«Арсенал» Саранди – «Росарио Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Арсенал» Саранди – «Росарио Сентраль», который состоится 27 июля 2022 года

«Арсенал» Саранди

Команда давно не проигрывала в чемпионате Аргентины, однако очень часто играет в ничью. Перед стартом очередного тура «Арсенал» Саранди занимает 16 место с 12 баллами и отстает от лидера уже на 10 баллов, при этом сыграв на одну игру меньше. Предстоящий матч с не самым стабильным «Росарио Сентраль» оставляет команде хороши шансы проявить себя и набрать важные три балла в этот вечер.

20 июля «Арсенал» Саранди разошелся миром с «Расинг Клуб» (1:1), а 16 числа завершил матч с тем же счетом с «Платенсе» (1:1).

«Росарио Сентраль»

«Росарио Сентраль» изменил ситуацию в чемпионате и стабильно набирает очки уже в трех турах подряд. Тем не менее, коллективу не следует расслабляться, ведь он поднялся только на 20 место с 11 пунктами. Предстоящая встреча с «Арсеналом» Саранди будет сложной, ведь соперник не любит уступать и делает это крайне редко, а потому зрителям, пришедшим на стадион, определенно скучать не придется.

21 июля «Росарио Сентраль» минимально обыграла на своем поле «Ньюэллс Олд Бойз» (1:0), а 16 числа разошелся миром с «Индепендьенте» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» Саранди – 2.45

Ничья – 3.2

Победит «Росарио Сентраль» – 3

Статистика

Шесть из восьми последних матчей «Арсенала» Саранди завершились ничьей

«Росарио Сентраль» проиграл восемь из десяти выездных матчей за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Арсенал» Саранди выиграл три из пяти домашних встреч у «Росарио Сентраль»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Обе команды мотивированы и показывают хорошие результаты за последние две недели. Прогнозируем, что в этот раз победитель не будет определен, а клубы поделят очки.