Первый тур РПЛ замаскировал катастрофу. Тренеры убедились, что лучшая оборона – атака

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19 июля 2022, 10:01

Парадокс – закрытая лига лишилась защиты.

В атаке огорчили «Зенит» и аутсайдеры

Суммарное качество всех моментов в первом туре xG высокое — 24.85. Забили все команды именно 24 мяча, в среднем по три на игру. Приличный показатель, в прошлом сезоне на дистанции выжали 2.66, и это тоже невероятно много. Атака была сильнее, чем оборона. Говорит ли это о прогрессе РПЛ ? Скорее о том, что уровень игры изменился. Когда Семак рассуждает о гипотетическом матче «Зенита» Спаллетти против своего, то признает, что состав с Гараем, Кришито, Витселем, Халком и Данни был сильнее, чем нынешний. ЦСКА , «Локомотив» или «Спартак» тоже не располагают самым сильным составом за десятилетия. Не удивительно, что моменты создавали 12 команд из 16 – низкий xG только у «Зенита», «Урала», «Пари НН» и «Торпедо». Даже «Спартак», хотя увидели привычный ступор с последним пасом – два удара в створ, организовывал подходы в меньшинстве. А новичок «Факел», которому часто отводят 16-е место в РПЛ , создал в Краснодаре больше качественных шансов, чем хозяева поля. Многие неплохо сыграли в атаке.

Вратари и промахи лишили десятка голов

«Химки» могли забить «Зениту» на гол или даже два больше, у Руденко были моменты. ЦСКА по сумме шансов – три десятка ударов, претендовал на четыре-пять мячей. «Крылья Советов», невзирая на четыре точных удара, шли на пятый и шестой голы, чего стоит только промах Глушенкова с вратарской. Да и «Оренбург» не использовал роскошный момент – Воробьев не попал в ворота. Тренер ЦСКА Федотов не случайно после матча не сиял от счастья, а спокойно прокомментировал уверенную победу: нужно работать над концентрацией. В первом туре выручали голкиперы – Селихов, Шунин и Сафонов выделились, но чаще можно говорить о явных промахах атакующих игроков. «Ахмат» играл в большинстве, у Трошечкина, Ильина и Агаларова были шансы, чтобы победить «Спартак». «Ростов» не создавал весомые для алгоритмов шансы пачками, но владел преимуществом, Щетинин с Глебовым могли лучше сыграть в чужой штрафной площади. У «Локомотива» центральный защитник Фассон чудом не забил. А Кордоба в Краснодаре снова не реализовал пенальти. Если суммировать, то зрители легко могли увидеть на 18 голов больше. Настоящее безумие, свыше 5 голов в среднем за игру. Даже без статистических аномалий легко наиграли на еще 8 мячей, получается 32 гола за тур, 4 в среднем за игру.

Дефицит оборонцев – очевидная причина

Понятно, что привело к такому футболу. У «Спартака» нет Жиго, больше нет тройки центральных. Рыбуса не страховали, вот он и нарушал правила. Джикия бегал за двоих, но Селихову это не сильно помогло. Хлусевич пускал игроков за спину, в защите он не силен. У «Динамо» катастрофа – Кутицкий без опыта, Паршивлюк, фланговый защитник, в центре. Повезло, что «Ростов» давил, искал ширину, но добрался до цели лишь раз после стандарта. У «Зенита» в обороне сыграл новичок Родригао, который привык к тройке центральных в «Сочи». Ему было тяжело. Даже у ЦСКА , хотя Бикфалви отрезали от передач, у Зайнутдинова нашлись помарки, пока «армейцы» не нарастили количество ударов по чужим воротам. Казахский футболист не центральный защитник, все логично. И Обляков не игрок обороны, а вынужденный латераль. В итоге из 15 клубов не пропускал всего один – ЦСКА с Акинфеевым. Но не подумайте, что Набабкин, Дивеев и Зайнутдинов невероятно надежная тройка. Просто «Урал» сыграл не так, как планировал. Солиднее всех в защите поначалу смотрелся «Сочи», а дальше забили сами себе и система «3-4-3» дала сбой на старте второго тайма. Еще можно отметить «Химки», ведь когда у «Зенита» два точных удара за игру, а Малком и Сергеев залетают в антисборную первого тура, то оппонентов чемпионов нужно похвалить. Впрочем, кроме очевидного дефицита кадров – многие команды ищут центральных защитников, есть еще одна причина не столько зрелищного футбола, как игры с большим количеством ошибок обороны.

