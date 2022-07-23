Раньше «Спартак» вечно обыгрывал «Краснодар». Сегодня рискуют продлить чёрную серию

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вчера, 09:59

Абаскаль встретит такого же проблемного оппонента.

Полезно узнать о «Краснодаре»

- Отношения стартовали с семи поражений южан. Уровень команды десять лет назад был другим, так что черная полоса объяснима. С другой стороны, она рассказывает историю самих москвичей. Тогда были сильнее, сейчас проиграли «Краснодару» два матча подряд, нивелировав столичный разгром 6:1. Также в истории противостояния есть важный нюанс, но о нем чуть ниже. А пока – о делах «Краснодара».

- Сторожуку 40 лет, молодой тренер. Александр Александрович пять лет назад работал в клубе «Афипс» из поселка городского типа. Галицкий выбрал Фарке, немец подготовил команду ко второй части прошлого сезона. А вот летние тренировки – результат работы Сторожука. В первых турах имеем дело с иной версией «Краснодара». У команды полноценно другой главный тренер.

- «Факел» выбросил на поле наглость. Сторожука должно насторожить, что «Краснодар» опять демонстрирует слабость в обороне во встрече со средним соперником. Вся стандартная программа – контроль мяча, атаки, ставка на командную игру впереди вперемешку с индивидуальным дриблингом, рушится, если из 21 удара в сторону ворот Городового лишь 6 были точными. Мизер, особенно когда у новичка из второго дивизиона насчитали 10 ударов в створ.

- «Краснодар» взял игрока в атаку, а нужны защитники. Мартынович уехал в Казань, а Кайо рискует пропустить все летние матчи команды из-за травмы. Агент говорит, что все не так серьезно, как думали, но это не поможет Сторожуку собрать приемлемый вариант в обороне. Петров и Исаенко не доиграли матч против «Факела» до конца, хотя замены крайних защитников редкость, когда все идет по плану. Сафонов после 8 сэйвов и дикого спасения после удара Дмитриева может рассказывать вам много интересного об игре Сорокина и Литвинова.

- Плохо, если Сторожук ищет некий «клубный стиль» вместо выработки личного тренерского почерка. И одновременно модели, которая неудобна для большинства соперников в РПЛ . Против «Факела» Ионов был вингером, Кордоба – классическим форвардом (и не забил пенальти), Олусегун – левым инсайдом. Сперцян дорабатывал за нигерийца, Черников – за Кривцова. И никто не закрыл опорную зону. Раз их едва не обыграл «Факел», пропустивший дважды, то у «Спартака» будут шансы. И при хозяйской схеме «4-3-3», и в модели «4-2-3-1».

Ориентировочный состав «Краснодара»: Сафонов – Петров, Литвинов, Сорокин, Пивоваров (Рамирес) – Ахметов, Черников – Ионов, Сперцян, Олусегун (Сулейманов) – Кордоба.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Петржела уверен, что вероятность чемпионства москвичей – 0 %. Ведь как там сказал Каттани? Новый тренер должен уметь страдать. В родном для Луки католицизме вина в центре внимания, то бедный Абаскаль для начала хочет понять, почему грешил клуб «Спартак», а расхлебывать ему? Молодой испанец не паникует, сумел вытащить в меньшинстве игру против «Ахмата», ведь второй тайм был лучше первого. Сначала шли к верному поражению, а затем при счастливых случайностях, вроде удара Мозеса, могли даже выиграть.

- «Спартак» не изменился. Разгром в Санкт-Петербурге не привел Рыбуса, Хлусевича, Чернова или Умярова в чувства. Зато две подряд неудачи могут вызвать перемены в составе. Мозес, если готов сыграть с первых минут, может быть свободным художником на любом из флангов, а другой закроет Хлусевич. Появление же Рассказова на краю не вызовет энтузиазма у фанатов «Спартака». Впрочем, оборона Селихова против «Ахмата» чудила не больше, чем обычно. И уж точно не дарили столько моментов, как «Зениту». Будем считать, что правки вносятся?

- У Абаскаля есть возможность перестроить игру, если правильно соберет середину поля. В защите есть варианты – Маслов, Кофрие и Литвинов (у команды по Литвинову и Чернову) ждут своей очереди, но все-таки от Умярова, Пруцева, Мартинса и Зобнина сейчас зависит еще больше. Баланс – важное слово в футболе, и его нет, когда Умяров проводит два странных матча, а Зобнин оказывается всюду и нигде. Игнатов тоже не убедил тренера перейти на схему с чистой «десяткой», поэтому выбор Абаскаля – одна из интриг.

- «Спартак» не смотрится ужасно. Возможно, они бы даже обыграли дома «Факел», чего не сделал на родном стадионе «Краснодар». Но не случайно начали разговор с двух побед «горожан» подряд. «Красно-белые» даже для таких малодушных в защите команд, как «быки», остаются удобной целью. Один Сафонов сражается, остальные подталкивают Матвея к уходу. Примерно как у «Спартака» было с Жиго и Джикия, но теперь на одного гладиатора меньше. Что остается Абаскалю? Ждать голов, чтобы компенсировать остальные недочеты.

- Тактически мало конкретики, идет фаза активного поиска. Промес и «десятка», и вингер. Зиньковский на двух флангах. И на привычном левом появился уже после того, как пришлось спасать игру. Николсон и Соболев не стартовый дуэт, но еще могут таковым оказаться в будущем. Опция перехода на «3-5-2» остается. «Спартак» Абаскаля строится со скрипом, ведь москвичи в мечтах едины с «Краснодаром» — хотят играть красиво, как в сказках об ажурном футболе прошлого. Посмотрим, что у них получится.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Селихов – Мозес, Чернов, Джикия, Хлусевич – Мартинс, Умяров, Зобнин – Зиньковский, Соболев, Промес.

Полезно узнать о противостоянии

- Хотя у «Краснодара» две победы с минимальной разницей подряд, в одноименном городе у «Спартака» 3 успеха в 5 матчах чемпионата. Дома с москвичами «горожане» играют ужасно. После той самой победы 4:0 провели в РПЛ семь матчей, но хозяева выиграли всего дважды. У «Спартака» 4 победы и одна ничья.

- У «Спартака» мощнее резерв. Учитывая, как складывались последние матчи, один гол может все перевернуть. Следовательно, у кого богаче выбор, в том числе, опытных игроков – как Джикия, Мозес или Промес, тому проще. Сторожук хотел бы в состав многих из «Спартака», а вот Абаскаля забрал бы Сафонова и Сперцяна, но остальных – не факт.

- Тема судейства у «Спартака» на первом плане, но поднадоела. Арбитры ошибаются, да. Безбородов, хотя по делу получил награду арбитру года по итогам прошлого первенства, испугался удалить Шелию. Но красная карточка не означала бы пенальти, эксперты по судейству это правильно объяснили. И парадокс в том, что арбитраж из проблемы стал для «Спартака» маневром. Достаточно матчей, где судейство адекватное, а игры у команды нет. Вот о футболе Абаскаль и должен думать. А встроит себя в удобную роль жертвы злой системы – уволят до зимы.

Прогноз «Соккер.ру»: в 25 матчах всех турниров у этих команд всего две мировые. По иронии судьбы сегодня должна быть ничья и может быть «обе забьют». Но интереснее угадать победителя. «Спартак» точно не слабее, а «Краснодар» не поменялся морально. Понятно, что Абаскаль по умолчанию близок к неудаче, но его победа в один мяч тоже не станет сенсацией.