Низамутдинов провёл 300-й матч за «Шинник»

Нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов провёл 300-й матч за клуб. Это произошло в игре с «Краснодаром-2».
Низамутдинов играет за клуб из Ярославля с 2011 года (с перерывом). Ранее он выступал за «Ротор», «Урал», «Арсенал» Тула, «Балтику», «Химки», «Спартак», «Аланию» и «Енисей».
Это была первая игра «Шинника» в Первой лиге под руководством тренера Вадима Евсеева. Ранее специалист вывел команду из ФНЛ-2.
С этим замыкателем Химки брали ушастых, а сборная России - Кубок мира, дважды. Эльдар дважды получал золотую бутсу )
Очень хочется, чтобы он попал в клуб Федотова, но желательно не в играх с быками)
С этим замыкателем Химки брали ушастых, а сборная России - Кубок мира, дважды. Эльдар дважды получал золотую бутсу )
Очень хочется, чтобы он попал в клуб Федотова, но желательно не в играх с быками)