Нет крутых плеймейкеров и опорников

Две стороны одной медали. Нет качественного последнего паса – многие перспективные атаки, невзирая на слабую защиту, не заканчиваются голами. Но рядом с тем у многих команд нет качественных разрушителей, вроде Канте времен «Лестера» и первого сезона в «Челси». Поэтому видим достаточно самих подходов. В первом туре по пять моментов создали Миранчук и Медина, их вообще не останавливали. Коваленко из «Крыльев Советов» и Ломовицкий из «Химок» отдали по 4 передачи под удар, но таких игроков еще семеро. Но давайте объективно смотреть на список успешных диспетчеров. Там 17-летний Пиняев. Коваленко сейчас восемнадцать лет. Сперцян старше, но «десятка» команды Сторожука – молодой 22-летний игрок. Босниец из «Оренбурга» Иван Башич пожил двадцать лет. «Стариками» среди успешных плеймейкеров стали Обляков, Чалов и Ежов, а им всего по двадцать четыре года. У «Спартака» после ухода Бакаева в «Зенит», где в прошлом сезоне больше всех моментов создал не старый вингер Малком, остался 22-летний Игнатов.

Кабелла, Шиманьски, Ларссон, Хакшабанович, Крыховяк, Классон, Кварацхелия и травмированный Жемалетдинов не будут в ближайшие месяцы радовать голевыми передачами в РПЛ . Одновременно даже к Барриосу в опорной зоне были вопросы. Неслучайно его страховали переводом Дугласа в середину поля, а затем экспериментировали с позициями Вендела и Клаудиньо. Тренеры видят, что класс опорников заставляет искать новичков. Отсюда интерес ЦСКА к молодому чилийцу Мендесу, с которым ведут непростые переговоры. У «Динамо» остался Моро, но как чистый разрушитель хорват слабее, чем Каборе на пике формы – это уже с учетом, что Шарль в Москве оказался не в лучшем состоянии.

Хави Гарсии, Вернблума или Гацкана, когда говорим о середняках, в РПЛ больше нет. Вместе с тем нет зрелых плеймейкеров, кроме одного. Нобоа и швец, и жнец, но ему 37 лет. Ветерану понадобится отдых, а разрушительную работу заберут Ангбан и Цаллагов. Но не у всех команд скауты, как у «Сочи». Констатируя, что с обороной почти у всех проблемы – и это еще Одоевский или Чистяков не на спаде, что может существенно повлиять на состояние обороны самого «Зенита», добавляем вопрос об опорниках. У «Спартака» надежного человека попросту нет, Абаскалю сложно нащупать баланс в игре. Плеймейкеры тоже нужны многим. Даже когда проснется Захарян, «Динамо» нужен еще один человек, который заменит лучшего созидателя РПЛ прошлого сезона Шиманьски.

Где-то найдутся внутренние резервы. У «Ростова» пасы раздавал форвард Полоз. У «Крыльев Советов» после всех потерь большая группа талантливых созидателей. Но так повезет не всем клубам. Да и амбиции на москвичей или «Краснодар» давят сильнее, чем на середняков. Хорошая новость – голов снова будет много, а плохая – результативность не значит, что команды стали сильнее, или что меткая атака заслуженно побеждает грамотную обороны. Скорее тяжело найти качественных разрушителей, «Динамо» вот ставит на молодого парня из Парагвая. Также нужно подождать, пока окрепнут россияне с пасом, ведь такие ребята в наличии.