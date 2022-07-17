«Динамо» без опытных защитников, а «Ростов» без давления. Карпин экзаменует Йокановича

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17 июля 2022, 10:18

Фаворит против тренера сборной.

Важно узнать о «Динамо»

- В прошлом сезоне оптимальная четверка защиты состояла из иностранцев. Варела, Ордец, Бальбуэна и Лаксальт должны были играть вместе и сейчас. Уругвайцы отсутствовали из-за повреждений, парагваец вернулся в Бразилию, а украинец отправился в Германию. Справа остался опытный защитник Паршивлюк, с которым не сразу продлили контракт. Слева ждут Скопинцева, и Дмитрий лучше смотрится в атаке, чем в обороне. Но самая большая проблема в центре.

- Качество игры Сазонова и Кутицкого против Полоза, Комличенко и Тугарева определит ход поединка. Достаточно дождаться, что резервная линия защиты, которая вынужденно становится основной, не работает – подопечные Карпина своего не отпустят. Не будем ставить крест на молодых «динамовцах» до матча, но фанаты неслучайно требуют от Бувача подписаний. Нельзя пройти сезон с двумя центральными защитниками совсем без опыта, это нонсенс.

- Сегодня важно состояние Захаряна. Арсен ушел от ответа на вопрос, мог ли покинуть «Динамо» летом. Очевидно, что предложения были, но москвичи отказались от денег в пользу еще одного сезона с талантливым футболистом. А вот хватит ли ему сил уходить от защитников «Ростова» весь матч? Спарринги не важны, но в них футболисты уступают и получают мелкие травмы. Йокановичу нужен Захарян, чтобы «Динамо» боролось за самые высокие места.

- Гагнидзе может заменить Шиманьского. Юный грузин играл в летних матчах вместе с Моро и Фоминым. В атаке есть Макаров и Грулев, а Смолов и Тюкавин закроют позицию в центре. У «Динамо», если отнять проблемы в защиты, присутствует также и запасной план. Лесовой, Карапузов и Гладышев, помимо названных выше игроков, могут получать игровую практику, выходя на замену. Ну, и Лещук будет ждать своего шанса, хотя основным голкипером остается Шунин.

- Йоканович достаточно опытный, чтобы не ломать дом, который строил Шварц. «Динамо», вероятно, сохранит «4-3-3», а полутона добавлять за счет универсальности футболистов. Захарян ведь и на позиции Шиманьски в центре поля сыграет, и фланг атаки займет. Если по ходу какого-то матча придется выпускать Тюкавина и Смолова вместе, то с Арсеном реально перейти на «4-4-2» с «ромбом» в середине поля. Фомин тоже разноплановый игрок. Скопинцев позволяет в фазе атаки представлять гибридную схему, перегружая левый фланг. «Динамо» неслучайно было в шаге от второго места.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-3-3): Шунин – Паршивлюк, Кутицкий, Сазонов, Скопинцев – Гагнидзе, Моро, Фомин – Макаров, Смолов, Захарян (Грулев).

Важно узнать о «Ростове»

- Состав остается интересным. Прохин вернулся из аренды в «Сочи». Комличенко перебрался в Ростов-на-Дону из «Динамо». Чернов перешел из «Краснодара», тоже вернулся в знакомый город. Сильянов выбрал «Ростов», а не «Локомотив», поскольку с Карпиным многим интересно поработать. Также в заявке Даниил Уткин – статусный новичок, который выбрал именно ростовчан, хотя у него были варианты.

- Глебов и Осипенко еще могут покинуть «Ростов» до конца лета. Но на данный момент лидеры прошлого сезона на месте. Хотя бросим камень в огород данных классных мастеров – оборона «Ростова» в целом в прошлом сезоне была головной болью тренерского штаба Карпина. Теперь нужно исправить недочеты, навести порядок, добавить хладнокровности, чтобы Песьяков реже страдал на линии ворот.

- У «Ростова» собралась крутая линия полузащиты – Уткин, Глебов и Байрамян доставят неприятности многим клубам РПЛ . Сочетают в себе атакующие и разрушительные функции. Также у Карпина полный порядок с атакой, ведь Полоз был в удивительной форме весной, результативный и разноплановый форвард. Комличенко хочет доказать, что можно справиться без Соу. И Тугареву нужно бежать вперед, пока Щетинин не занял место Байрамяна в центре, а Хорен не отправился в тройку атаки.

- «Ростову» нужно перескочить фазу «симпатичная игра, нестабильные результаты», и сразу направляться к статусу нового «Сочи». То есть середняка без финансовой подушки, который теряет футболистов, но за счет тренера и скаутинга постоянно возвращается в борьбу за довольно высокие места. «Ростов» точно не боится ни одного соперника в чемпионате, кроме «Зенита». Но даже против Семака у них бывали веселые, результативные и не проигранные матчи.

- «Динамо» мощнее, это понятно, но «Ростов» не обделен опытом. Песьяков, Полоз, Байрамян, Осипенко, Комличенко или Калинин не впервые выйдут на поле в РПЛ , и даже молодые футболисты, вроде Глебова, не лишены уверенности в себе. У Йокановича после потери ряда важных игроков разорваны игровые связи, а у «Ростова» и Карпина было время, чтобы освежить подход и начать сегодня с чистого листа. Резерв тоже сформирован, «Ростов» опасен.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-3-3): Песьяков – Лангович (Сильянов), Прохин, Осипенко, Калинин – Байрамян, Уткин, Глебов – Полоз, Комличенко, Тугарев.

История противостояния

- У «Ростова» особый статус против фаворитов, когда играют дома, но сегодня матч в Москве. На выезде у них была ничья 1:1 весной, но до этого два поражения подряд. Мировые в столице проскакивают, но чаще у «Динамо» хорошие результаты против ростовчан в родных стенах.

- В гостях «бело-голубые» играют против «Ростова» хуже, но последнему домашнему поражению уже шесть лет. Случилось оно в 2016-м году, проиграли 1:3. Карпин к той победе отношения не имеет, тренировал гостей Бердыев, забивали голы Азмун (дубль) и Кудряшов. Полоз может помнить тот матч.

- В шести последних играх между командами были голы, в половине случаев забивала только одна команда. Традиционно у хозяев больше результативных атак, но есть исключение. В прошлом слабом для «Ростова» сезона «Динамо» обыграло соперника в гостях – 0:2. Но насколько команда Шварца и команда Йокановича одно целое? Узнаем уже сегодня, ведь москвичи верят в себя – Тюкавин рассуждает о чемпионской борьбе.

Прогноз «Соккер.ру»: в случае разведки без боя получим не самый результативный матч? Разумное предположение, но учтите классический выездной синдром «Ростова» и проблемы в обороне у «Динамо». Скорее всего, обе команды забьют, а вот что будет дальше – не беремся утверждать. Очевидно, что победу в один мяч может заполучить любая из сторон, особенно в первом туре.