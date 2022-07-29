Десять из десяти фанатов ждут этот матч. Клопп собрался поколотить Гвардиолу

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сегодня, 23:01

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» разыграют трофей.

Важно узнать о «Ливерпуле»

- Игра за Суперкубок Англии как финал Лиги чемпионов, только для проигравших сторон. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уступали «Реалу» и «Челси» кубок чемпионов. Зато Клопп снимал трофейные сливки в английских турнирах на выбивание, а Гвардиола дважды подряд стал чемпионом Англии. «Ливерпуль» на дистанции уступил «горожанам», но здесь и сейчас соперники равны.

- Алиссон не сыграет в финале, и дело не только в травме. Бразилец готовится к старту АПЛ – матчу против «Фулхэма», но Адриан мог попасть в основу на финал, независимо от формы основного голкипера. Клопп давал испанцу шанс в Суперкубке УЕФА , и только в Кубке Англии в серии пенальти «Челси» обыграл как раз Беккер – бразильский гитарист разгадал удар Маунта.

- Жоты не будет слева или в центре атаки, поэтому логично ждать официальный дебют обновленной тройки атаки «Ливерпуля». Дорогой новичок Нуньес пережил волну шуток после промахов в одном спарринге, а затем сделал хет-трик в другом всего за 23 минуты. Дарвин привыкает к Салаху и Лиусу Диасу, а финал даст ответ, была ли игра «Ливерпуля» завязана на Мане. Видно, что «красные» обиделись, что сенегалец выбрал «Баварию».

- Ни в линии обороны, ни в середине поля нет изменений, ведь у «Ливерпуля» уже был интересный состав. Важны латерали Робертсон и Александер-Арнольд. Ван Дейк привыкает к здоровяку Конате как напарнику. В центре поля важен Фабиньо. Клоппу приятно, когда Алькантара использует фирменные развороты и раздает каталонские передачи. Фанаты и эксперты не так сильно любят Хендерсона, у Кейта и молодежи будет шанс в ближайшем будущем.

- «Ливерпуль» как обычно — одна из сильнейших команд своего времени. Важно лишь, чтобы Клопп и его штаб не ошиблись с нагрузками. Еще интересно, как Нуньес, у которого есть опыт работы на фланге, впишется в схему «4-3-3» в центре? Также важно, чтобы характер замен усиливал игру «Ливерпуля» — на случай сложного начала поединка с пропущенным мячом. Основа Клоппа давно не вызывала вопросов, но иногда у них все получается, кроме решающего выстрела. В финале ЛЧ было 24 удара, 9 в створ, а уступили 0:1.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Адриан – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Алькантара – Салах, Нуньес, Диас.

Важно узнать о «Манчестер Сити»

- Явление Холанда народу – пожалуй, центральная интрига вечера. Эрлинга впаять в схемы Гвардиолы сложнее, чем добавить Нуньеса туда, где в центре атаки были Фирмино, Жота или Мане, и каждый находил голы. У «Манчестер Сити» давно не играл классический форвард, у Гвардиолы со времен Левандовского не было тяжелого нападающего в основе. Ждем официальный дебют с нетерпением.

- Фоден или Грилиш? Пожалуй, такой выбор слева, а вот справа в атаке Марез. Рияд как-то плавно стал незаменимым. Техничный, самостоятельный, без школы, но с дерзостью – алжирец умеет пробить по воротам и отдать передачу. Ему уже 31 год, но Гвардиола предпочел Рияда с его грехами более молодому Стерлингу, который покинул «Манчестер Сити» летом, как и форвард Жезус.

- В середине поля Де Брюйне, и его главная задача – найти передачами Холанда. Эта связка одна из самых интригующих. Хотя у Бернарду Силвы тоже есть классный последний пас. И необходимость доказать, что в основу нужно отправлять именно его, а не Гюндогана. Также не забудьте, что Фодену всего 22 года. Гвардиола любит футболистов такого возраста таскать полем – Киммих играл в центре обороны, а Зинченко слева в защите. Возможно, Фил еще появится в середине поля.

- Пока не подъехала замена для Зинченко – ждут Кукурелью. Пока Канселу сыграет на левом фланге, а справа выйдет опытный Уокер. У «Манчестер Сити» травмирован только Ляпорт, и хотя Фоден, Стоунз и Гюндоган постепенно набирали форму, эта тройка не в лазарете. Кадровых проблем нет, «Манчестер Сити» опасен, как и раньше. Еще и Хулиан Альварес теперь на борту. Аргентинец вызывает самый большой интерес, если заиграет слева в атаке, как на родине, то удивит Европу.

- По схеме все понятно – «4-3-3». Появление Холанда не заставит Гвардиолу оттащить Грилиша и Мареза на позиции инсайдов. Вряд ли увидим низкие позиции латералей. Уж точно не изменится подход Де Брюйне, ведь Родри остается в основе, а Филлипсу еще надо вырвать игровое время, вряд ли ему доверятся в поединке против «Ливерпуля» с первых минут. Хотя Суперкубок Англии не самый солидный трофей мира, состав финалистов делает его особенным.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду – Марез, Холанд, Грилиш (Фоден).

Важно узнать о противостоянии

- Исторические враги МЮ разыграют Суперкубок второй раз за четыре года. В 2019-м на «Уэмбли» Гвардиола победил в серии пенальти. Тогда у Клоппа промахнулся Вейналдум. Чтобы напомнить, насколько интенсивно меняются составы богатейших клубов, можно добавить, что из основного состава «Манчестер Сити» остались Бернарду, Родри, Де Брюйне, Стоунз и Уокер. А у «Ливерпуля» совпадений куда больше, 7 человек сохранили места в старте.

- Соперники прекрасно друг друга знают. «Ливерпуль» в апреле лишил «Манчестер Сити» шанса на победу в Кубке Англии – обыграл 3:2 в полуфинале. До этого две перестрелки со счетом 2:2 забрали у Клоппа второй чемпионский титул. «Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» на один несчастный пункт. Достаточно было точного удара по ворота Эдерсона – Англия получила бы другого чемпиона. Теперь у соперников 5 ничьих в 10 последних играх, и лишь на одну победу «горожан» больше.

- Суперкубок Англии 2022 разыграют в Лестере, на родине последней сенсации АПЛ . Последней сенсации, не считая первого чемпионства «Ливерпуля», которое можно назвать ожидаемым, долгожданным, но уникальным явлением. Хватит ли Клоппу сил на погоню в этот раз? Юрген в себя не верит – считает, что Гвардиола финиширует выше. Хотя это форма кокетства. В Суперкубке Англии победной может стать ничья, да и в чемпионате «Ливерпуля» опасаются многие соперники. Пока «Бавария» ищет замену Левандовскому, а испанские гранды перестраиваются, именно лидеры АПЛ – главные команды мира.

Прогноз «Соккер.ру»: играют лучшие из лучших, две команды с крутой основой и душевным резервом. Матчи, в которых «Манчестер Сити» отправлял «Ливерпулю» четыре мяча за вечер, остались в прошлом. Поэтому хочется поставить на вариант «обе забьют». А вот дальше смотрите, чего душа желает.

Судя по коэффициентам, многие ставят, что «Ливерпуль» до серии пенальти не проиграет. Вот здесь нет уверенности, как и в рискованных индивидуальных ставках, вроде гола Холанда. Слишком Клопп и Гвардиола хорошо друг друга знают и уважают. Также оба любят яркий футбол – ждем голов.