Куртуа сходил на дискотеку, Лукаку спел песню. Как провели выходные известные футболисты

1658296551

20 июля 2022, 08:55

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Очередная порция новостей из закулисья футбольной жизни.

Голкипер «Реала» посетил диджейскую вечеринку.

Футболисты «Ливерпуля» посетили свадьбу Эндрю Робертсона.

Новобранец «Барселоны» в восторге от перехода в каталонский клуб.

Стиляга дня. Полузащитник ПСЖ .

Игроки «Барселоны» и решили позагорать на яхте.

Форвард «Милана» продолжает восстанавливаться после травмы.

Легенда «Барселоны» вновь стал дедушкой.

Нападающему «Интера» после возвращения в клуб пришлось спеть песню.

Девушка дня. Спутница бывшего игрока ПСЖ .

Нападающий «Реала» снова выложил очень стильный ролик о своем отпуске.

Всем хорошего отдыха этим летом! Берём пример с .

И с Марко Ван Бастена!