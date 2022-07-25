Агаларов будет забивать за «Ахмат», Смолов рвется на знакомый трон. Главные форварды РПЛ-2022/23

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сегодня, 21:32

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата России?

В прошлом сезоне больше всех в Российской Премьер-Лиге забил форвард вылетевшей в Первую лиги «Уфы» Гамид Агаларов, на которого прошлым летом никто не ставил, а вторую строчку в списке лучших бомбардиров занял Матео Кассьерра, присоединившийся к «Сочи» уже по ходу чемпионата. Новый сезон результативные форварды встречают в новых клубах и в числе главных соискателей «Золотой бутсы» РПЛ . А кто составит им конкуренцию?

Гамид Агаларов («Ахмат»)

Прошлый сезон в РПЛ : 19 голов в 29 матчах РПЛ (0.66 гола за игру)

Год назад никто не предполагал, что Гамид Агаларов забьет больше всех в Премьер-Лиге. Ставили на Азмуна, Дзюбу и даже Ларссона, который растворился в красно-белом тумане после одного удачного сезона в РПЛ . Голы Агаларова не помогли «Уфе» остаться в сильнейшей лиге страны, но сам Гамид продолжит играть на высшем уровне за «Ахмат». Новичок пока ни разу не вышел в стартовом составе новой команды, но уже отметился победным голом в игре с «Факелом».

Владимир Сычевой («Оренбург»)

Прошлый сезон: 6 голов в 30 матчах Первой лиги (0.2 гола за игру)

Понятно, что Сычевой в этом списке авансом, но этот аванс он выбил самостоятельно хет-триком в ворота «Урала» после выхода на замену. В прошлом сезоне Владимир забил 6 голов в Первой лиге, а новую кампанию начал с трех голов за 61 минуту в Премьер-Лиге и удостоился сравнений с Дзюбой. Кстати, у Агаларова тоже был не самый впечатляющий сезон в ФНЛ за астраханский «Волгарь» перед тем, как он начал штамповать голы в РПЛ .

Джон Кордоба («Краснодар»)

Прошлый сезон: 6 голов в 15 матчах РПЛ (0.4 гола за игру)

Статусный форвард, но относительно его мотивации остаются сомнения, да и здоровье у Джона, несмотря на внешний вид, далеко не бычье. Начало чемпионата у Кордобы не задалось: в матче с «Факелом» колумбиец не реализовал пенальти, а в игре со «Спартаком» был заменен на 40-й минуте.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Прошлый сезон: 10 голов в 28 матчах РПЛ (0.36 гола за игру)

Лучший бомбардир «Урала» в пяти предыдущих сезонах остается главной надеждой клуба из Екатеринбурга и в новом чемпионате. Стартовали «шмели» неудачно, но сезон длинный, и свои шансы Эрик Бикфалви найдет и реализует.

Максим Глушенков («Крылья Советов»)

Прошлый сезон: 7 голов в 28 матчах РПЛ (0.25 гола за игру)

Глушенков не прижился в «Спартаке», но в «Крыльях Советов» чувствует себя комфортно, а талант Максима никогда не подвергался сомнениям. Любит быть в центре событий и умеет забивать на любой вкус, как показала игра против «Оренбурга» в первом туре. Понятно, что никаких гарантий здесь быть не может, но возраст и статус в «Крыльях Советов» после ухода Сергеева, Сарвели и Зиньковского намекают на то, что этот сезон может стать для Глушенкова прорывным.

Антон Заболотный ( ЦСКА )

Прошлый сезон: 5 голов в 24 матчах РПЛ (0.21 гола за игру)

Владимир Федотов в начале чемпионата дает шансы Федору Чалову, но Антон Заболотный должен рано или поздно выйти из тени и показать все, что умеет. Тем более, под руководством этого тренера он выдал лучший сезон в карьере. Да и конкурент не особенно впечатляет, а больше всех забили за ЦСКА в первых турах Медина и Карраскаль.

Николай Комличенко («Ростов»)

Прошлый сезон: 8 голов в 28 матчах РПЛ (0.29 гола за игру)

У Комличенко за плечами результативные сезоны в Чехии, и хотя в РПЛ ему так разогнаться пока не удавалось, никогда не поздно выдать ударный сезон. Начало чемпионата получилось удачным для форварда «Ростова»: в первом туре огорчил «Динамо», во втором забил «Локомотиву». Дальше — больше?

Александр Соболев («Спартак»)

Прошлый сезон: 9 голов в 26 матчах РПЛ (0.35 гола за игру)

Соболев полезен в первых турах, но пока не забивает за «Спартак». В команде Гильермо Абаскаля вообще может не быть одного героя в атаке: у Соболева наверняка будут разные фазы конкуренции с Николсоном, Квинси любит забивать, да и Мозес в атакующей позиции регулярно угрожает воротам. Против «Ахмата» и «Краснодара» Соболев много работал на команду, но должны быть матчи, в которых команда поработает на результативность форварда.

Вильсон Изидор («Локомотив»)

Прошлый сезон: 7 голов в 11 матчах РПЛ (0.64 гола за игру)

Породистый нападающий, это сразу видно, даже сравнения с Тьерри Анри по манере игры не выглядят неуместными. Да и в прошлом сезоне Изидор себя уже показал, классно провел весенний отрезок в «Локомотиве». Хочется верить, что проведет весь сезон в РПЛ , однако с легионерами сейчас ни в чем нельзя уверенным на 100%.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Прошлый сезон: 14 голов в 22 матчах РПЛ (0.64 гола за игру)

Кассьерра забил «Спартаку» в матче за Суперкубок, но счет своим голам за «Зенит» в РПЛ пока не открыл. Петербуржцы могут выдвинуть в лучшие бомбардиры чемпионата не только Кассьерру, но именно играющий на острие колумбиец должен собрать самую обширную коллекцию голов. Будут матчи, в которых Матео получит уйму моментов, а «Зенит» выиграет с явным преимуществом. Это аргумент в пользу форварда доминирующей в турнире команды.

Федор Смолов («Динамо»)

Прошлый сезон: 12 голов в 26 матчах РПЛ (0.46 гола за игру)