Девушка дня. Спутница бывшего игрока ПСЖ Эсекьеля Лавесси.
Нападающий «Реала» Карим Бензема снова выложил очень стильный ролик о своем отпуске.
Всем хорошего отдыха этим летом! Берём пример с Андреа Пирло.
И с Марко Ван Бастена!