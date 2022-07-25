«Арсенал» Саранди – «Росарио Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Арсенал» Саранди – «Росарио Сентраль», который состоится 27 июля 2022 года
«Арсенал» Саранди
Команда давно не проигрывала в чемпионате Аргентины, однако очень часто играет в ничью. Перед стартом очередного тура «Арсенал» Саранди занимает 16 место с 12 баллами и отстает от лидера уже на 10 баллов, при этом сыграв на одну игру меньше. Предстоящий матч с не самым стабильным «Росарио Сентраль» оставляет команде хороши шансы проявить себя и набрать важные три балла в этот вечер.
20 июля «Арсенал» Саранди разошелся миром с «Расинг Клуб» (1:1), а 16 числа завершил матч с тем же счетом с «Платенсе» (1:1).
«Росарио Сентраль»
«Росарио Сентраль» изменил ситуацию в чемпионате и стабильно набирает очки уже в трех турах подряд. Тем не менее, коллективу не следует расслабляться, ведь он поднялся только на 20 место с 11 пунктами. Предстоящая встреча с «Арсеналом» Саранди будет сложной, ведь соперник не любит уступать и делает это крайне редко, а потому зрителям, пришедшим на стадион, определенно скучать не придется.
21 июля «Росарио Сентраль» минимально обыграла на своем поле «Ньюэллс Олд Бойз» (1:0), а 16 числа разошелся миром с «Индепендьенте» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» Саранди – 2.45
- Ничья – 3.2
- Победит «Росарио Сентраль» – 3
Статистика
- Шесть из восьми последних матчей «Арсенала» Саранди завершились ничьей
- «Росарио Сентраль» проиграл восемь из десяти выездных матчей за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Арсенал» Саранди выиграл три из пяти домашних встреч у «Росарио Сентраль»
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Обе команды мотивированы и показывают хорошие результаты за последние две недели. Прогнозируем, что в этот раз победитель не будет определен, а клубы поделят очки.