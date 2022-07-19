Многие не верят в Абаскаля. Находим причины для успеха «Спартака»

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19 июля 2022, 14:56

Ругать Гильермо просто, выбираем более сложную задачу.

«Ахмат» упустил победу в большинстве против «Спартака», но фаворит спас игру случайно. Мозес, получив десять попыток так сложно пробить по воротам, не реализует и половину. Гол москвичей — чудо, а вот сэйвы Селихова – проза матча, в котором Абаскаль не смог порадовать давно не требовательных фанатов «Спартака» осмысленным планом на игру.

Кавазашвили не верит в Гильермо, как и многие возрастные «спартаковцы». Романцев назвал выбор 33-летнего главного тренера «приколом». А вот Литвинов сравнивает наставника с Тедеско, у которого тоже бил ключом энтузиазм. Почему у Абаскаля не получится? Потому что тренирует «Спартак», традиционная финишная станция тренера в этом клубе – провал.

После двух поражений по сути, а по фактам разгрома от «Зенита» и ничьей в Грозном, интересно посмотреть на «Спартак» как на команду, которая перейдет от неудач к победам. Что есть в арсенале Абаскаля, чтобы москвичи на сто первом году жизни по официальному клубному исчислению не застряли в районе десятого места к мундиальной зиме?

Шесть опытных футболистов

Рыбус пока не радует. Но посмотрим на Мацея, когда наберет форму. Зобнин тоже не в фаворе, но он и Селихов ограничивают вместе с Промесом и Мозесом людей «в районе тридцати». Причем лишь этим легионерам и Рыбусу пошел четвертый десяток, Зобнину, Селихову и Джикии по 28 лет. Команда молодая, игроков старше двадцати пяти немного. В заявке 26-летние Чернов и Зиньковский, остальные более юные. Но условные ветераны раскиданы по полю правильно. У Ваноли нигериец Мозес играл и слева, и справа, получал права свободного художника. Ими же воспользовался против «Ахмата», когда принял мяч перед штрафной площадью. Промес тоже и второй форвард, и крайний атакующий хавбек, и плеймейкер, ведь больше нет Бакаева с его голевыми пасами. Джикия – сердце обороны, но когда оно замирает, остается надежда на реакцию Селихова. Базовый набор опытных людей имеется, шесть человек для основы. У «Спартака» молодая заявка, но не оптимальный состав.

Два сильных центрфорварда

Какие пары сильнее, Сергеева и Кассьерры, Заболотного и Чалова, или «спартаковская»? Нельзя заявить, что Иван и Матео на голову выше по классу и перспективности, чем Николсон и Соболев. Это Дзюба и Азмун не имели конкурентов в РПЛ , забивали много и на разный вкус. Сейчас у «Спартака» один из самых мощных дуэтов нападающих, хотя в схеме «4-3-3» чаще увидим одного. Шамару всего двадцать пять лет, готов физически. И хотя с концентрацией у чужих ворот проблемы, скауты «Спартака» в очередной раз нашли не бездарного форварда. Понсе, Ларссон и Соболев тоже играли результативно. «Красно-белые» не промахивались с центральными нападающими. Тот же Соболев прибавляет в мелочах и у него есть лидерские качества. Очевидно, что форварды в итоге выручат Абаскаля, осталось выяснить порядок их попадания в основу.

Щадящий календарь до сентября

Не простой, не стоит обольщаться. Но против «Ахмата» фаворит сам виноват, в меньшинстве отыгрываться сложнее. А у следующего соперника серьезные проблемы в защите. «Спартак» должен огорчать «горожан» в Краснодаре в ближайшем туре. Особенно с учетом, что в прошлом сезоне проиграли оба матча этому сопернику. «Оренбург», «Урал» и «Сочи» точно не входят в список удобных оппонентов, но «щадящим» такое расписание позволяет назвать список после этого. В конце августа сыграют против «Динамо» и «Факела». А в сентябре встретят «Зенит», «Ростов» и «Локомотив». Вот такие серии матчей крайне опасны для команды Абаскаля. В первых семи турах надо вырывать больше побед, обыграть Семака, Карпина и упрямый «Локомотив» сложнее, чем «Оренбург», «Урал» или «Факел».

Кадровые проблемы конкурентов

Нужна серия из 5-6 матчей, чтобы понять, в каком состоянии команда. Результаты будут прыгать туда-сюда, сценарии игр меняться. Тому же ЦСКА непросто повторить представление, как против «Урала» — удивили напором. Резвость «Крыльев Советов» против удобного для атак соперника не значит, что не скажутся потери. Один из бывших лидеров команды Осинькина играет за «Спартак» — Зиньковский, а лидеры «Сочи» — Родригао и Кассьерра, теперь в Санкт-Петербурге. У «Динамо» и ЦСКА дефицит в центре защиты. «Локомотив» остался без Жемалетдинова и Кухты. Также не понятно, кто из тройки их тренеров теперь главный. Трехглавый дракон проблемный, как и «Краснодар» без опытных легионеров на поле. «Зенит» стоит особняком, но у «Спартака» кадровая ситуация точно не хуже, чем у всех остальных.

Футболисты в фазе личного роста

Ветераны как опора, но успех «Спартака» прямо связан с молодежью. Даниил Денисов в 19 лет выходит на поле в основном составе. Литвинова в пару к Джикии не ставили, но у Чернова есть подстраховка не только в лице Кофрие. Хлусевичу, Классену, Умярову, Игнатову и Маслову – помним, как хорошо смотрелся до травмы, Пруцеву и Максименко немного лет. У «Спартака» российский костяк, таким может похвастаться далеко не каждый клуб РПЛ . Достаточно, чтобы пошла игра у парочки хавбеков – например, Умярова и Пруцева, и при поддержке не старого Мартинса у Абаскаля появится тройка, которая хорошо держит мяч. Рыжебородый тренер мечтает о контроле, и сам говорил – чтобы поставить его футбол, нужно больше времени. Впрочем, запасная опция тоже на тактической доске.

Возможность вернуться к «3-5-2»

«Спартак» все-таки обыграл «Динамо» в финале Кубка России – третью команду РПЛ , пускай к концу сезона соседи и подошли в худшем состоянии, чем были прошлой осенью. «Красно-белые» упустили много побед по собственной вине. Максименко в прошлом году допускал гол после каждого второго удара, а это даже на уровне худших команд различных дивизионов редкость. Так плохо и неудачливо невозможно играть вечно, если на поле чемпион Англии Мозес, чемпионы России Селихов, Джикия, Зобнин и Промес, или перспективные молодые россияне. Разумеется, «Спартак» в эту эпоху не мог собрать самых-самых талантливых, они попросту отказываются. Но кадровый потенциал позволяет верить в философию Абаскаля – схему «4-3-3». А если увидят, что команда отторгает испанский мозг после пересадки вместо итальянского, то вернутся к «3-5-2». В заявке Кофрие, Литвинов, на скамейке Маслов, достаточно людей для работы в три центральных. Рыбус и Мозес лучше чувствуют себя в атаке, ведь изначально оба не защитники. Если вторым форвардом рядом с Соболевым будет Промес, то «Спартак» поставит в центре тройку хавбеков – один выше остальных. Можно искать и первый пас, и последний, и разрушать сообща.