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Низамутдинов провёл 300-й матч за «Шинник»

19 июля 2022, 19:26

Нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов провёл 300-й матч за клуб. Это произошло в игре с «Краснодаром-2».

Низамутдинов играет за клуб из Ярославля с 2011 года (с перерывом). Ранее он выступал за «Ротор», «Урал», «Арсенал» Тула, «Балтику», «Химки», «Спартак», «Аланию» и «Енисей».

Это была первая игра «Шинника» в Первой лиге под руководством тренера Вадима Евсеева. Ранее специалист вывел команду из ФНЛ-2.

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Все комментарии
протон
протон
20 июля в 00:48
В менеджере 2007 года он был со средним талантом, но шёл вообще в любую команду, даже в Спартак из Анапы , а потом раскачивался - мама, не горюй)
С этим замыкателем Химки брали ушастых, а сборная России - Кубок мира, дважды. Эльдар дважды получал золотую бутсу )

Очень хочется, чтобы он попал в клуб Федотова, но желательно не в играх с быками)
drug01
drug01
19 июля в 21:17
Хороший результат!!!!
djaich
djaich
19 июля в 21:09
Эльдарик сделал неплохой выбор: в 30 лет перешел в Шинник и всё равно успел стать вторым бомбардиром в истории команды еще и с годовым перерывом в Енисее. Неизвестно сможет ли он выйти на первое место, но до сих пор играет как в своё удовольствие, так и на пользу клубу одновременно.
нечитайло
нечитайло
19 июля в 20:09
Пример для подражания
shlomo2
shlomo2
19 июля в 19:34
Хороший показатель.... но возраст уже...
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