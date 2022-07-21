Федотов против бывшей команды, Абаскаль попробует впервые победить со «Спартаком». Интриги 2-го тура РПЛ

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21 июля 2022, 17:51

Есть несколько принципиальных противостояний.

Первый тур Российской Премьер-лиги показал, что даже без громких афиш матчи могут получиться богатыми на события – Гайич заявил, что ЦСКА готов бороться за чемпионство, Жоазиньо то же самое сказал о «Сочи», а Москалев заставил всех снова заговорить о судейском заговоре против «Спартака». Эти выходные по интригам тоже имеют все шансы на успех

«Зенит» – «Крылья Советов»

- Питерцы уже оступились, сыграв вничью с «Химками». Завтра «сине-бело-голубые» играют дома, но смогут ли настроиться на матч – есть ощущение, что футболисты мысленно все еще в отпуске.

- Подопечные Игоря Осинькина выдали один из ярчайших матчей тура против «Оренбурга» и показали, что с уходом Сарвели и Зиньковского не потеряли способность забивать. С ходу дубль оформил Максим Глушенков, который теперь играет за «Крылья» на полноценной основе – сможет ли повторить успех на матче в Санкт-Петербурге?

- Пока «Зенит» вкатывается в сезон, а самарцы начинают розыгрыш с эмоциональным подъемом, может произойти новая сенсация. Тогда «Крылья Советов» могут задержаться в лидерах чемпионата страны еще на неделю.

ЦСКА – «Сочи»

- Владимира Федотова ожидает первая встреча с бывшей командой – есть ощущение, что прощание не выдалось спокойным, а руководство «Сочи» затаило обиду на специалиста. Матч наверняка будет проходить под значительным эмоциональным накалом.

- «Армейцы», несмотря на проблемы с составом, начали с победы над «Уралом» — эти очки москвичам нужны как никогда, ведь особенно тяжко придется в октябре-ноябре. Победа над «Сочи» жизненно важна уже сейчас.

- Южане хорошо знакомы с тем, в какой футбол играют команды Федотова – но сможет ли новый наставник клуба правильно распорядиться имеющимися сведениями?

«Оренбург» — «Урал»

- «Урал» позволял ЦСКА в первом туре буквально все – команда Игоря Шалимова далека от оптимальных кондиций. Екатеринбуржцы в очередной раз тяжело начинают новую кампанию, но поражение или ничья с «Оренбургом» будет считаться совсем провальным результатом, фанатам придется понервничать.

- «Оренбург» хорошо себя показал в матче против довольно крепкого соперника «Крыльев», а теперь имеет возможность набрать первые очки после возвращения в РПЛ вслед за «Факелом».

- Обе команды играют открыто – они наверняка позволят создать несколько опасных моментов и отыграют результативный поединок.

«Краснодар» — «Спартак»

- У «Спартака» снова напряженные отношения с судейским корпусом – ряд моментов в Грозном довел «красно-белых» до точки кипения. Теперь встречу с участием москвичей обслужит Кирилл Левников, но фанаты всегда найдут причину обсудить решения арбитров. Вопрос в количестве спорных эпизодов.

- Абаскаль до сих пор не смог одержать первую победу в официальном матче «Спартака». Пока с тренером связаны лишь негативные комментарии, при этом команда играет в короткий пас и продолжает создавать моменты – положительный исход настолько яркого матча сыграет испанскому специалисту в плюс.

- «Краснодар» опрометчиво поделился очками с «Факелом» и произвел не лучшее впечатление по игре в обороне – южанам необходимо исправляться, если они не хотят подарить «Спартаку» гол-другой.

«Химки» — «Пари НН»

- Матч с не самой яркой вывеской – обе команды уже набрали очки в тяжелом стартовом поединке. Сейчас в случае победы кто-то из этой пары – пусть и ненадолго – может взобраться на верхние позиции турнирной таблицы.

- И «Химки», и «Пари НН» завершили минувший сезон неподалеку друг от друга по очкам. Ситуация может повториться – тогда команды вновь будут бороться за место в элитном дивизионе. Поэтому преимущество в личных встречах точно будет не лишним.

«Динамо» — «Торпедо»

- Первое московское дерби в новом сезоне. В нынешних реалиях «автозаводцы» явно уступают «бело-голубым», но вполне могут сыграть на проблеме соперника с центром обороны.

- «Динамо» к 24 июля может закрыть сделку по приобретению игрока «Гуарани» Роберто Фернандеса – и так как на позиции центрального защитника у «бело-голубых» есть выбор лишь между двумя 20-летними футболистами, появиться на поле парагваец может уже в воскресенье.

«Ахмат» — «Факел»

- Агаларов дебютировал в новом клубе еще на прошлой неделе. Теперь нападающий может появиться в старте – грозненцам как раз нужен игрок, который бы стал наконечником атак. К тому же в игре с воронежцами Гамид может впервые отличиться за «Ахмат».

- «Факел» неожиданно отобрал очки у боеспособного «Краснодара». Подопечные Олега Василенко в той игре смотрелись довольно дерзко и симпатично – очки во втором матче РПЛ подряд приблизят их тому, чтобы остаться в элите российского футбола.

- Матч – мини-битва между лучшими бомбардирами предыдущего розыгрыша Премьер-лиги (Агаларов у «Ахмата») и Первой лиги (Максимов у «Факела»). Максимов не проявил себя в игре с «Краснодаром» — он мог оставить голы до встречи с грозненцами.

«Локомотив» — «Ростов»

- Ростовчане продолжают свое московское турне. Его начало оказалось удачным, подопечные Валерия Карпина поделили очки с «Динамо». С составом, который собрали южане, они вполне могут нанести поражение «железнодорожникам».

- «Локомотив» отдал очки «Пари Нижнему Новгороду», так как не смог вскрыть их глухую оборону. С «Ростовом» поединок будет явно веселее – Карпин не привык ставить «автобус». Болельщики смогут посмотреть, на что способен «Локомотив», когда соперник играет в открытый футбол.