Пока Галицкий ругал арбитра, Сафонов стал королем сэйвов. «Краснодар» сильнее, чем кажется

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сегодня, 11:18

Футбол не ограничивается счетом на табло.

В составе молодежь с большим потенциалом

Сам Гацкан заметил коллегу по грубости Черникова. Вот только если отнять бессмысленные фолы, коих у молодого человека много, получаете опорника с чистым первым пасом и умением прочитать игру. Сыграет на втором этаже, смело вступит в отбор. Потенциал очевиден. Галицкий бегал в судейскую комнату после матча против «Спартака» — скандалы с «красно-белыми» вспыхивают постоянно, а вот Сафонов занимался футболом.

Голкипер вытащил 13 ударов за два тура, рекорд старта сезона. Пропустил целых 6 мячей, но Матвей один из героев. Вратарь может играть на таком уровне долго. Сперцян не совершил летом традиционный для армянина переезд во Францию, Эдуард забил два мяча и готов быть лидером команды. Олусегун знает, что такое тотальная нищета, молодой нигериец старательный. Примитивная версия Жоаозиньо, а у первого в молодости в «Краснодаре» многое получалось.

Новичок Баньяц способен усилить команду, хотя Сторожуку важно найти ему правильное место в схеме. Серб только привыкает, но у него хорошие передачи. У команды со средним возрастом заявки в 23 года всегда где-то спрятан сюрприз, пускай с зимы состав изменился кардинально, а весенний отрезок прошли на характере. Не все открытия будут приятными. Возможно, Бородин не вырастет в защитника основы для РПЛ . Сорокин тоже разочаровал, хотя Егор сильнее коллег из центра обороны.

Потеря немного деревянного, но небесталанного Кайо заставляет подумать о покупке защитника. Но в составе Сторожука куда больше перспективных и молодых, которых через месяц можно не узнать, настолько прибавят, нежели ветеранов в кризисе. Возможно, Кордоба задумался о возвращении в Германию, судя по последним новостям. У Петрова давно не клеится игра. Зато ближе к основе сильный латераль Рамирес, а еще может напомнить о себе Ионов.

Рядом Ахметов или Сулейманов, которым нет и 25 лет, с каждым можно работать персонально. Кто-то обязательно разочарует, но это обычный процесс. Например, «Краснодар» много сил вложил в Ивана Игнатьева, и хорошо еще, что «Рубин» выдал за форварда мешок денег. А в экстремальных условиях подходы надо менять. Против «Урала» год назад играли ветераны и легионеры, они в прошлом. «Краснодар» перезапускается. Персонал меняется, финансовое состояние неопределенное, хотя худшего избежали, клуб не закрыли весной.

«Краснодар» дождался сезона без «автобусов»

Забавно, что в таком клубе подсчитывали авантюрность игры, поскольку как раз оригинальные ходы могут выручить сейчас. Не стали остальные фавориты РПЛ сильнее. Одновременно уходит ставка на «автобусы». Даже новички наглее, чем ждали от них соперники. «Краснодару» осталось грамотно распорядиться наработками за последних пять-семь лет, поскольку РПЛ стала результативнее.

«Горожане» вместе с «Ростовом» лидируют по интенсивности отбора. Даже Семак, не любящий в прежнем чемпионском составе высокий отбор, слоняется к переменам в пользу высокого прессинга. «Локомотив» поднял игру, как только пришел Рангник – редкая стратегическая польза от появления немца в Москве. В прошлом сезоне «Спартак» и «Ахмат» играли высоко. Нет сомнений, что как только разбегаются – вернуться к такому стилю.

У ЦСКА история немного иная. В прошлом сезоне «Сочи» Федотова, как и «Динамо» Шварца, любил отдавать мяч. А «Краснодар», сыграв два трудных матча, остался собой, репутация не изменилась. Схематически переходы между «4-2-3-1» и «4-3-3». У Сперцяна неслучайно на спине «десятка», ставка на футболиста с его набором характеристик влияет на тактику. Но даже с Ионовым и Олусегуном, а еще с Кордобой, который двигается хуже, чем в прошлом сезоне, команда живая в высоком отборе.

А вот низкий прессинг – огромная проблема. Потратив столько сил на изучение «автобусов», сами азы не выучили. Как только «Спартак» отодвинул игру от своих ворот – добился своего. Но не в каждом поединке Черников удаляется: к психологу пока не пошел, только занимается йогой, и не всегда у оппонента есть Зобнин. Сегодня «Краснодар» сыграет в гостях против «Урала». Непростой выезд. Встретятся команды, которые выбрали в первых матчах высокий отбор и теряли очки. Шалимов понимает соперника.

Выручат точечные трансферы и вера в себя

Остались сомнения в классе тренера Сторожука. Случайно и вынужденно оказался на посту. Абаскаль переломил ход встречи второго тура, пусть на фоне огромное красное пятно – красная карточка. В меньшинстве футбол другой, нужно везение, пригодится характер. «Краснодар» невезучий, у них много глупейших осечек. И характерных людей маловато – Сафонов, Ионов и Сперцян. А вот Черникову для начала нужно успокоиться, чтобы его бойцовские качества приносили пользу. Пока результаты у «Краснодара» ужасные. «Факел» загрузил защиту работой, а «Спартак» забил четыре мяча.

Но не было ощущения, будто речь о команде, которая все уже рассказала, дальше будет только хуже. Наоборот видим много опций, чтобы «Краснодар» вернулся к победам. Во-первых, Сторожук не единственный наставник в стране. Если последует провал на старте сезона, то вряд ли стоит долго ждать перемен. Даже Мусаев не был готов бросить вызов «Зениту» и Семаку, тренера мечты пока не было. Во-вторых, у «Краснодара» набор готовых методов, которые можно использовать в ближайших турах. Сперцян и Олусегун живые парни, разгонят парочку контратак после среднего отбора.

Не факт, что с Ахметовым и Баньяцом будет легко возить мяч, как раньше. Но отказ от лишних простых передач не всегда портит «Краснодар». Важно, чтобы Петров и Рамирес взяли на себя ответственность. После двух первых туров «Краснодар» среди худших команд по количеству кроссов. Уступают «Локомотиву» почти в два с половиной раза. Отсутствие ширины влияет негативно, но раз ни эту привычную для себя опцию, ни стандарты у чужих ворот пока полноценно не использовали, остаются опасными для соперников. «Хуже некуда» это ведь оптимистичная оценка.

«Краснодару» играть против «Урала», «Локомотива» и «Динамо». Сложный календарь, но интересный. Высока вероятность, что если снова бросят Сафонова на растерзание, то к сентябрю у команды появится другой главный тренер. Но это не всегда плохо. Состав не блестит легионерами, но можно поискать защитника и форварда, пригодятся. Сафонов и Сперцян верят в себя, а вот тренерских идей пока маловато. Сторожуку нельзя копировать Шалимова, который тренирует на интуиции и опыте Серии А, как наставник-футболист. От того, найдет ли 40-летний Александр Александрович свой почерк, зависит результат. Он важен, только успех сохранит лидеров команды в Краснодаре.