Нервный «Торпедо» в Самаре, интересный «Спартак» против «Оренбурга», забивной Комличенко. Погружаемся в сюжеты 3 тура РПЛ

После второго тура вопросов к результативности нет.
Постепенно мы вновь привыкаем к играм чемпионата России каждые выходные после межсезонья. Делать выводы о турнирных перипетиях пока рано. Но можно следить за успехами ЦСКА, очередными спорами вокруг судейства в матче «Спартака» и крайне результативным вторым туром. Смотрим, чего стоит ожидать от третьего тура РПЛ.
«Урал» – «Краснодар»
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Екатеринбуржцы ужасно смотрятся на старте нового сезона, в матче против «Оренбурга» претензий не было разве что к Мишкичу и Бикфалви. Блеклый старт сезона для команды – уже традиция. К тому же подопечные Игоря Шалимова так до сих пор и не поразили ворота соперника. Пока все сводится к преимуществу «Краснодара», остается вопрос – смогут ли уральцы забить на этот раз?
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«Краснодар» потерпел поражение в матче против «Спартака», всю игру для южан поломало спорное удаление Александра Черникова (даже у комиссии разошлись мнения об эпизоде, хоть в нем и не установили ошибки). Теперь «быки» явно настроены наверстать упущенное – для начало стоит уверенно обыграть «Урал» в гостях.
«Факел» – «Динамо»
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Воронежцы ярко смотрелись в игре с «Краснодаром», поэтому были ожидания, что они возьмут очки и в игре с «Ахматом». Чуда не произошло – во втором тайме свое слово сказал Гамид Агаларов. «Факелу» не стоит затягивать с набором баллов – в предстоящие выходные подопечные Олега Василенко попробуют зацепиться за ничью.
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Варела крайне некрасиво поступил с «Динамо», сбежав прямо перед игрой с «Торпедо». И все-таки «бело-голубые» набирают очки, несмотря на значительные трудности с составом. Теперь в московском клубе будет играть Роберто Фернандес – судя по малому количеству центральных защитников, дебютирует он уже в эти выходные. За его адаптацией будет интересно понаблюдать.
«Зенит» – «Локомотив»
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Наиболее яркая афиша третьего тура. В последние годы «железнодорожники» стабильно боролись с питерцами за Суперкубок России, а прошедшей весной «подарили» «сине-бело-голубым» золото РПЛ. Градус матча, который пока ничего не решает, может сохраниться по инерции – из-за статуса команд и бэкграунда.
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Для «Зенита» интерес пока заключается в новобранцах Иване и Густаво Мантуане. Оба уже в расположении команды, формальности улажены, остается дождаться их появления в старте – бразильскому голкиперу будет чуть сложнее, так как у питерцев уже есть пара Одоевский-Кержаков, он пока только третий в очереди. Мантуан может появиться с замены.
«Сочи» – «Ахмат»
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У «Сочи» неожиданно накалились отношения с Нобоа. Конфликт стал быстро нарастать со второй половины июля – эквадорец задался вопросом, почему его не ставят в стартовый состав и не понимает смысла продления контракта, если тренер не видит Кристиана в основе. Если полузащитник вновь останется в запасе на игру с «Ахматом», столкновение может приобрести новый оборот.
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Грозненцы попали в приятную компанию в верхней части турнирной таблицы после ничьей со «Спартаком» и победы над «Факелом». Расставаться с высокими позициями никто не хочет – тем более, когда у тебя в составе лучший бомбардир минувшего розыгрыша Премьер-Лиги. Агаларов уже открыл счет забитым голам, но пока выходит с замены. Теперь, хочется верить, Талалаев доверит Гамиду место в старте, а тот вновь поразит ворота соперника.
«Пари НН» – ЦСКА
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Федотов удачно распоряжается подбором игроков, который ему достался в «армейском» клубе – футболисты в хорошей форме, особенно радуют Хорхе Карраскаль и Хесус Медина, а вот Федор Чалов результативными действиями не отметился. В Нижнем Новгороде стоит ждать первого гола российского нападающего в новом сезоне.
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«Пари НН» при Галактионове пока отличился лишь спасенной ничьей в игре с «Локомотивом». Команда не претендует на ведущие позиции в РПЛ, история личных встреч с «армейцами» констатирует уверенное преимущество москвичей. С той формой, которую набрали «красно-синие», нижегородцам вновь остается надеяться лишь на ничью
«Крылья Советов» – «Торпедо»
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«Автозаводцам» пора перестать давать Бородюку повод рвать на себе волосы – «Торпедо» на пару с «Уралом» до сих пор не набрали очков и ни разу самостоятельно не забили гол (у сочинцев автогол забил Дркушич). Самарцы – непростой соперник, но с кем цепляться за очки, если не с ними?
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Москвичам также пора выпускать на поле Смольникова и Кутепова – их судьбы в новом клубе какое-то время точно будут интересны болельщикам.
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В Самаре обжился Максим Глушенков – несколько раз прошелся по «Спартаку» в интервью, оформил дубль в первом же матче. «Зенит» повторить успех не позволил, но вот в ворота «Торпедо» забивать можно и нужно – тогда получится закрепиться в топе бомбардиров лиги.
«Спартак» – «Оренбург»
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Гильермо порадовал фанатов яркой победой над «Краснодаром» и параллельно продемонстрировал несколько тренерских наработок – Мозес на острие ромба в центре, активная роль Никиты Чернова в отборе. В первой домашней встрече начавшейся кампании эксперименты можно продолжить – надо минимум на один матч найти замену Джикии в центре защиты. Ожидаемым, но разочаровывающим решением будет попадание Кофрие в старт. Чуть более выигрышным видится вариант дать шанс Маслову или поставить Литвинова.
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«Оренбург» провел яркий старт, а форвард Владимир Сычевой обещал забить «Спартаку» после хет-трика в ворота «Урала». Интересно, как он проявит себя в Москве и как его примет соперник
«Ростов» – «Химки»
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Две ничьи в Москве для Карпина – разочарование. Дома повода для радости может оказаться чуть больше, пора бы одержать победу.
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Комличенко исправно забивает в «Ростове» и пока делает качественную заявку на то, чтобы бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата-2022/23. В матче с «Химками» одним голом можно не ограничиваться.
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Химчане, подобно «Ахмату» имеют в активе 4 очка и делят второе место с «Зенитом», «Динамо» и «Спартаком». В команде нашел свое место Резиуан Мирзов, но вот Денис Глушаков пока молчит. Лидеру подмосковной команды стоит вспомнить, как приносить результат. Если его слова о желании вернуться в «Спартак» — это правда.