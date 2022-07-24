Возвращение битвы «Динамо» и «Торпедо». Десять лет назад дерби сорвали фанаты

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сегодня, 14:01

Болельщики двух союзных чемпионов не любят друг друга.

Недруги редко встречались, но у них особые отношения

Понятно, что «динамовцы» в первую очередь не любят в Москве «спартаковцев». Самый популярный клуб столицы – древний и естественный враг «бело-голубых». Но мало кто знает, что в суммарной таблице столичных дерби в союзные времена «Динамо» на первом месте, а «Спартак» лишь второй. Также из-за скитаний «Торпедо» в низших лигах, где побывало и «Динамо», призабыли, что у «бело-голубых» есть еще один сосед-враг.

Нелюбовь нашли благодаря коалиции двух исторических соперников «Динамо», еще со времен Стрельцова и Яшина были конфликты. А в 2006-м «Динамо» и «Торпедо» играли друг против друга за тур до финиша. Обе команды плелись в конце таблицы. Семшов с паса Данни и Яагер обеспечили хозяевам победу. И хотя к вылету «черно-белых» приложился также дружественный для «бело-голубых» ЦСКА за тур до этого, ту историю в «Торпедо» не забыли.

Скитания знаменитого клуба стартовали с поражения именно от «Динамо» в борьбе за выживание. Кобелев доберется до квалификации Лиги чемпионов всего через два сезона после 14-го места в чемпионате. А о «Торпедо» как стабильном участнике высшей лиги забудут на долгие годы, хотя еще в 2000-м находились в таблице выше, чем «Динамо» — на третьем месте. Все быстро менялось на старте века, видели подъемы и падения разных клубов из Москвы.

У «Зенита» со столичными клубами уникальные истории. Похожим образом сложилось в самой Москве. Есть большие скорее футбольные дерби, а есть принципиальное для фанатов соперничество – «Торпедо» против «Динамо». Кто-то скажет, что это сражение спортивных меньшинств, ведь количественно фанатов у этих двух столичных клубов меньше, чем у ЦСКА или «Спартака». Но дело не только в числовом выражении поддержки, а в качестве эмоций и накале страстей.

Фанаты «автозаводцев» сорвали последнее яркое дерби

Когда судьба свела в Кубке в 2012-м, то арбитру пришлось несколько раз останавливать матч из-за поведения фанатов «Торпедо». Рыков тогда сделал дубль в первом тайме, «Динамо» Петреску было сильнее середняка ФНЛ , но Арсланбекову пришлось завершить игру досрочно. И важно отметить, что футбол был хорошим. Петреску экспериментировал, у Рыкова в итоге украдут первый дубль в футболке «Динамо», а «Торпедо» могло отыграться, ведь забил Бояринцев.

Но футбольные трибуны, как нередко все общество, оценивают по худшим представителям. Важно, что после второй остановки игры ультрас «Торпедо» на стадионе смеялись – это была сознательная акция, хотели с помощью выброшенной на поле пиротехники сорвать дерби. Разумеется, каждый радикализм подвязывает свое направление к высшей цели, но в том случае все свелось к невероятно некрасивому поведению. Плюс фанатам «Динамо», которые не стали отвечать насилием, иначе могли увидеть побоище.

Были локальные драки перед входом на стадион, дальше в ход пошла пиротехника, брошенная на поле. Фанаты «Торпедо», что самое глупое, фактически сорвали кубковый камбэк своей команды. У напарников Бояринцева был шикарный момент, когда игроку «Динамо» пришлось выносить мяч с линии ворот, а чуть позже счет стал 1:2. Капитан команды честно не понимал, зачем было себя так вести. Судья по делу прервал поединок, полицейские никого не выпускали. На стадионе выключили свет, чтобы избежать большой драки. В итоге «Динамо» получило техническую победу.

«Динамо» и «Торпедо» ведут борьбу за сердца и умы москвичей

Четыре года назад прошел любопытный опрос в метро Москвы. 500 000 человек назвали любимый футбольный клуб. Оказалось, что 38.2 % тогда были за «Спартак», а 34.5 % за ЦСКА . Дальше шло «Динамо» с 10.6 %, а замкнул четверку «Локомотив» — 7.8 %. Аналитика популярных поисковиков выдает примерно тот же результат, только порой последний дуэт меняется местами, все зависит от свежих результатов. После чемпионства Семина популярность его команды на время подскакивала.

Также имеем ожидаемый и неутешительный вывод для «Торпедо». У «Зенита» в Москве доля фанатов в том опросе была значительно выше, чем у «автозаводцев» — 1.7 % против 0.3 %. Но понятно, что репрезентативный социологический опрос не проводился. Да и Москва – огромная колония муравейников. Что не отменяет факт: фанатов «Барселоны» там оказалось больше, чем поклонников «Торпедо». Но клуб много лет в меру успешно пытается доказать, что «живее всех живых».

В 2018-м накануне очередного кубкового сражения фанаты «Динамо» принесли под стадион соперника целую могилу, плиту с надписью «R.I.P.„Торпедо“ 1924-2006». В ответ соседи сняли ролик, где фанаты и футболисты с топором, вилами и даже бензопилой с названием клуба на ней грозно позировали, выбрав девиз – «Живее всех живых!» В том матче плей-офф «Динамо» выиграло скромно, со счетом 0:1. Так что после невнятной игры в первом туре Йокановичу нужно учитывать принципиальность редкой встречи. За 15 лет в РПЛ пересеклись дважды, и «Торпедо» в гостях сумело подписать нулевую ничью, которую не прочь повторить и сегодня.

При Шварце «динамовцы» не любили таких опытных соперников

Команда Бородюка намного слабее по составу, чем «Динамо», но напоминает «Нижний Новгород». А Кержаков, как знаете, в сентябре обыграл фаворита в Москве 1:2. Как и Александр в прошлом, Бородюк забивал гола в составе «Динамо», работал в структуре клуба, знает его прекрасно. И его ветераны не так плохи, как многие себе придумали. После слабого первого тайма «Торпедо» перестроилось против «Сочи», могло сравнять счет, поэтому пусть не смущает результат 1:3, последний матч фаворит забил на 93-й минуте.

Сегодня возвращается одно из самых жарких дерби Москвы, ведь в столице некоторые клубы дружны, поэтому принципиальность строго спортивная. Здесь же футболисты «Торпедо» четко понимают – поднимут настроение верным фанатам, если обыграют «Динамо» впервые с 2006-го года и домашнего разгрома 3:0. «Бело-голубым» тоже нужна именно победа, ведь есть новый тренер, серьезные проблемы в центре защиты, идут поиски нового плеймейкера вместо Шиманьски, а Захаряну нужно время, чтобы прийти в себя после мелких повреждений. Йокановичу не стоит недооценивать «Торпедо», ведь это дерби с подвохом.

Любой результат, кроме победы «Динамо», станет сенсацией, а вот за три очка никто особо не похвалит, назвав дежурными. Такая особенность будет у всех дерби «Торпедо» в новом сезоне, и это удобная стартовая позиция. Никто ничего особенного от скромной команды исторически большого клуба не ждет, но выделит в случае успеха, если показать, кто живее всех живых.