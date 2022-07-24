«Локомотив» — самый непонятный фаворит РПЛ. Тренерская чехарда затмевает состав

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вчера, 16:35

Немецкий подход пока не работает.

В Марбелье зимой расположение «Локомотива» посетил Карпин. К нему обращались, когда искали главного тренера, но по ответу наставника на вопрос о работе в «Динамо» после Шварца — «полный *******» (культурно – полная ложь), понятно, что в московских клубах Валерий Георгиевич работать не собирался. Хотя бы потому, что только «Ростов» согласился на совмещение постов.

Руководству РЖД и Цорну мало частичного внимания к «Локомотиву». Но сейчас у группы молодых игроков слишком много нянек. Сегодня «железнодорожники», которые потеряли очки в первом туре против «Нижнего Новгорода», встретят как раз «Ростов», упустивший победу против «Динамо» в поединке, где команда Карпина играла взрослее и интереснее.

Тяжело назвать фаворита, но еще большую дискуссию вызывает статус «Локомотива» в новом сезоне. Это по-прежнему один из фаворитов РПЛ , претендент на пьедестал, или пора откатываться в середину таблицы? Изучим аргументы в пользу и спада, и уверенных результатов.

Неудача. Пять тренеров за полгода

Гисдоль уехал, Лоськову пост главного не доверили, Комппер без лицензии. Сначала в его штабе появился Хапов, а потом привезли Циннбауэра, причем новичок напоминает историю с появлением Рианчо в штабе Карреры. Как Массимо не знал испанца, так один немец не был лично знаком с другим. Кто вообще к молодому главному тренеру, которому регистрационные нормы запрещают активно вести себя на бровке, привозит незнакомого ни команде, ни Компперу человека? Руководство «Локомотива» удивляет, странное решение.

Успех. Мастерство исполнителей

Сегодня сыграют команды, которые в первом туре владели мячом больше всех. Причем «Локомотив» крутил передачи на протяжении 72.6 % игрового времени, позавидует даже «Барселона». Мастерство Изидора, Бека Бека, Миранчука, Керка, Едвая, Баринова или Камано никого не удивляет. У «Локомотива», хотя состав существенно изменился – ушли Чорлука, Пабло, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Алексей Миранчук, Смолов, Эдер и Игнатьев, появились небесталанные и нестарые футболисты. В пас играть могут, разогнать приличную атаку – тоже.

Неудача. Слишком молодой состав

Гильерме в первом туре отдал место в воротах Худякову, и Маринато единственный игрок старше тридцати лет в заявке. Редко такое встретишь. Даже Едваю и Керку всего по 26 лет, каждый может провести в футболе еще по десять сезонов. Молодым людей много. Худяков, Мампасси, Бабкин, Карпукас, новичок из Бразилии Фассон, Бека Бека, Изидор и Петров не старше двадцати одного года. Половина состава – молодежь. Резерва из опытных тоже нет, Магкеев в 23 года уже «ветеран», а Баринов в 25 уже проходит как «дед». Не хочется повторять ошибку Алана Хансена, который обрек «птенцов Ферги» на провал, а они стали чемпионами, но «Локомотив» не настолько тонко собирал состав.

Успех. Проблемные конкуренты

В прошлом сезоне, омраченном появлением в клубе Рангника и непонятными расходами на иностранцев, которых в итоге вряд ли получится отпустить с выгодой, «Локомотиву» не хватило пяти пунктов для третьего места. ЦСКА и «Краснодар» опередили «железнодорожников» лишь на одно очко. «Спартак» был десятым. Понятно, что Абаскаль не хочет повторять ошибки предшественников. Но «Локомотив» встретит на своем пути команды с кадровыми проблемами, как у ЦСКА , «Динамо» или «Краснодара». Нет уже никого, кроме «Зенита», с кем нельзя сыграть на победу. Даже «Ростов», дважды обыгравший «Локомотива» в прошлом сезоне, может оказаться нестабильным.

Неудача. Нехватка реальных лидеров

Любой команде нужен хребет, и во времена Чорлуки, Игоря Денисова и Фарфана он у «Локомотива» был. Позже тоже с характером проблем не видели, но омоложение, если не подкреплено серьезными задачами и не базируется на балансе между ветеранами и молодыми, опасно. Гильерме может стать вторым номером в воротах, и тогда на роль лидера тянет всего один футболист – Баринов. Маловато для успеха. Жемалетдинов в лазарете, Антон Миранчук не лидер по своей игровой природе. Камано мог покинуть клуб зимой, а Изидор в хорошей форме, но слишком молодой, чтобы тащить за собой всю команду. Дело не в возрасте, юный игрок тоже может быть вожаком, а в том, что у «Локомотива» таких людей мало. Иван Игнатьев заиграет не хуже, чем Кухта? Даже если так, то раньше скандальный форвард не отличался умением консолидировать вокруг себя коллектив.

Успех. Желание многих игроков уйти

Уйти на повышение, для чего надо играть ярко. В этом теперь смысл существования «Локомотива», если слушать выступления молодых руководителей клуба. Хотят развивать российских футболистов и успешно расставаться с иностранцами. Правда, не видно спроса, поэтому сохранили иностранцев в атаке и не расстались с Едваем. Но Мухин и Иосифов показали, что можно желать расставания с «Локомотивом». Баринов открыто говорил о переговорах с Семаком и «Зенитом», даже извинялся, что подписал новый контракт. Но соглашение до следующего лета, а это значит, что Дмитрий с зимы может вести переговоры с другими клубами, ведь вряд ли он горит желанием продлевать соглашение. Кстати, много лет назад сообщали о четырехлетнем контракте, теперь говорят о трех годах. Изидор подмахнул соглашение на четыре года, но его потеря тоже вписывается в концепцию заработка на трансферах – один из самых ценных в составе, и тоже будет существенной. Даже успех через прорыв молодежи ведет к ослаблению состава.

Мнение читателей. Выбирайте место «Локомотива» в таблице

Вдруг треглавый дракон – Циннбауэр, Комппер и Хапов, сработаются? Не исключен и такой вариант, поскольку «железнодорожники» не являются самой слабой по составу и мастерству командой сезона. Но они как маленький теленок – бывают нерасторопными. Могут давить, не умеют защищаться. На флангах обороны откровенно средние по классу футболисты. Середина поля интересная, атака еще краше, но «Локомотив» выезжал на опыте, а теперь принял решение предать давнюю доктрину. На случай провала у них всегда есть бодрый Семин – вечно готов вернуться. Понятно, во что планируют играть – постараются владеть мячом, чтобы показать товар лицом, но есть сомнения, что Баринову или Изидору хочется работать на «Локомотив» много лет. А если постоянно будут уходить самые интересные ребята, то ни один тренер не справится, даже трое одновременно. Пока самое красивое, что у «Локомотива» появилось – новая форма команды.