Низамутдинов провёл 300-й матч за «Шинник»

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19 июля 2022, 19:26

Нападающий «Шинника» провёл 300-й матч за клуб. Это произошло в игре с «Краснодаром-2».

Низамутдинов играет за клуб из Ярославля с 2011 года (с перерывом). Ранее он выступал за «Ротор», «Урал», «Арсенал» Тула, «Балтику», «Химки», «Спартак», «Аланию» и «Енисей».