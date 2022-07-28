Нервный «Торпедо» в Самаре, интересный «Спартак» против «Оренбурга», забивной Комличенко. Погружаемся в сюжеты 3 тура РПЛ

Екатеринбуржцы ужасно смотрятся на старте нового сезона, в матче против «Оренбурга» претензий не было разве что к Мишкичу и Бикфалви. Блеклый старт сезона для команды – уже традиция. К тому же подопечные Игоря Шалимова так до сих пор и не поразили ворота соперника. Пока все сводится к преимуществу «Краснодара», остается вопрос – смогут ли уральцы забить на этот раз?